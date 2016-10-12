豐洲新建市場土壤汙染問題持續蔓延，影響到築地魚市搬遷；民進黨黨代表選舉，蓮舫當選；沖繩發現世界最古老的魚鉤……，請看2016年9月日本要聞回顧。

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安倍晉三首相與俄羅斯總統普丁在海參崴舉行會晤，協商了有關強化經濟合作及包括解決北方領土爭端在內的和平條約談判問題，並一直同意於11月和12月分別在秘魯和安倍的家鄉山口縣長門市舉行會談。

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索契會談推動日俄關係發展——領土與經濟的「捆綁銷售」

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G20領袖峰會在中國杭州舉行，時隔1年4個月，安倍首相和中國的習近平國家主席再次舉行了會晤。圍繞在沖繩縣尖閣諸島（釣魚臺——譯註）周圍中國船隻闖入領海問題，安倍首相要求中國表現出克制；雙方在加速協商建立「海上聯絡機制」，防止偶發衝突問題上達成一致。

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東亞海洋權益之爭與海上執法部門

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北韓進行了第5次核試驗。為此安倍首相與美國總統歐巴馬舉行電話會談，一致認為有必要對北韓實施追加制裁。

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東京都知事小池百合子公布，計劃中的水產品批發市場築地市場的搬遷地豐洲市場，其主要建築的地基未實施土壤汙染對策「填土」工程。東京都的有關專家小組將對安全性進行重新調查驗證。

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民進黨舉行了黨代表選舉投開票，蓮舫代理黨代表當選。最大在野黨領袖由女性出任，還是自已故的原社會黨黨魁土井Taka子（1986～1991年在任）之後第1次。

厚生勞動省發表了2014年的「基尼係數」調查結果，這是一個顯示年收入分配公平程度的指標。稅收及社會保障等2次分配之前的係數，與上一次即2011年的調查結果相比，上升了0.0168點，為0.5704，創歷史新高。該係數以0～1之間的數值來表示，越接近1，說明收入分配越是趨向不平等。

國立社會保障及人口問題研究所的「出生動向基本調查」（2015年）顯示，第1個孩子出生後仍繼續工作的女性比例首次過半，為53.1%。另外，在18～34歲的未婚人群中，與異性沒有交往者，男性和女性分別達到69.8%和59.1%。

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沖繩縣立博物館美術館等組成的研究小組，在《美國國家科學院院刊》發表報告，表示在沖繩縣南城市的Sakitari洞遺址發現了距今23000年的世界上最古老的貝制魚鉤。這是日本國內首次發現舊石器時代的漁具。

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在《週刊少年Jump》（集英社）連載40年的人氣漫畫《烏龍派出所》，隨該雜誌最新一期及單行本第200卷的發行而告結束。它以「發行卷數最多的單一漫畫系列」叢書而被列入金氏世界紀錄。

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總務省公布的65歲以上老年人口的推算數字顯示，15日這天為3,461萬人，占總人口的27.3%，刷新了歷史最高紀錄。其中女性為1,962萬人，占女性全體人口的30.1%，首次超過了3成。

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日本——全球最大的老齡社會

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夏季帕拉林匹克運動會在里約舉行了閉幕式。日本總共獲得24枚獎牌（銀牌10枚、銅牌14枚），比上一屆倫敦帕運增加了8枚，但一金未得而告終的帕運，還是歷史上第一次。

20 （當地時間19日）

為參加聯合國大會到訪紐約的安倍首相，與美國民主黨總統候選人柯林頓（Hillary Clinton）舉行了會談，雙方一致同意應進一步加強日美同盟。

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美國新一屆政權將如何與日本、亞洲打交道

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日本銀行在金融決策會議上決定將長期利率維持在0%的水準，並認為有必要全面驗證現行的金融寬鬆政策，並對其框架作出修改，推出新的追加措施。

政府在首相官邸召開核能相關內閣成員會議，討論「文殊」快中子增殖反應爐（福井縣敦賀市）的存廢問題，官房長官表示，包括廢爐在內將從根本上作出重新評估。但核燃料循環利用政策仍將堅持下去。

英國教育專業雜誌《泰晤士高等教育》發布了2016～2017年的世界大學排名。東京大學位列第39名（上一次為第43名），在亞洲排名第4，連續2年無緣第1。

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世界大學排名是如何確定的？

為「國際競爭力」幻想所惑的日本大學改革

全球化與日本的大學改革──加強國際競爭力所面臨的課題

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2005年分裂為兩個聯盟的日本職業男子籃球在統一為「B聯盟」後正式拉開聯賽戰幕，由B1～3的3個級別共45支隊伍參加。第1級B1的各個球隊在直至明年5月的賽季中將進行60場比賽。全聯盟第1年度設定的觀眾人數目標為170萬人。

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安倍首相在古巴首都哈瓦那（Havana）與古巴國務委員會主席（國家元首）勞爾‧卡斯楚（Raúl Castro）舉行了會談。這是日本在職首相第一次訪問該國。安倍首相轉達了致力於強化兩國關係的工作方針，其中包括在古巴開設日本國際協力機構（JICA）的辦事處等。

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第192屆臨時國會召開。首相安倍在施政演說中表示了實施「工作方式」改革的決心，將解決長時間勞動問題，並實現同工同酬；同時，他還呼籲朝野各黨開展修改憲法的討論。

沖繩縣Uruma市教育委員會宣布，在位於該市的世界遺產「勝連城遺址」中，出土了4世紀中期羅馬帝國的硬幣。這在日本尚屬首次，被認為是因14～15世紀的海上貿易而留下的。

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主辦「達佛斯論壇」的瑞士智囊團「世界經濟論壇」公布了2016年全球競爭力排名。日本的綜合名次在138個國家和地區中位列第8，比去年的第6後退了2位。「技術革新」項目則從去年的第5降至第8。東京都政府公布，經檢測，豐洲市場地下水中苯和砷的含量超標（速報值）。這是第1次在實施土壤汙染對策問題調查後，發現有害物質含量超出環保標準。