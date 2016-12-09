Rencontre du Premier ministre Abe Shinzô avec le président élu des États-Unis Donald Trump à New York, étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame pour Mifune Toshirô, élargissement du mandat des Forces d’autodéfense japonaises au Soudan du Sud : retour sur les événements marquants du mois de novembre 2016 au Japon.

Vendredi 4

Les funérailles du prince Takahito de Mikasa sont tenues au cimetière impérial Toshimagaoka à Tokyo. La princesse Yuriko, veuve du prince, le prince héritier Hironomiya et son épouse la princesse Masako, le Premier ministre Abe Shinzô et plus de 500 personnes sont présents à la cérémonie pour un dernier adieu à l'oncle de l'empereur, décédé le 27 octobre dernier à l’âge de 100 ans.

Lundi 7

Un comité consultatif du gouvernement commence à débattre de la réduction de la charge de travail officielle de l’empereur, de son éventuelle abdication ainsi que d’autres sujets liés. Seize experts se réunissent trois fois jusqu’au 30 novembre pour se pencher sur ces questions. Les avis pour et contre l’abdication s’équilibrent, avec notamment les spécialistes conservateurs qui s’y opposent.

L’empereur du Japon pourra-t-il abdiquer ?

Mardi 8

Le Japon ratifie l’accord de Paris sur le climat. Le gouvernement fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 26 % par rapport aux niveaux de 2013 d’ici 2030.

Le Japon à la traîne dans le combat mondial pour la préservation du climat

Un trou gigantesque se forme dans une rue près de la gare de Hakata à Fukuoka, où des travaux de construction de métro sont en cours. Un périmètre de sécurité est établi et la municipalité rebouche le gouffre avec de la terre contenant du ciment. Les services d’utilité publique sont entièrement restaurés le 13 novembre et la route est rouverte à la circulation deux jours plus tard.

Des photos prises le 8, 10 et 15 novembre montrant le gouffre, les travaux de réparation et la route reconstruite. (Photo : Jiji Press)

Jeudi 10

La ville de Chiba annonce que les employés municipaux vivant avec un partenaire du même sexe pourront bénéficier des mêmes prestations de congés que les employés hétérosexuels mariés à partir de janvier 2017. C’est la première municipalité japonaise à introduire cette mesure.

La société japonaise et les LGBT

La vérité sur le sort des minorités sexuelles au Japon

Vendredi 11

Le Premier ministre Abe rencontre son homologue indien, Narendra Modi, à Tokyo. Les deux dirigeants signent un accord de coopération dans le domaine du nucléaire civil, qui va permettre au Japon d’exporter du matériel et de la technologie nucléaire en Inde. Ils discutent également de la construction d’un réseau ferroviaire à grande vitesse en Inde. Le 12 novembre, les deux dirigeants effectuent un déplacement à bord d’un Shinkansen de Tokyo à Kobe, où ils visitent une usine de construction du train à grande vitesse japonais.

Inde-Japon : la naissance d’un nouvel axe démocratique en Asie

Le Shinkansen japonais peut-il gagner la course ferroviaire ?

Lundi 14

L’acteur Mifune Toshirô reçoit une étoile à titre posthume sur le Hollywood Walk of Fame lors d’une cérémonie à Los Angeles. L’acteur s’est fait connaître dans le monde entier à travers ses collaborations avec le réalisateur Kurosawa Akira, dans Shichinin no samurai (Les Sept Samuraïs) et d’autres films.

Mifune Toshirô : le destin singulier d’un acteur d’envergure mondiale

Mardi 15

Le gouvernement japonais décide d’affecter une nouvelle mission de maintien de la paix aux Forces d’autodéfense déployées au Soudan du Sud. Sur la base des modifications apportées aux lois sur la sécurité entrées en vigueur en mars dernier, les troupes seront autorisées à tirer des coups d’avertissement et à prendre d’autres mesures pour protéger les agents des Nations unies et des organisations non gouvernementales.

Un tournant pour le système de défense et de sécurité du Japon

Mercredi 16

Les discussions de fond sur la révision de la Constitution reprennent dans les deux chambres de la Diète. C’est la première fois que le sujet est abordé en profondeur depuis les élections à la chambre des Conseillers tenues en juillet dernier. Depuis ces élections, la majorité nécessaire à une révision de la constitution, qui est deux tiers des sièges, est présente dans les deux chambres. Le Parti libéral-démocrate insiste sur la nécessité de délibérer au plus tôt sur la révision de la constitution, notamment l’article 9.

Le contexte politique du projet de révision de l’article 96 de la Constitution