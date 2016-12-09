博多站前的道路塌陷、自衛隊被賦予PKO「馳援警衛」任務、安倍首相與美國當選總統川普會面……，請看2016年11月日本要聞回顧。

4

享嵩壽百歲，於10月27日薨去的三笠宮崇仁親王殿下的葬禮「殮葬之儀」在東京都文京區的豐島岡墓地舉行。除了喪主、其妻百合子殿下（93歲）等皇族外，日本立法、司法、行政「三權之長」以及有關人士約600人在葬禮上與這位曾活躍於歷史研究、國際交流、體育等廣泛領域的皇族做了最後的告別。

7

旨在商討天皇退位等問題的政府「減輕天皇公務負擔事宜專家委員會」，從本日開始至30日將舉行3次會議，聽取各方專家共16人的意見。由於保守派專家大多反對天皇退位，贊成和反對意見相持不下。

配合閱讀

解讀天皇陛下透露退位之意的「講話」

8

日本政府向聯合國提交了接受《巴黎協定》承諾書，這是一個有關2020年後應對全球暖化的新國際框架。由此，日本完成了該協定的全部審批程序。日本設定的目標，是2030年度的溫室氣體排放量比2013年度減少26%。

配合閱讀

日本在應對氣候變化方面的努力

福岡市JR博多站前的一條5車道馬路突然出現大面積塌陷，導致周圍一帶停電，居民被要求疏散。這一地區的地下正在進行地鐵延伸工程的施工。福岡市有關部門24小時連續作業，進行搶修，終於在15日恢復了通行。

10

千葉市宣布修改有關制度，從2017年1月開始，和同性伴侶共同生活的性少數群體（LGBT）市政員工，將享受與異性已婚或習慣法婚姻夫妻相同的婚假、長照假等。這種制度在日本地方政府中還是首次實施。

配合閱讀

同性戀：性取向的自由，21世紀的人權

東京都澀谷區制定日本首個條例，承認同性伴侶「相當於婚姻關係」

11

安倍晉三首相在首相官邸與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行了會談。雙方簽署了旨在日本向印度出口核電廠的核能協定，還協商了印度高鐵建設項目問題。12日兩人從東京乘坐新幹線前往新神戶，視察了位於神戶市內的新幹線車輛製造工廠。

14

因出演黑澤明的經典電影《七武士》等而享譽世界的已故電影演員三船敏郎在美國洛杉磯市的好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）上留星，他的名字鑲入了星形獎章中。

配合閱讀

三船敏郎——被譽為「世界的三船」

15

政府通過內閣決議，賦予參與南蘇丹聯合國維和行動（PKO）的自衛隊以「馳援護衛」的任務。這是根據對今年3月生效的日本新安保法的修改，日本政府首次向海外自衛隊下達的新任務。當聯合國工作人員、非政府組織（NGO）人員受到武裝組織及暴徒等襲擊時，它允許自衛隊員持武器趕赴當地參加營救任務，並可進行警告射擊。

配合閱讀

安保法案通過——日本的防衛、安保體制發生重大轉變

16

眾參兩院的憲法審查會於16、17日相繼重啟了有關「修憲」的實質性討論。經過7月的參議院選舉，修憲勢力在眾參兩院均占有了提出修憲動議所需的3分之2以上的議席，此次是在國會首次進行正式的修憲討論。自民黨強調了修憲的必要性，包括修改憲法第9條在內，呼籲加速有關討論的步伐。

配合閱讀

安倍首相，朝著修憲目標邁進

18

（當地17日）安倍首相在紐約與8日新當選為下屆美國總統的川普進行了會談。日本首相與美國總統當選人會談是沒有前例的。圍繞川普在選舉中就重新調整美日安全保障條約的言論，會談後安倍首相向媒體表示稱，「同盟間不建立信賴是不能發揮作用的，這次會談讓我確信能夠與川普先生建立信任關係」。

配合閱讀

美國新一屆政權將如何與日本、亞洲打交道

有關解禁外國籍長照人員就業的2項法案在參議院總會上獲得批准，今後外國技能實習生在長照前線提供服務將成為可能。此次法案成立的目的，在於緩解少子老齡化社會帶來的長照人材不足問題。

配合閱讀

外籍護士問題：大膽變革乃當務之急

20 （當地時間19日）

安倍首相在秘魯首都利瑪（Lima）出席亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）首腦會議期間，與俄羅斯總統普丁舉行了70分鐘會談，就預定於12月15日在山口縣長門市舉行首腦會談事宜進行了最終磋商。針對包括北方領土問題在內的和平條約締結談判，安倍首相在會談後向媒體表示，「解決問題之路已經展現在眼前，但並不平坦，我希望腳踏實地，一步一步前進」。

配合閱讀

安倍首相，認真處理北方領土問題

索契會談推動日俄關係發展——領土與經濟的「捆綁銷售」

22

凌晨5時59分左右發生了震源位於福島縣海域的芮氏規模7.4級地震，福島、茨城、栃木各縣觀測到了震度5弱的晃動，並在從岩手縣到東京八丈島的廣大地區引發了海嘯。其中宮城縣仙臺港的海嘯高達1.4m。根據日本氣象廳判斷，此次地震為2011年3月11日東日本大地震的餘震。

23

日本和韓國兩國政府在首爾簽署了可共享安全領域機密情報的《軍事情報保護協定》（GSOMIA），並於當天生效。兩國試圖藉此建立起迅速共享和保護安保機密情報的態勢，對抗北韓正在推進的核武器及彈道飛彈開發。這是日韓兩國間的首個防衛合作協定。

配合閱讀

徘徊於歧路的日韓關係：超越摩擦走向“深化”

24

關東及甲信地區上午降雪。這是今冬東京市中心的第一場雪，在北丸公園還觀測到了積雪。11月觀測到東京市中心積雪，在氣象史上還是第1次。

29

國際教育成績評估協會（總部位於荷蘭）公布了「國際數學和科學學習趨勢調查（TIMSS）」結果。這是2015年3月以世界57個國家和地區的小學4年級和國中2年級學生為對象實施的調查。日本的國中小學生在算數、數學和理科上的平均分數全部為歷史最高，排名世界前5。這可認為是文部科學省「擺脫寬鬆教育」方針取得的成效。

配合閱讀

論“學力下滑”之爭與“寬鬆”教育

脫離“寬鬆教育”的結局

任天堂和美國環球主題樂園及度假村宣布，未來數年內將在日本大阪、美國奧蘭多（Orlando）以及好萊塢3個地點建設有「瑪里歐」等人氣角色登場的任天堂主題樂園。

配合閱讀

緊隨迪士尼不放鬆，主題樂園最新資訊

30

國際理論與應用化學聯合會（IUPAC）將日本理化學研究所等組成的研究團隊在世界上首次成功合成的新元素名稱，正式依照該團隊提議命名為nihonium，符號Nh。日本發現的元素將首次列入元素週期表。

配合閱讀

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會在衣索比亞舉行常會，會議將由日本各地33件傳統的花車巡遊活動組成的「山鉾屋臺，日本花車節」，列入世界非物質文化遺產名錄，其中包括京都市的「京都祇園祭」、福岡市的「博多祇園山笠」等。