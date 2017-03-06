Первые переговоры Абэ Синдзо с Дональдом Трампом, объявление об уходе Карлоса Гона с поста президента компании Nissan, участие в футбольном матче J-лиги 50-летнего Миуры Кадзуёси и другие события февраля 2017 года в Японии.
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Стало известно о том, что при рассмотрении иска мужчины, арестованного в 2011 году по делу о детской проституции, который требовал от американской компании-оператора системы поиска в Интернете Google удалить поисковые результаты, связанные с его арестом, 31 января Верховный суд вынес решение отказать в удовлетворении иска, мотивировав это тем, что «история ареста мужчины затрагивает интересы общества».
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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо и министр обороны Томоми Инада поочерёдно провели переговоры с первым представителем администрации президента Трампа, прибывшим в Японию – министром обороны Джеймсом Мэттисом. По вопросу расходов, связанных с дислокацией в Японии вооружённых сил США, в отношении которых Дональд Трамп в ходе предвыборной борьбы заявлял о том, что японская сторона платит недостаточно, на совместной пресс-конференции по окончании переговоров с Томоми Инадой Мэттис заявил: «Подход к распределению издержек между Японией и США может служить образцом для других стран».Статья по теме:
Увеличение роли Японии: интервью с адмиралом Деннисом Блэром
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На выборах главы администрации токийского столичного района Тиёда действующий мэр Исикава Масами, которого поддержала губернатор Токио Коикэ Юрико, с большим отрывом победил кандидата, поддержку которому оказывала Либерально-демократическая партия. По мнению обозревателей, на предстоящих в июле выборах в Токийскую законодательную ассамблею эта победа очень поможет Коикэ, которая ставит целью продвижение собственной региональной политической партии, вступив в борьбу с ЛДП за представительство в столичном законодательном собрании.
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Министерство обороны Японии приступило к выполнению строительных работ в водах у побережья Хэноко в городе Наго в рамках сооружения объекта для передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма (находится на территории города Гинован в той же префектуре Окинава). Это первые работы непосредственно по созданию насыпной территории: 7 февраля на морское дно легли первые бетонные блоки. Власти префектуры Окинава выступают категорически против проведения работ. Губернатор Онага Такэси потребовал их немедленного прекращения.Статья по теме:
Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
Расположенный в городе Кобэ Центр биологии развития НИИ RIKEN и ряд других учреждений приступили к поиску первых пяти пациентов с трудноизлечимым глазным заболеванием для проведения клинических испытаний по пересадке клеток сетчатки глаза, выращенных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), полученных из материала другого человека. Провести первую операцию планируется до середины текущего года.
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Министерство финансов Японии опубликовало отчёт о поступлениях и расходах бюджета за 2016 год. Баланс текущих платежей, который является наиболее общим показателем состояния экономических отношений с внешним миром, включая внешнюю торговлю и инвестиции, продемонстрировал профицит в размере 20 трлн 649 млрд 600 млн йен. Это второй по величине результат со времени начала сбора сопоставимых данных в 1985 году. Рекордный профицит в 24 трлн 949 млрд йен был зарегистрирован в 2007 году.
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(10 февраля по местному времени) В Белом доме состоялся первый саммит премьер-министра Японии Абэ Синдзо с новым президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Стороны договорились укреплять альянс Японии и США. В совместном заявлении по окончании переговоров они недвусмысленно заявили о том, что действие Пятой статьи Договора Японии и США о безопасности, в которой Соединённые Штаты берут на себя обязательство защищать Японию, распространяется на острова Сэнкаку префектуры Окинава. Кроме того, стороны договорились о создании рамок для разностороннего экономического диалога между заместителем премьер-министра и министром финансов Японии Асо Таро и вице-президентом США Майком Пенсом в целях обсуждения структуры внешней торговли, а также инвестиций и мер увеличения трудовой занятости.Статьи по теме:
[Новости] Японско-американский саммит: безопасность островов Сэнкаку, предстоящий визит Трампа в Японию и обсуждение экономических вопросов
[Новости] Японско-американский саммит: Абэ и Трамп сыграли в гольф
Напор Трампа разбивается о стену проблем безопасности в Восточной Азии
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Женская хоккейная команда Японии обеспечила себе участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые состоятся в феврале будущего года. Женская национальная сборная будет представлена на Олимпиаде в этом виде спорта впервые.
