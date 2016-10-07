Обострение проблемы, связанной с переносом столичного оптового продовольственного рынка в Тоёсу, завершение популярной серии манги «Котикамэ» и другие события сентября.Итоги месяца: сентябрь 2016

2

В городе Владивостоке состоялась встреча премьер-министра Японии Абэ Синдзо с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Абэ и Путин обсудили вопросы укрепления экономического сотрудничества, а также переговоров о заключении мирного договора, включая проблему Северных территорий, и условились о следующих встречах – в ноябре в Перу, а также в декабре в городе Нагато в префектуре Ямагути – «домашней» префектуре Абэ Синдзо.

Японско-российский саммит во Владивостоке

Встреча в Сочи даёт новый импульс отношениям Японии и России

Выступление премьер-министра Японии Абэ Синдзо на Восточном экономическом форуме 2016

5

На полях саммита «Большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу впервые за один год и четыре месяца состоялась встреча премьер-министра Абэ Синдзо с председателем КНР Си Цзиньпином. Японский премьер-министр призвал китайскую сторону к сдержанности в связи с вторжениями китайских государственных судов в территориальные воды Японии у островов Сэнкаку префектуры Окинава. Стороны пришли к единому мнению о необходимости ускорить обсуждения «механизма связи в море и в воздухе» в целях предотвращения случайных столкновений.

Наблюдая за китайско-вьетнамскими столкновениями на море: о разнице поведения Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях

9

Северная Корея провела пятое по счёту ядерное испытание. Премьер-министр Абэ Синдзо провёл по телефону переговоры с президентом США Бараком Обамой. Стороны пришли к согласию о необходимости принятия ответных мер, в том числе введения дополнительных санкций.

Северокорейское ядерное испытание: единственный ответ – полное нефтяное эмбарго

10

Губернатор Токио Коикэ Юрико сообщила о том, что при возведении основных сооружений рынка Тоёсу (столичный район Кото), куда планируется перенести рынок Цукидзи (столичный район Тюо), не производилась насыпка грунта, выполнить которую предлагалось в качестве меры защиты в связи с загрязнённостью земли. Столичная администрация привлекла группу экспертов для повторного изучения безопасности нового рынка.

15

В ходе голосования на выборах нового председателя Демократическо-прогрессивной партии победу одержала исполняющая обязанности председателя Рэнхо (48 лет). Женщина заняла высший пост самой крупной оппозиционной партии впервые после ныне покойной Дои Такако из Социалистической партии (возглавляла партию в 1986-91 годах).

Новый председатель Демократическо-прогрессивной партии: госпожа Рэнхо

Согласно опубликованному Национальным институтом исследований демографии и социального обеспечения «Исследованию основных тенденций рождаемости (2015 г.)», доля женщин, продолжающих работать после рождения первого ребёнка, впервые превысила половину, составив 53,1%. Кроме того, среди не состоящих в браке людей в возрасте 18-34 года доля тех, кто не состоит в отношениях с лицом другого пола, составила 69,8% у мужчин и 59,1% у женщин.

17

Выпуском новой серии в еженедельном сборнике «Сюкан сёнэн дзямпу», а также двухсотого отдельного тома издательство «Сюэйся» завершило публикацию популярного комикса-манга «Это полицейский участок перед парком Камэари в районе Кацусика» (который любители называют коротко – «Котикамэ»), публиковавшегося в «Сюкан сёнэн дзямпу» на протяжении 40 лет. Это произведение зарегистрировано в Книге рекордов Гиннеса как «самая многотомная отдельная серия комиксов».

Ребёнок приобретает последний отдельный том и сборник «Сюкан сёнэн дзямпу» с последней серией манги «Котикамэ» утром 17 сентября, Токио, столичный район Кацусика, магазин «Цутая камэари» (фотография предоставлена Jiji Press)

18

Как сообщило Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии, по состоянию на 15 сентября численность пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, 34 млн 610 тыс., составила в примерном подсчёте населения 27,3%, обновив максимальный рекорд за всю историю. Доля пожилых женщин, которых насчитывается 19 млн 620 тыс., впервые превысила 30-процентную часть общего состава населения, составив 30,1%.

Япония – самая «старая» страна в мире

19 (18 сентября по местному времени)

В Рио-де-Жанейро состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр (открывшихся 7 сентября по местному времени). Сборной Японии удалось увеличить общее число завоёванных медалей по сравнению с прошлой лондонской Паралимпиадой на 8 единиц до 24-х (10 серебряных и 14 бронзовых), однако вместе с тем японские спортсмены впервые завершили Паралимпийские игры без единого золота.

