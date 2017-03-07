El primer ministro Abe se reúne con el presidente Trump en la Casa Blanca, Carlos Ghosn se retira como presidente de Nissan, y se celebran los Juegos Asiáticos de Invierno en Sapporo. Estas fueron las noticias más importantes en Japón durante el pasado mes de febrero de 2017.

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Se hace pública la decision de la Corte Suprema del 31 de enero sobre un caso respecto al derecho a ser olvidado. La corte sentenció en contra de un hombre que solicitó que fueran eliminados los resultados de la búsqueda en Google referidos a su arresto en 2011 en un caso de prostitución infantil, asegurando que “los informes relacionados con su arresto son de interés público”.

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El primer ministro Abe Shinzō y la ministra de Defensa Inada Tomomi se reúnen con el primer miembro del gabinete del presidente estadounidense Donald Trump que viene a Japón cuando el Secretario de Defensa James Mattis visita Tokio. Después de unos comentarios durante su campaña en los que Trump afirmó que Japón no pagaba suficiente para mantener a las tropas estadounidenses en el país, Mattis aseguró en una rueda de prensa junto a Inada que Japón ha sido “un modelo de colaboración en los costes”.

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Ishikawa Masami es reelegido como alcalde de Chiyoda, en Tokio, con el apoyo de la gobernadora Koike Yuriko, derrotando ampliamente al candidato del Partido Liberal Democrático. Koike disfruta de un importante empuje de cara a las elecciones de la Asamblea Metropolitana de Tokio de julio, en las que aspira a arrebatar asientos al PLD para su propio partido.

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El Ministerio de Defensa comienza las obras en las aguas de Henoko, en Nago, en preparación para la construcción de unas instalaciones que reemplazarán a la base aérea del Cuerpo de Marines estadounidense de Futenma, situada en Ginowan, en la prefectura de Okinawa. El 7 de febrero se tiran bloques de hormigón al mar en la primera fase para ganar tierra al mar. La prefectura de Okinawa se opone firmemente a esta acción y el gobernador Onaga Takeshi pide que sean detenidas inmediatamente las obras.

El Centro Riken de Biología del Desarrollo en Kōbe comienza a solicitar pacientes susceptibles de convertirse en receptores de los primeros transplantes del mundo de tejido creado a partir de células madre pluripotentes inducidas de otro donante. Uno de los cinco pacientes recibirá células retinales creadas a partir de células iPS durante la primera mitad del 2017.

Células iPS, la clave de la medicina regenerativa

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El Ministerio de Finanzas publica las estadísticas de la balanza de pagos de 2016 mostrando que el superávit por cuenta corriente de Japón es de 20,6 billones de yenes. Es el segundo mayor superávit desde que comenzaran a reunirse datos estadísticos comparables en 1985, superado solo por el total de 24,9 billones de yenes de 2007.

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente Trump por primera vez desde la elección del líder estadounidense. En una charla en la Casa Blanca, ambos acuerdan fortalecer la alianza nipoestadounidense y afirman que el Artículo V del tratado de seguridad bilateral, que estipula que los Estados Unidos tienen la obligación de defender a Japón, comprende también las islas Senkaku. Acuerdan asimismo programar un encuentro sobre economía entre el vice primer ministro y ministro de Finanzas Asō Tarō y el vicepresidente estadounidense Mike Pence para discutir sobre comercio y las formas de expandir la inversión y el empleo.

Japón y los Estados Unidos lanzarán un nuevo Diálogo Económico

El comportamiento de Trump choca contra la realidad de Asia-Pacífico

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La selección femenina de hockey sobre hielo de Japón se convierte en el primer combinado nacional en asegurar su clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Pyeongchang, Corea del Sur, en 2018.

Las jugadoras de la selección femenina de hockey sobre hielo de Japón celebran su victoria ante Alemania en Tomakomai, Hokkaidō, el 12 de febrero de 2017, con la que aseguran su clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. (© Jiji)

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Toshiba anuncia que su patrimonio neto se mantuvo en un negativo de 191.200 millones de yenes a finales de diciembre de 2016 a causa de las pérdidas masivas de su negocio de centrales nucleares en los Estados Unidos. El presidente Tsunakawa Satoshi admite en una rueda de prensa que la empresa posiblemente se verá obligada a vender su negocio de memoria flash por completo para recuperar capital.

