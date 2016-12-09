博多站前的道路塌陷、自卫队被赋予PKO“驰援警卫”任务、安倍首相与美国当选总统特朗普会面……，请看2016年11月日本要闻回顾。

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享寿百岁，于10月27日辞世的三笠宫崇仁亲王的葬礼“殓葬之仪”在东京都文京区的丰岛冈墓地举行。除了丧主、其妻百合子（93岁）等皇族外，日本立法、司法、行政“三权之长”以及有关人士约600人在葬礼上与这位曾活跃于历史研究、国际交流、体育等广泛领域的皇族做了最后的告别。

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旨在商讨天皇退位等问题的政府“减轻天皇公务负担事宜专家委员会”，从本日开始至30日将举行3次会议，听取各方专家共16人的意见。由于保守派专家大多反对天皇退位，赞成和反对意见相持不下。

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日本政府向联合国提交了接受《巴黎协定》承诺书，这是一个有关2020年后应对全球变暖的新国际框架。由此，日本完成了该协定的全部审批程序。日本设定的目标，是2030年度的温室气体排放量比2013年度减少26%。

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日本在应对气候变化方面的努力

福冈市JR博多站前的一条5车道马路突然出现大面积塌陷，导致周围一带停电，居民被要求疏散。这一地区的地下正在进行地铁延伸工程的施工。福冈市有关部门24小时连续作业，进行抢修，终于在15日恢复了通行。

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千叶市宣布修改有关制度，从2017年1月开始，和同性伴侣共同生活的性少数群体（LGBT）市政员工，将享受与异性已婚或习惯法婚姻夫妻相同的婚假、护理休假等。这种制度在日本地方政府中还是首次实施。

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安倍晋三首相在首相官邸与印度总理莫迪举行了会谈。双方签署了旨在日本向印度出口核电站的核能协定，还协商了印度高铁建设项目问题。12日两人从东京乘坐新干线前往新神户，视察了位于神户市内的新干线车辆制造工厂。

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因出演黑泽明的经典电影《七武士》等而享誉世界的已故电影演员三船敏郎在美国洛杉矶市的好莱坞星光大道（Hollywood Walk of Fame）上留星，他的名字镶入了星形奖章中。

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三船敏郎——被誉为“世界的三船”

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政府通过内阁决议，赋予参与南苏丹联合国维和行动(PKO)的自卫队以“驰援护卫”的任务。这是根据对今年3月生效的日本新安保法的修改，日本政府首次向海外自卫队下达的新任务。当联合国工作人员、非政府组织（NGO）人员受到武装组织及暴徒等袭击时，它允许自卫队员持武器赶赴当地参加营救任务，并可进行警告射击。

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安保法案通过——日本的防卫、安保体制发生重大转变

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众参两院的宪法审查会于16、17日相继重启了有关“修宪”的实质性讨论。经过7月的参议院选举，修宪势力在众参两院均占有了提出修宪动议所需的三分之二以上的议席，此次是在国会首次进行正式的修宪讨论。自民党强调了修宪的必要性，包括修改宪法第九条在内，呼吁加速有关讨论的步伐。

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安倍首相，朝着修宪目标迈进

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（当地17日）安倍首相在纽约与8日新当选为下届美国总统的特朗普进行了会谈。日本首相与美国总统当选人会谈是没有前例的。围绕特朗普在选举中就重新调整美日安全保障条约的言论，会谈后安倍向媒体表示称，“同盟间不建立信赖是不能发挥作用的，这次会谈让我确信能够与特朗普建立信任关系”。

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美国新一届政权将如何与日本、亚洲打交道

有关解禁外国籍护理人员就业的2项法案在参议院总会上获得批准，今后外国技能实习生在护理一线提供服务将成为可能。此次法案成立的目的，在于缓解少子老龄化社会带来的护理人材不足问题。

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外籍护士问题：大胆变革乃当务之急

20 （当地时间19日）

安倍首相在秘鲁首都利马出席亚洲太平洋经济合作组织（APEC）首脑会议期间，与俄罗斯总统普京举行了70分钟会谈，就预定于12月15日在山口县长门市举行首脑会谈事宜进行了最终磋商。针对包括北方领土问题在内的和平条约缔结谈判，安倍在会谈后向媒体表示，“解决问题之路已经展现在眼前，但并不平坦，我希望脚踏实地，一步步前进”。

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安倍首相，在北方领土问题上动真格

索契会谈推动日俄关系发展——领土与经济的“捆绑销售”

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凌晨5时59分左右发生了震源位于福岛县海域的里氏7.4级地震，福岛、茨城、栃木各县观测到了震度5弱的晃动，并在从岩手县到东京八丈岛的广大地区引发了海啸。其中宮城县仙台港的海啸高达1.4米。根据日本气象厅判断，此次地震为2011年3月11日东日本大地震的余震。

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日本和韩国两国政府在首尔签署了可共享安全领域机密情报的《军事情报保护协定》（GSOMIA），并于当天生效。两国试图藉此建立起迅速共享和保护安保机密情报的态势，对抗朝鲜正在推进的核武器及弹道导弹开发。这是日韩两国间的首个防卫合作协定。

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徘徊于歧路的日韩关系：超越摩擦走向“深化”

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关东及甲信地区（长野县和山梨县——译注）上午降雪。这是今冬东京市中心的第一场雪，在北丸公园还观测到了积雪。11月观测到东京市中心积雪，在气象史上还是第一次。

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国际教育成绩评估协会（总部位于荷兰）公布了“国际数学和科学学习趋势调查（TIMSS）”结果。这是2015年3月以世界57个国家和地区的小学4年级和初中2年级学生为对象实施的调查。日本的中小学生在算数、数学和理科上的平均分数全部为历史最高，排名世界前五。这可认为是文部科学省“摆脱宽松教育”方针取得的成效。

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脱离“宽松教育”的结局

任天堂和美国环球主题乐园及度假村宣布，未来数年内将在日本大阪、美国奥兰多以及好莱坞三个地点建设有“马里奥”等人气角色登场的任天堂主题公园。

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国际理论与应用化学联合会（IUPAC）将日本理化学研究所等组成的研究团队在世界上首次成功合成的新元素名称，正式依照该团队提议命名为nihonium，符号Nh。日本发现的元素将首次列入元素周期表。

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联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会在埃塞俄比亚举行常会，会议将由日本各地33件传统的花车巡游活动组成的“山 鉾 屋台，日本花车节”，列入世界非物质文化遗产名录，其中包括京都市的“京都祇园祭”、福冈市的“博多祇园山笠”等。