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Как сообщила корпорация Toshiba, из-за огромных убытков её бизнеса в области атомной энергетики в США по состоянию на конец декабря 2016 года общая сумма задолженности превысила стоимость активов Toshiba на 191 млрд 200 млн йен. На пресс-конференции президент Toshiba Цунакава Сатоси подтвердил, что в качестве меры по привлечению инвестиций корпорации, вероятно, придётся продать свой бизнес по производству микрочипов флеш-памяти.
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии опубликовало проект поправок в Основные положения об организации учебного процесса в начальных и неполных средних школах с 2020 учебного года. Поправки предусматривают введение «деятельности, связанной с иностранными языками» – уроков, на которых школьники поют песни и играют в игры на английском языке в 3 и 4 классах вместо нынешних 5 и 6-го. В 5 и 6 классах английский язык станет полновесной учебной дисциплиной с использованием учебников и выставлением оценок.
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Таканаси Сара одержала новую победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Пхёнчхане. Это 53-я победа Таканаси на этапах Кубка мира, что является абсолютным рекордом как среди женщин, так и мужчин.Статья по теме:
Таканаси Сара отмечает свою пятьдесят третью победу на этапах Кубка мира
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На заседании Бюджетного комитета Палаты представителей парламента Японии был поднят вопрос о том, что школа Моритомо гакуэн (г. Осака) приобрела у государства земельный участок под открытие частной начальной школы на территории г. Тоёнака в преф. Осака всего за 134 млн йен – со скидкой более чем в 800 млн йен на ликвидацию мусора. Почётным директором этой школы являлась супруга премьер-министра Абэ Акиэ. 24 февраля она оставила этот пост.
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В городе Саппоро стартовали VIII зимние Азиатские игры. В состязаниях, проходивших до 26 февраля, приняли участие спортсмены из 32 стран и территорий. В Японии эти игры в последний раз проводились 14 лет назад, в 2003 году в Аомори, а со времени их предыдущего проведения в Саппоро в 1990 году минуло уже 27 лет.
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Каролина Стычинска из Польши, обладательница 3-го кю по сёги, одержав победу в отборочном полуфинале на 44-м женском чемпионате, проходившем во Дворце сёги в Токио, стала первой в истории сёги иностранкой, возведённой в профессиональный ранг (второй кю).
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Президент и главный директор автомобилестроительной компании Nissan Карлос Гон сообщил о своей отставке с 1 апреля. Его преемником станет Сайкава Хирото. Смена президента компании состоится впервые за 17 лет. Карлос Гон останется в составе правления и будет заниматься руководством альянса фирмы с Renault и Mitsubishi Motor.
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В продажу поступил новый двухтомный роман Мураками Харуки «Убийство командора» (издательство «Синтёся»). Большая книга этого автора опубликована впервые за четыре года. Тираж первого издания двух томов – «Появление идеи» и «Тускнеющая метафора» составил 1 млн 300 тыс. экземпляров.Статья по теме:
[Новости] Новая книга Мураками Харуки сегодня поступила в продажу
Стартовала кампания Premium Friday, инициаторами которой выступили власти страны, а также Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн) и другие организации. Идея состоит в том, чтобы заканчивать рабочий день пораньше в последнюю пятницу месяца, чтобы трудящиеся могли насладиться покупками и походами по ресторанам, способствуя тем самым росту потребительских расходов.Статья по теме:
Программа «Премиальная пятница» стартует 24 февраля
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Бывший форвард сборной Японии, игрок футбольного клуба второй лиги Yokohama FC Миура Кадзуёси вышел на первый матч сезона с командой Мацумото, который состоялся в городе Йокогама. Он стал первым в истории J-лиги пятидесятилетним участником матча. При этом Миура обновил свой собственный рекорд долголетия на футбольном поле. Примечательно, что игра состоялась в день рождения спортсмена.