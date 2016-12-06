El primer ministro Abe Shinzō se reunió con el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump en Nueva York, se le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a Mifune Toshirō, y se expandió el mandato de las tropas japonesas para el mantenimiento de la paz en Sudán del Sur. Estas fueron las principales noticias durante el mes de noviembre de 2016 en Japón.

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Se celebran ritos funerarios por Takahito, el príncipe Mikasa, que murió a la edad de 100 años el 27 de octubre. Su viuda, la princesa Yuriko, y el primer ministro Abe Shinzō se encuentran entre aquellos que acuden a ofrecer sus respetos al tío del Emperador Akihito en el cementerio imperial de Toshimagaoka en Tokio.

La princesa Yuriko, en una silla de ruedas en el centro, escucha una elegía en el funeral del príncipe Mikasa el 4 de noviembre. (© Jiji)

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Un panel del Gobierno debate sobre la reducción en la carga de trabajo oficial del Emperador y otros asuntos relacionados, incluyendo la abdicación. Este panel escucha la opinión de 16 especialistas en tres reuniones hasta el 30 de noviembre. Aunque los expertos conservadores se oponen a la abdicación, las opiniones están prácticamente divididas a partes iguales.

Tres expertos se oponen a la abdicación del Emperador y dos se muestran a favor

Reconozcamos al Emperador su derecho a abdicar

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Japón completa la ratificación del Acuerdo de París tras enviar el Gobierno a las Naciones Unidas su aceptación de este marco internacional para luchar contra el calentamiento global desde 2020. Este acuerdo tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 26 % desde los niveles de 2013 para el año 2030.

Una gran dolina surge en una carretera cerca de la estación de Hakata en Fukuoka, donde se están realizando trabajos de construcción del metro. El área circundante es evacuada, y el Gobierno local rellena el agujero con tierra mezclada con cemento. Los servicios se restablecen el 13 de noviembre, y la carretera se reabre al tráfico el 15 del mismo mes.

Imágenes del 8, 10 y 15 de noviembre muestran el agujero, el trabajo de reparación y la carretera reconstruida en Fukuoka. (© Jiji)

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La ciudad de Chiba anuncia que desde enero de 2017 los empleados municipales LGBT que vivan con su pareja podrán disfrutar de los mismos beneficios en sus vacaciones que los empleados heterosexuales que están casados o viven juntos. Es el primer municipio japonés que introduce este tipo de medida.

La libertad de expresar la orientación sexual, un derecho humano del siglo XXI

El calvario de las minorías sexuales en Japón

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El primer ministro Abe se reúne con el primer ministro de la India Narendra Modi en Tokio. Los líderes firman un pacto de cooperación bilateral en tecnología nuclear civil que permitirá a Japón exportar equipamiento y tecnología para producir energía nuclear a la India. También debaten sobre la red de ferrocarril de alta velocidad de la India. El 12 de noviembre Abe y Modi suben al Shinkansen y viajan entre Tokio y Kōbe, donde visitan una planta que fabrica coches para este tren.

El shinkansen traspasa fronteras

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El actor Mifune Toshirō es homenajeado póstumamente con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia en Los Ángeles. Mifune alcanzó la fama internacional a través de sus colaboraciones con el director Kurosawa Akira en Shichinin no samurai (Los siete samurái) y otras películas.

El actor japonés Mifune Toshirō fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 14 de noviembre. (© Jiji)

Mifune Toshirō, un actor mundial

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El Gobierno decide en una reunión de su gabinete expandir el mandato de las tropas japonesas para el mantenimiento de la paz enviadas a Sudán del Sur. Basándose en los cambios en la legislación sobre la seguridad nacional, que entraron en vigor en marzo de 2016, las tropas serán autorizadas a realizar disparos de advertencia y otras acciones para proteger a los trabajadores de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales.

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Dos paneles en ambas cámaras legislativas de Japón reanudan sus debates sobre la revisión de la Constitución. Es la primera vez que se considera seriamente esta cuestión desde que en el resultado de las elecciones a la Cámara de Consejeros del pasado julio se lograra una mayoría de dos tercios que se inclina favorablemente hacia la reforma constitucional. El Partido Liberal Democrático insiste en la necesidad de acelerar las discusiones sobre el artículo 9 y otros asuntos.