На церемонии закрытия Паралимпиады была показана и презентация Токио, которому предстоит принимать следующие Паралимпийские игры. Фото: 18 сентября, Бразилия, Рио-де-Жанейро

20 сентября (19 сентября по местному времени)

Премьер-министр Абэ Синдзо, который приехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с Хиллари Клинтон, кандидатом на выборах президента США от Демократической партии. Стороны сошлись во мнениях о необходимости дальнейшего укрепления японско-американского альянса.

Какие отношения сложатся у следующей политической власти США со странами Азии?

21

На заседании политического совета Банка Японии было принято решение о дополнительной мере смягчения монетарной политики – введении нового механизма, призванного удерживать долгосрочную процентную ставку на нулевом уровне. Участники пришли к выводу о необходимости «всесторонней проверки» мер смягчения монетарно-финансовой политики и пересмотра механизмов её реализации.

Каков эффект «нового измерения» в смягчении монетарной политики и отрицательной процентной ставки?

В резиденции премьер-министра Японии состоялось совещание с участием представителей заинтересованных министерств по вопросу продолжения работы либо вывода из эксплуатации бридерного реактора на быстрых нейтронах «Мондзю» (расположен в городе Цуруга, преф. Фукуи). Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ объявил о «полном пересмотре политики, не исключающем вывода из эксплуатации». Вместе с тем было принято решение продолжить политику «повторного использования ядерных материалов», предусматривающую вторичное использование ядерного топлива, отработавшего на атомных электростанциях.

Британский специализированный журнал по вопросам образования Times Higher Education опубликовал «Рейтинг мировых вузов» за 2016-2017 годы. Токийский университет занял 39-е место (в предыдущем рейтинге – 43). Этот вуз оказался на 4-м месте в Азии, два года подряд не сумев занять верхнюю строчку рейтинга.

Глобальные университетские рейтинги: есть ли поводы для волнений у японских вузов?

Развеивая иллюзии призрачной «конкурентоспособности вузов на мировой арене»: о японской реформе высшего образования

22

Две японские национальные мужские баскетбольные лиги, пребывавшие в разрозненном состоянии с 2005 года, соединилась в «B-лигу». Три дивизиона этой лиги (B1–B3) объединяют в общей сложности 45 команд. До мая следующего года каждая команда в составе B1 проведёт по 60 матчей. В целом лига ставит целью за первый год своей деятельности собрать по всей стране аудиторию зрителей численностью 1 млн 700 тыс. человек.

Торжественный выход спортсменов на первый матч B-лиги между командами «Арбаруку Токио» и «Рюкю горудэн кингусу». Площадка красиво подсвечена с использованием светодиодов. 22 сентября, Токио, национальный спорткомплекс Ёёги (фотография предоставлена Jiji Press)

23 сентября (22 по местному времени)

В Гаване состоялись переговоры премьер-министра Абэ Синдзо с председателем государственного совета Кубы Раулем Кастро. Абэ стал первым действующим премьер-министром Японии, побывавшим с визитом на Кубе. Он рассказал о планах следовать курсом на укрепление двусторонних связей, в том числе открыть на Кубе представительство Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо беседует со старшим братом главы кубинского правительства, лидером Кубинской революции Фиделем Кастро. 22 сентября, Гавана, Куба (фотография предоставлена Estudios Revolucion / Jiji Press)

26

Созвана 192-я внеочередная сессия парламента Японии. В своём обращении к законодателям премьер-министр Абэ Синдзо выразил решимость провести «реформу методов работы», исправив ситуацию с чрезмерно продолжительным рабочим днём, а также реализовав принцип одинаковой оплаты за одинаковый труд, и призвал правящие и оппозиционные партии провести дискуссии о внесении изменений в Конституцию Японии.

Премьер-министр Абэ приступает к правке Конституции

Поправки к Конституции Японии. Девятая статья: за и против

В занесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО руинах замка Кацурэн в городе Урума префектуры Окинава археологи нашли монеты Римской империи приблизительно четвёртого столетия. Об этом объявил Городской комитет образования Урума. Это первая находка такого рода на территории Японии, предположительно монеты попали в страну в XIV-XV веках в результате морской торговли.