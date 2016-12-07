رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في نيويورك، وميفوني توشيرو يكرم بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود، وقوات حفظ السلام اليابانية تحصل على تفويض موسع في جنوب السودان. هذه هي أهم الأخبار من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦.

٤

إجراء الطقوس الجنائزية لتاكاهيتو، الأمير ميكاسا، الذي توفي عن عمر يناهز الـ ١٠٠ يوم ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول. أرملته الأميرة يوريكو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من بين أولئك المشاركين بمراسم تأبين عم الإمبراطور أكيهيتو في المقبرة الإمبراطورية توشيماغاوكا في طوكيو.

٧

لجنة حكومية تقوم بالانعقاد لإجراء مناقشات بشأن تخفيف عبء العمل الرسمي على الإمبراطور والقضايا ذات الصلة، بما في ذلك التنازل عن العرش. وتلقت اللجنة أراء ١٦ متخصصا في ثلاث جلسات تجرى حتى ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني. ولا يزال الخبراء المحافظون معارضين للتنازل عن العرش، وتنقسم الآراء بالتساوي تقريبا.

٨

اليابان تصدق على اتفاقية باريس بعد تسليم الحكومة إلى الأمم المتحدة قبولها لإطار دولي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري من عام ٢٠٢٠. تحدد اتفاقية هدفا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٢٦٪ عن مستويات ٢٠١٣ بحلول عام ٢٠٣٠.

انهيار أرضي هائل في مقطع من الطريق وسط مدينة فوكوؤكا بالقرب من محطة هاكاتا حيث العمل على بناء مترو الأنفاق مستمر. تم إجلاء سكان المنطقة القريبة، والبلدية تملأ الحفرة بالتراب االمخلوط بالإسمنت. وقد تمت استعادة خدمات المرافق بالكامل يوم ١٣ نوفمبر/تشرين الثاني، وأعيد فتح الطريق أمام حركة المرور في ١٥ نوفمبر/تشرين الثاني.

صور من أيام ٨ و١٠ و١٥ نوفمبر/تشرين الثاني حيث يظهر الانهيار الأرضي، وأعمال الترميم، والطريق الذي تم إعادة ترميمه في فوكوؤكا. (جيجي برس)

١٠

مدينة تشيبا تعلن أن اعتبارا من يناير/كانون الثاني ٢٠١٧، يمكن لموظفي البلدية المثليين الذين يعيشون مع شركاء بالحصول على نفس استحقاقات العطل كموظفين متزوجين من الجنس الآخر أو الذين يعيشون معا. وهذه هي أول بلدية يابانية تعمل على تقديم هذا النوع من التدابير.

١١

رئيس الوزراء آبي يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في طوكيو. وقع الزعيمان على اتفاق التعاون النووي المدني الثنائي الذي يسمح لليابان بتصدير معدات الطاقة النووية والتكنولوجيا إلى الهند. كما تم مناقشة شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الهند. في ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني، آبي ومودي يركبان شينكانسن من طوكيو إلى كوبي، حيث يزور الطرفان مصنعا ينتج عربات للقطار.

١٤

تكريم الممثل ميفوني توشيرو بعد وفاته بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود في حفل لوس انجليس. وصل ميفوني إلى الشهرة العالمية من خلال تعاونه مع المخرج كوروساوا أكيرا في فيلم الساموراي السبعة وغيرها من الأعمال.

١٥

الحكومة اليابانية تقرر في اجتماع لمجلس الوزراء توسيع تفويض قوات حفظ السلام اليابانية في جنوب السودان. استنادا إلى التغييرات في قوانين الأمن الوطني، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس/آذار من هذا العام، سوف يتم تخويل القوات لإطلاق طلقات تحذيرية واتخاذ إجراءات أخرى لحماية العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

١٦

الهيئات في كل من المجلسين التشريعيين في اليابان تستأنف المناقشات الموضوعية حول تنقيح الدستور. وهذا هو أول بحث جدي في القضية منذ أن أظهر تصويت مجلس المستشارين في يوليو/تموز انتخاب أغلبية الثلثين الذين يميلون إلى تأييد تغيير الدستور. ويؤكد الحزب الليبرالي الديمقراطي على ضرورة مناقشة عاجلة للمادة التاسعة وغيرها من التعديلات.