El Ministerio de Educación anuncia cambios en las directrices curriculares para la enseñanza primaria y la primera parte de la secundaria desde el año académico 2020. Las actividades para aprender inglés a través de canciones y juegos comenzarán en el tercer curso de la escuela primaria en lugar de en el quinto curso, como ha sido hasta ahora. En el quinto curso, el inglés se convertirá en una asignatura regular.

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Takanashi Sara gana su 53.ª victoria en la Copa Mundial de Salto de Esquí en Pyeongchang, Corea del Sur, igualando el récord masculino y femenino.

Takanashi Sara celebra su 53.ª victoria en un mundial de salto de esquí en Pyeongchang, Corea del Sur, el 16 de febrero de 2017. (© Jiji)

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El comité de presupuesto de la Cámara Baja hace notar sus sospechas sobre la adquisición de un terreno propiedad del Estado a una escuela primaria privada de Osaka gestionada por Moritomo Gakuen. Este terreno fue vendido con un descuento de 800 millones de yenes por solo 134 millones. La primera dama Abe Akie renuncia como directora honoraria de la escuela el 24 de febrero.

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Comienzan los Juegos Asiáticos de Invierno en Sapporo. Continúan hasta el 26 de febrero, con 32 países y regiones participantes. Japón es anfitrión de estos juegos por primera vez desde que se celebrasen en Aomori en 2003 y queda en lo alto del medallero con 27 oros.

Una danza tradicional Ainu en la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos de Invierno en Sapporo el 19 de febrero de 2017. (© Jiji)

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Karolina Styczynska, de Polonia, se convierte en la primera jugadora profesional de shōgi no japonesa después de vencer en una partida preliminar del torneo Meijin de mujeres en Tokio.

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La mayor exposición de la artista Kusama Yayoi abre sus puertas en el Centro Nacional de Arte de Roppongi, en Tokio. Yayoi Kusama: mi alma eterna continuará hasta el 22 de mayo.

Kusama Yayoi en la ceremonia de inauguración el 21 de febrero de 2017, un día antes de la apertura de su nueva exposición.

Kusama Yayoi al natural: un mensaje de amor perpetuo

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Carlos Ghosn, presidente y director ejecutivo de Nissan Motor Co., Ltd. (© Jiji)

Nissan anuncia que a partir del 1 de abril Carlos Ghosn renunciará a todas sus responsabilidades como presidente y director ejecutivo. Será reemplazado por Saikawa Hiroto, que es actualmente codirector ejecutivo. Después de 17 años en la presidencia, Ghosn permanecerá como presidente de la junta directiva con derechos representativos, mientras dirige la alianza con Renault y Mitsubishi Motors.

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La nueva novela de Murakami Haruki, Kishidanchō goroshi (El asesinato de Il Commendatore) sale a la venta en Japón. La primera tirada de ambos volúmenes de esta obra es de 1,3 millones de copias.

La nueva novela de Murakami Haruki, Kishidanchō goroshi (El asesinato de Il Commendatore), en una tienda Tsutaya en Daikanyama, Shibuya, en Tokio el 24 de febrero de 2017. (© Jiji)

El Gobierno y el Keidanren (La Federación de Organizaciones Económicas de Japón) lanzan la campaña del Premium Friday que anima a los centros de trabajo a terminar pronto el último viernes de cada mes para fomentar el consumo.

Llega el ‘Premium Friday’ para revitalizar el consumo: curling y maquillaje profesional

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Miura Kazuyoshi se convierte en el primer jugador de fútbol de la J-League en jugar a la edad de 50 años, formando parte del Yokohama FC contra el Matsumoto Yamaga en el primer partido de su equipo en la presente temporada. En su 50.º cumpleaños logra superar su propio récord como jugador de más edad en participar en un partido de liga.

Miura Kazuyoshi, el primer jugador de 50 años en la historia de la J-League (Japón en imágenes)

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El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko vuelan desde el aeropuero de Haneda a la capital vietnamita de Hanói. En su primera visita a este país, la pareja imperial son invitados estatales hasta el 5 de marzo. Posteriormente visitan Tailandia para presentar sus respetos ante el Rey Bhumibol Adulyadej, que falleció el pasado mes de octubre, antes de regresar a Japón en la tarde del 6 de marzo.