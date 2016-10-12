رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يصبح أول زعيم ياباني يزور كوبا، وانتخاب رينهو رئيسة للحزب الديمقراطي الياباني، وقضايا تلوث التربة تعرقل عملية نقل سوق السمك الرئيسي تسوكيجي في طوكيو. هذه هي الأخبار الرئيسية من سبتمبر ٢٠١٦.

٢

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك. وقد اتفق الطرفان على التعاون الاقتصادي وبذل جهود للتفاوض على معاهدة السلام التي من شأنها أن تشمل تسوية النزاع في الأقاليم الشمالية. ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى في دولة بيرو في نوفمبر/تشرين الثاني ومحافظة ياماغوتشي مسقط رأس رئيس الوزراء الياباني في ديسمبر/كانون الأول.

٥

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ يعقدان أول محادثات بينهما منذ أكثر من عام. وقد حث آبي السفن الصينية إلى إبداء ضبط النفس وعدم دخول المياه الإقليمية اليابانية في المناطق المحيطة بجزر سينكاكو. كما توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني على العمل لإنشاء آلية للاتصال لمنع الاصطدامات البحرية أو الجوية العرضية.

٩

كوريا الشمالية تجري تجربة نووية خامسة. ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعقد مؤتمرا هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حيث اتفق الزعيمان على ضرورة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

١٠

محافظة طوكيو كويكي يوريكو تعلن أن الاستعدادات المطلوبة لنقل سوق السمك الرئيسي في المدينة من تسوكيجي إلى تويوسو لم تكتمل تماما، حيث لم يتم وضع تربة نظيفة تحت ثلاثة مرافق رئيسية. وقد سألت فريقا متخصصاً لإعادة النظر في سلامة الموقع.

١٥

الحزب الديمقراطي ينتخب السيدة رينهو رئيسة جديدة للحزب. وبذلك تصبح أول زعيمة لأكبر حزب معارض في اليابان منذ رئاسة دوي تاكاكو الحزب الاشتراكي الياباني (حاليا الحزب الديمقراطي الاجتماعي) ١٩٨٦-١٩٩١.

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن عن نتائج مسح ٢٠١٤ بشأن توزيع الدخل، حسب قياس معامل جيني. هذا الرقم الذي تم احتسابه قبل إعادة التوزيع من خلال الضرائب والضمان الاجتماعي، ارتفع بمقدار ٠.٠١٦٨ نقطة من وقت المسح السابق في عام ٢٠١١ إلى مستوى قياسي بلغ ٠.٥٧٠٤. المعامل هو رقم بين ٠ و١؛ يشير ارتفاعه إلى زيادة التفاوت في الدخل.

مسح الخصوبة الوطني ٢٠١٥ الذي أجراه المعهد الوطني للسكان وبحوث الأمن الاجتماعي يرى أن ٥٣.١٪ من النساء عادت للعمل بعد ولادة طفلهما الأول. وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها النسبة فوق حاجز الـ ٥٠٪. كشفت إجابات الاستطلاع أيضا أن من بين غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٤، ٦٩.٨٪ من الرجال و٥٩.١٪ من النساء ليسوا على أي علاقة غرامية مع حبيبة أو حبيب.

١٦

ورقة بحثية في مجلة الولايات المتحدة للأكاديمية الوطنية للعلوم تعلن عن اكتشاف أقدم الخطافات في العالم في موقع كهف Sakitari في نانجو محافظة أوكيناوا. والخطافات المصنوعة من الصدف، هي أول معدات الصيد المستخدمة في العصر الحجري القديم التي عثر عليها في اليابان. وقد قدمت هذه الورقة من قبل فريق البحث بما في ذلك أعضاء من متحف محافظة أوكيناوا ومتحف الفن.

اليسار: خطاف كامل، الوسط: أداة نصف جاهزة، اليمين: قطعة من صدفة لم تعالج بعد في متحف محافظة أوكيناوا ومتحف الفن في ناها، أوكيناوا. (جيجي برس)

١٧

وصلت المانغا الشهيرة Kochira Katsushika-ku Kameari-kōen mae hashutsujo (بالعربية: هذا مخفر الشرطة في جهة حديقة كاميأري، كاتسوشيكا) إلى نهايتها بعد مرور ٤٠ عاما على إصدارها لأول مرة، وإصدار ٢٠٠ مجلد، وحلقات لا تعد ولا تحصى في مجلة Weekly Shōnen Jump. وقد دخلت المانغا في مقياس غينيس العالمي لأكبر عدد من المجلدات المنشورة في سلسلة مانغا واحدة.

صبي يحمل المجلد الأخير من مانغا ”هذا مخفر الشرطة في جهة حديقة كاميأري، كاتسوشيكا“ ونسخة من المجلة الأسبوعية Weekly Shōnen Jump حيث تظهر لمرة أخيرة في فرع كاميأري لمكتبة تسوتايا في كاتسوشيكا، طوكيو، يوم ١٧ سبتمبر/أيلول، ٢٠١٦. (جيجي برس)

١٨

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد سكان الناس الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ سنة وما فوق قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ ٣٤.٦ مليون (٢٧.٣٪ من مجموع السكان) اعتبارا من ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦. مع وجود ١٩.٦ مليون من النساء فوق سن ٦٥ عاما، لتصل بذلك نسبة الإناث الكبار إلى ٣٠.١٪، متجاوزة حاجز ال ٣٠٪ للمرة الأولى.

