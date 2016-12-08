Провал автодороги возле станции Хаката, встреча премьер-министра Абэ Синдзо с избранным президентом США Дональдом Трампом, снегопад в Токио и другие события ноября 2016 года в Японии.

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На кладбище Тосимагаока в токийском столичном районе Бункё состоялась церемония погребения принца Микаса Такахито, который скончался 27 октября в возрасте 100 лет. В числе приблизительно 600 собравшихся в церемонии приняли участие вдова покойного принцесса Юрико, члены императорского дома, главы трёх ветвей государственной власти, а также другие люди, с которыми принц поддерживал отношения.

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Правительственный Специальный совет по снижению бремени общественных обязанностей императора и другим вопросам, который рассматривает возможность отречения императора, начиная с этого дня и по 30 ноября трижды провёл заседания, заслушав мнения в общей сложности 16 приглашённых специалистов. Мнения разделились, поскольку ряд высказавшихся, в основном тех, кто придерживается консервативных позиций, выступили против передачи престола при жизни императора.

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Правительство Японии представило в Организацию Объединёных Наций уведомление о введении в действие Парижского соглашения по климату – договора, определяющего международный механизм борьбы с глобальным потеплением начиная с 2020 года. Тем самым Япония полностью завершила процедуру ратификации данного соглашения. Япония устанавливает цель к 2030 году сократить эмиссии парниковых газов на 26% от уровней 2013 года.

В городе Фукуока рядом с железнодорожной станцией Хаката неожиданно произошёл обширный провал автомобильной дороги с пятью полосами движения. Инцидент имел серьёзные последствия: вокруг провала прекратилась подача электроэнергии, а жильцы близлежащих домов получили распоряжение об эвакуации. На месте происшествия велись подземные работы по продлению линии метро. Городские и другие власти организовали восстановительные работы в круглосуточном режиме, и движение по дороге возобновилось 15 ноября.

Дорога возле станции JR Хаката, где произошёл провал и движение возобновилось после завершения восстановительных работ. Сверху вниз: снимки, сделанные 8, 10 и 15 ноября, город Фукуока, район Хаката (фотографии предоставлены Jiji Press)

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Администрация города Тиба объявила о введении с января 2017 года законодательных поправок, которые позволят её работникам-партнёрам по совместно проживающим однополым парам (ЛГБТ) брать отпуск по бракосочетанию, а также по уходу на равных с разнополыми парами. Это первый случай внесения такого рода поправок среди органов местного самоуправления в Японии.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл в своей официальной резиденции переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике, которое позволит осуществлять экспорт из Японии в Индию атомных электростанций. Стороны также обсудили вопрос строительства в Индии высокоскоростной железнодорожной магистрали. 12 ноября премьер-министры вместе совершили поездку на суперэкспрессе синкансэн из Токио в Кобэ, где осмотрели предприятие по производству вагонов для этих поездов.

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Покойный киноактёр Мифунэ Тосиро, завоевавший мировую славу благодаря исполнению роли в фильме «Семь самураев» режиссёра Куросавы Акиры, а также других кинолентах, был удостоен именной звезды на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.

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На основании вступившего в силу в марте текущего года нового законодательства в области национальной обороны решением кабинета министров японское правительство внесло изменения в план участия служащих Сил самообороны Японии в миротворческой миссии ООН в Южном Судане, наделив их новыми оборонительными полномочиями. Теперь в случае нападений вооружённых групп и в других обстоятельствах по просьбе сотрудников ООН, а также неправительственных организаций, служащие Сил самообороны могут отправляться на выполнение задач по оказанию помощи с оружием в руках и использовать оружие в установленных пределах – для предупредительных выстрелов и т. д.

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Группы по пересмотру Конституции верхней и нижней палат парламента возобновили дебаты по существу вопроса соответственно 16 и 17 ноября. Со времени, когда в результате июльских выборов в Палату советников выступающие за внесение поправок в Конституцию силы получили необходимое большинство свыше двух третей голосов в обеих палатах парламента, полномасштабные дебаты по вопросу поправок состоялись впервые. Либерально-демократическая партия, которая настаивает на необходимости исправления Конституции, призвала ускорить дебаты, в том числе и по вопросу поправок Девятой статьи.

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(17 ноября по местному времени) В Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Японии Абэ Синдзо с Дональдом Трампом, который 8 ноября одержал победу на выборах президента США. Такого рода встреча со следующим президентом до его вступления в должность является событием, не имеющим прецедентов. На вопрос представителей СМИ о впечатлениях после встречи с Трампом, который в ходе предвыборной борьбы заявлял о намерении пересмотреть японско-американский договор о безопасности, премьер-министр заявил: «Альянс не будет функционировать без доверия. Я убедился, что господин Трамп – это лидер, которому можно доверять».

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Палата советников парламента Японии утвердила и ввела в действие два закона, полностью сняв тем самым запрет на работу в качестве специалистов по социальному обеспечению и уходу для иностранцев и сделав возможным приём иностранцев в качестве технических стажёров в местах непосредственного оказания ухода. Эти меры, принимаемые с целью восполнить нехватку кадров в области ухода в обстановке снижения в стране рождаемости и старения населения, вступят в силу в течение ближайшего года.

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(19 ноября по местному времени) Премьер-министр Японии Абэ Синдзо, который прибыл в столицу Перу Лиму для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, провёл 70-минутные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы перед японско-российским саммитом в городе Нагато префектуры Ямагути, проведение которого запланировано на 15 декабря. По окончании встречи премьер-министр, говоря о заключении мирного договора, в том числе о проблеме Северных территорий, заметил: «Путь к решению просматривается, однако он непрост. Я хочу уверенно, шаг за шагом, продвигаться вперёд».

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Приблизительно в 5:59 утра произошло землетрясение магнитудой 7 с очагом у побережья префектуры Фукусима. Всего наблюдалось 4 толчка, интенсивность которых достигала в префектурах Фукусима, Ибараки и Тотиги уровня 5 минус по шкале Метеорологического управления Японии. Волны цунами достигли обширных участков побережья от префектуры Иватэ до острова Хатидзё в составе Токио, в порту Сэндай в префектуре Мияги их высота составила 1 метр 40 сантиметров. В Метеорологическом управлении считают, что толчки являются афтершоками мощного землетрясения 11 марта 2011 года.

Волна цунами поднимается вверх по реке Сунаосикава в городе Тагадзё, преф. Мияги, утро 22 ноября (Фотография Окадзаки Садатоси, предоставлена Jiji Press)

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Правительства Японии и Южной Кореи подписали вступившее в силу в тот же день Общее соглашение об информации военного характера, делающее возможным обмен секретной информацией в области обороны. В обстановке, когда Северная Корея продолжает разработку ядерного оружия и баллистических ракет, это позволяет повысить обороноспособность за счёт быстрого обмена секретными данными в области безопасности. Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны Япония и Южная Корея заключили впервые.

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В регионе Канто-Косин в первой половине дня шёл снег. Он стал первым снегопадом сезона в Токио, и в парке Китаномару наблюдалось образование снежного покрова. В центре японской столицы выпадение снега в ноябре стало первым за всю историю наблюдений.