١٧

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع في نيويورك مع دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ٨ نوفمبر/تشرين الثاني. ومن غير المعتاد لزعيم ياباني لقاء الرئيس الأميركي المنتخب قبل توليه مسؤويات منصبه رسمياً. وقد أدلى ترامب خلال حملته الانتخابية بتصريحات تشير إلى ضرورة التفاوض بشأن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان. آبي يصرح للصحفيين بعد الاجتماع ”تحالفنا ليس له جدوى دون ثقة. جئت على قناعة أن الرئيس المنتخب ترامب هو الزعيم الذي يمكن الوثوق به“.

تمرير قانونين جديدين لإزالة القيود المفروضة على الأجانب مما يخول العمل في مجال الرعاية التمريضية والسماح للمتدربين الأجانب بالعمل مباشرة في بيئات التمريض. وتهدف هذه القوانين لمعالجة نقص العمالة التمريضية. تدخل القوانين حيز التنفيذ خلال سنة واحدة.

١٩

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في ليما، بيرو. يناقش الطرفان زيارة بوتين المزمعة في ياماغوتشي، اليابان يوم ١٥ ديسمبر/كانون الأول. يقول آبي للصحفيين بعد الاجتماع، ”نحن الآن قادرون على رؤية الطريق نحو حل مسألة إبرام معاهدة سلام“، لكنه يقول إنه لن تكون مهمة سهلة. ”أنوي المضي قدما بشكل مطرد، خطوة واحدة في وقت واحد“.

٢٢

زلزال شديد يضرب ساحل محافظة فوكوشيما في الساعة ٥:٥٩ صباحا، مما تسبب في اهتزاز شدته ٥ درجات سفلى على مقياس الزلازل الياباني في المناطق المجاورة. لوحظ تسونامي طفيف من محافظة إيواتي إلى هاتشيجوجيما في سلسلة جزر إيزو جنوبي طوكيو. ارتفاع الموجات يصل إلى ١٤٠ سنتيمتر حيث ضربت ميناء سينداي. تشير تقارير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال بلغت قوته ٧.٤ على بعد ٢٥ كيلومترا تحت سطح الأرض. ويعتقد أن يكون هزة ارتدادية من زلزال اليابان الكبير يوم ١١ مارس/آذار ٢٠١١.

موجات تسونامي تتقدم باتجاه منبع نهر سوناوشي في تاغاجو، محافظة ميّاغي، فى ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦. الصورة مقدمة من قبل أوكازاكي ساداتوشي. (جيجي برس)

٢٣

اليابان وكوريا الجنوبية تبرمان وتنفذان اتفاقية الأمن العام من اتفاقية المعلومات العسكرية. ويهدف اتفاق الدفاع الأول بين البلدين لمواجهة كوريا الشمالية، التي تقوم بتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية، من خلال تبادل فوري للمخابرات العسكرية.

٢٤

تساقط الثلوج في طوكيو والمناطق المحيطة بها. تقرير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يشير إلى أول تساقط للثلوج لوحظ على الأرض في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام ١٨٧٥.

تساقط الثلوج على تمثال بوذا العظيم في معبد كوتوكوإن في كاماكورا، محافظة كاناغاوا، في ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦. (جيجي برس)

٢٩

تحقق اليابان أعلى متوسط درجات على الإطلاق في جميع الفئات في الاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم التي نشرتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي. وأجرت الدراسة في مارس/آذار ٢٠١٥ على طلاب الصف الرابع والثامن في ٥٧ دولة ومنطقة. تتوضع اليابان ضمن الدول الخمسة الأولى لكل من الرياضيات والعلوم في كل المستويات. وتعزو وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الإصلاحات التعليمية التي تعود إلى الأساسيات.

تعلن نينتندو ويونيفرسال باركس أند ريزورتز أن المناطق ذات السمات الخاصة بألعاب نينتندو سيتم إضافتها إلى متنزهات يونيفرسال باركس في أوساكا، وأورلاندو، وهوليوود. والمناطق، التي تضم شخصيات شعبية مثل ماريو، سيتم افتتاحها في غضون السنوات القليلة المقبلة.

٣٠

الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية يعلن عن الاعتماد الرسمي لنيهونيوم وهو اسم العنصر ١١٣، على النحو الذي اقترحه العلماء اليابانيون الذين قاموا بإنشائه لأول مرة. رمز العنصر هو Nh. هذا هو العنصر الأول الذي اكتشف في اليابان.

اليونسكو تختار ٣٣ مهرجانا يابانيا يرتكز على مواكب الطفو لقائمتها للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في اجتماع للجنة الحكومية الدولية في أديس أبابا، إثيوبيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦.)