انعقاد الحفل الختامي لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام ٢٠١٦ في ريو دي جانيرو. وقد أحرزت اليابان ثماني ميداليات أكثر مما حققته في دورة ألعاب ٢٠١٢ في لندن، ولكن من دون إحراز ميدالية ذهبية للمرة الأولى منذ أن بدأت المشاركة في عام ١٩٦٤. وقد أحرزت ١٠ ميداليات فضية و١٤ ميدالية برونزية ليصبح المجموع ٢٤.

تضمن الحفل الختامي لدورة الألعاب البارالمبية في ١٨ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦ في ريو دي جانيرو عروضا مرتبطة بالمدينة المضيفة القادمة طوكيو. (جيجي برس)

١٩

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد وافق الطرفان على تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.

٢١

بنك اليابان يكشف النقاب عن إطار جديد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل في حدود ٠٪ في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية بعد أن قرر أن الإطار وسياسات التخفيف الحالية تحتاج إلى إصلاح جذري.

أعضاء الحكومة المعنية بالقضايا النووية تعقد اجتماعا لمناقشة وقف تشغيل مفاعل مونجو للتوليد السريع في تسوروغا، محافظة فوكوي. يقول وزير شؤون مجلس الوزراء سوغا يوشيهيدي، ”سنبذل مراجعة شاملة، بما في ذلك دراسة احتمالات تفكيك المفاعل.“ ستواصل الحكومة سياستها لإعادة تدوير الوقود النووي.

التايمز للتعليم العالي تعلن عن التصنيف العالمي للجامعات على مستوى العالم ٢٠١٦-٢٠١٧. جامعة طوكيو تقفز أربعة مستويات من المرتبة الـ ٤٣ إلى الـ ٣٩ ولكن تبقى في المرتبة الرابعة في آسيا.

٢٢

انطلاق الدوري B، ليندمج اثنان من دوري كرة السلة للمحترفين السابقين في اليابان، والتي كانت تتنافس منذ عام ٢٠٠٥. الإخفاق السابق في الدمج كان سببا في تعليق الاتحاد الدولي لكرة السلة لرابطة كرة السلة اليابانية عام ٢٠١٤، مما منع الفرق الوطنية من المشاركة في المنافسات الدولية.

اللاعبون من فريق Alvark Tokyo وفريق Ryūkyū Golden Kings يدخلون الملعب المزود بإضاءة LED لحضور حفل عقد قبل المباراة الإفتتاحية لدوري B. في الملعب الوطني يويوغي في طوكيو يوم ٢٢ سبتمبر/أيلول، ٢٠١٦. (جيجي برس)

رئيس الوزراء آبي أول يصبح أول زعيم ياباني يزور كوبا خلال فترة ولايته، ويجتمع مع الرئيس راؤول كاسترو في هافانا. وقد بحث الاثنان تعزيز العلاقات بما في ذلك إنشاء مكتب دائم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في البلاد.

محادثات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع فيدل كاسترو (يمين)، قائد الثورة الكوبية والشقيق الأكبر لراؤول كاسترو، الرئيس الحالي، في هافانا في ٢٢ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦. (Estudios Revolucion/ جيجي برس)

٢٦

،ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتعهد بإصلاح العمل ومعالجة مشكلة الساعات الطويلة وتحقيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي في خطاب سياسي له في بداية جلسة البرلمان الاستثنائية لهذا العام. ويدعو أيضا الأطراف المعنية الأخرى لمناقشة إصلاح الدستور.

مجلس التعليم في وروما، محافظة أوكيناوا، يعلن اكتشاف عملات معدنية رومانية من حوالي منتصف القرن الرابع في قلعة كاتسورين في المدينة، وهو موقع للتراث العالمي لليونسكو. وهذه هي المرة الأولى لاكتشاف عملات رومانية في اليابان ويعتقد أنها قد جلبت إلى البلاد عن طريق التجارة في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر.

واحدة من عملات معدنية رومانية التي اكتشفت في قلعة كاتسورين، وروما، محافظة أوكيناوا. (جيجي برس)

٢٨

اليابان تحتل المركز الثامن من بين ١٣٨ اقتصادات في تقرير القدرة التنافسية العالمية ٢٠١٦-٢٠١٧ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بانخفاض مكانين من العام الماضي. فقد انخفضت من المرتبة الخامسة إلى الثامنة في عمود الابتكار.

٢٩

وجد مسح استقصائي للمياه الجوفية من قبل حكومة مدينة طوكيو في موقع تويوسو المخطط كموقع جديد لسوق السمك الرئيسي مستويات غير آمنة من البنزين والزرنيخ. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مواد سامة تتجاوز المعايير البيئية منذ أعلنت الحكومة في أواخر عام ٢٠١٤ من انتهاء تدابير تلوث التربة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦.)