El primer ministro Abe pone rumbo hacia la reforma constitucional

La reforma constitucional: el debate en torno al artículo 9

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El primer ministro Abe se reúne en Nueva York con Donald Trump, que ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 8 de noviembre. Es inusual que un líder japonés se reúna con un presidente electo de los Estados Unidos. Durante su campaña, Trump hizo declaraciones sugiriendo que la alianza nipoestadounidense debería ser renegociada. Abe afirma ante la prensa después de la reunión que “nuestra alianza no funcionará sin confianza. Salgo convencido de que el presidente electo Trump es un líder en el que se puede confiar.”

El primer ministro Abe habla con el presidente electo Trump en Nueva York el 17 de noviembre. (Cortesía de la Secretaría del Gabinete; © Jiji)

¿Cómo encarar la nueva administración de Trump? El futuro de la alianza nipo-estadounidense

Se aprueban dos nuevas leyes para eliminar restricciones a los extranjeros que se conviertan en cuidadores y permitiendo a los aprendices trabajar directamente en entornos relacionados con la enfermería. Estas leyes tienen como objetivo solucionar el problema de la falta de cuidadores y entrarán en vigor dentro de un año.

El problema de los enfermeros extranjeros

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente ruso Vladímir Putin al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Lima, Perú. En esta reunión discuten sobre la visita planeada de Putin a Yamaguchi el 15 de diciembre. “Ahora podemos ver un camino hacia adelante en cuanto a la conclusión de un tratado de paz”. Abe explica esto a la prensa después de la reunión, pero asegura que no será fácil. “Intentamos seguir adelante firmemente, paso a paso.”

Iniciativas del primer ministro Abe para recuperar los territorios del norte

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Un fuerte terremoto sacude la costa de la prefectura de Fukushima a las 5:59 am, provocando un temblor de intensidad 5 débil en la escala japonesa en las zonas limítrofes. Se observa la llegada de un pequeño tsunami desde la prefectura de Iwate hasta Hachijōjima en la cadena de islas de Izu al sur de Tokio. El mayor de los tsunamis alcanza 1,40 metros y llega al puerto de Sendai. La Agencia Meteorológica de Japón informa que el terremoto tuvo una magnitud de 7,4 con el hipocentro a 25 kilómetros bajo la superficie de la tierra. Se cree que fue una réplica del Gran Terremoto del Este de Japón del 11 de marzo de 2011.

Las olas del tsunami avanzan contracorriente en el río Sunaoshi en Tagajō, en la prefectura de Miyagi, el 22 de noviembre de 2016. (Fotografía por cortesía de Okazaki Sadatoshi. © Jiji)

Un fuerte terremoto sacude Fukushima, provocando un tsunami

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Los Gobiernos de Japón y Corea del Sur concluyen y ponen en vigor el Acuerdo sobre la Seguridad General de la Información Militar. El primer acuerdo de defensa entre los dos países trata de contrarrestar a Corea del Norte, que está desarrollando armamento nuclear y misiles balísticos, compartiendo en menor tiempo inteligencia de carácter militar.

Momento presente de las relaciones Japón-Corea del Sur

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Nieva en Tokio y alrededores. La Agencia Meteorológica de Japón informa que es la primera nevada observada en el centro de Tokio en noviembre desde que se comenzara a registrar este tipo de fenómenos en 1875.

La nieve cae sobre el Gran Buda del templo Kōtokuin en Kamakura, en la prefectura de Kanagawa, el 24 de noviembre de 2016. (© Jiji)

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Japón alcanza la puntuación media más alta de su historia en todas las categorías en el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias publicado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Este estudio fue realizado en marzo de 2015 entre alumnos de cuarto y octavo grados de 57 países y regiones. Japón está entre los cinco primeros tanto en matemáticas como en ciencias en ambos niveles. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología afirma que las reformas educativas que vuelven a las bases son responsables de esto.

El declive de la capacidad académica y la “educación relajada”

Nintendo y Universal Parks & Resorts anuncian que se añadirán áreas ambientadas en Nintendo al parque temático de Universal en Osaka, Orlando y Hollywood. Las áreas, que tendrán a personajes populares como Mario, abrirán en los próximos años.

El auge de los parques temáticos en Japón

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La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada anuncia la adopción oficial del nombre nihonium para el elemento 113, tal como fue propuesto por los científicos japoneses que lo crearon por primera vez. El símbolo de este elemento es Nh. Es el primer elemento descubierto en Japón.

La UNESCO elige 33 festivales japoneses centrados en la procesión de carrozas para su lista del patrimonio cultural intangible de la humanidad en una reunión del comité intergubernamental en Adís Abeba en Etiopía.