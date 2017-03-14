安倍晉三首相和川普總統在白宮首次舉行會談、戈恩（Carlos Ghosn）辭去日產CEO一職…，請看2017年2月日本要聞回顧。

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2011年因觸犯有關反兒童賣淫和色情法而遭逮捕的男子，控告Google，要求從其網站的搜尋結果中，刪除他的獲罪記錄。日本最高法院駁回原審法官的裁決，於1月31日裁定Google勝訴，毋須刪除有關資料，稱「他的被捕記錄關係到公眾的利益」。

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日本首相安倍和國防部長稻田朋美分別會晤美國國防部長馬提斯（James Mattis），他是川普內閣的第1位訪日閣僚。有關川普在總統大選中提及的日方對駐日美軍經費負擔不夠充分問題，馬提斯在與稻田會談後的聯合記者會上表示，「美日間的成本負擔是他國的典範」，不會要求增加新的負擔。

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在東京都千代田區區長選舉中，獲得東京都知事小池百合子支持的現任區長石川雅己大勝自民党推薦的候選人，成功連任。小池在東京都議會上與自民黨對立，她有志於讓自己率領的地方政黨出戰今年7月的東京都議會選舉，為此，這次的勝利被認為對小池來說是一股強大的推動力。

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為遷移美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市），防衛省啟動了在名護市邊野古海域的海上建設，填海造地工程首次展開，7日開始將混凝土塊投入海中。沖繩縣對此表示強烈反對，知事翁長雄志提出了立即停止作業的要求。

日本理化學研究所多細胞系統形成研究中心(位於神戶市)的研究小組，在世界上率先開展利用多能幹細胞(iPS細胞)製作視網膜細胞，並移植給眼疾患者的臨床研究，開始募集5位接受移植手術的患者。第1位患者的手術計畫將在今年上半年進行。

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財務省公布了2016年國際收支統計初值。顯示與海外進行貿易、投資等綜合交易狀況的經常收支，盈餘約為20.65兆日圓，這是自1985年開始有可比統計數字之後的第二大盈餘，僅次於2007年的24.95兆日圓。

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（當地10日）安倍首相和美國川普總統在白宮舉行了首次首腦會談，在強化日美同盟上達成一致。另外還在聯合聲明中明確寫入，沖繩縣尖閣諸島（釣魚臺）涵蓋於規定了美國有保衛日本義務的《日美安全保障條約》第5條的適用範圍之內。為協商貿易框架、擴大投資和就業問題，雙方還同意創設以麻生太郎副總理兼財相和彭斯（Mike Pence）副總統為首的橫跨各領域的經濟對話機制。

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東芝宣布，鑒於在美國核電廠業務上的巨額損失，2016年底陷入債務超過的境地，股本降至負1,912億日圓。總裁綱川智在記者會上承認，公司有可能全面出售主體業務半導體的快閃記憶體，以期回收資本。

文部科學省公布了2020年度開始實施的國中國小學習指導綱要改革方案。通過歌曲及遊戲等來接觸熟悉英語的「外語活動」的實施學年，將由現在的小學5、6年級提前到3、4年級；英語在5、6年級開始採用教科書方式學習，並成為考核成績的正式學科。

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氣象廳宣布，在九州北部和山口縣觀測到了初春的第一場較強南風「春一番」。日本氣象廳每年都在除了北海道、東北和沖繩以外的各地區發布「春一番」資訊。

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眾議院預算委員會針對學校法人「森友學園」（大阪市）預定於今年春季建成開學的大阪府豐中市私立小學的用地問題提出質疑。這塊評估額為9.56億日圓的國有土地，因清除用地內垃圾而被折價8億餘日圓，森友學園最終以1.34億日圓購得。安倍首相夫人昭恵曾出任名譽校長，但在24日辭職。

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第8屆亞洲冬季運動會在札幌開幕。32個國家和地區參賽，會期至26日。這是2003年的青森大會之後時隔14年又一次在日本舉行的亞洲冬季運動會，在札幌舉辦則是1990年後27年來的第1次。

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日產汽車宣布，身兼董事會主席、總裁和CEO的戈恩（Carlos Ghosn），降於4月1日辭去總裁和CEO職務，後任將由現在的共同CEO西川廣人接替。這是日產17年來第1次進行總裁交接班。戈恩將繼續擔任日產汽車董事會主席職務，專注於雷諾、三菱汽車加盟後的集團整體經營工作。

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村上春樹的兩卷本長篇小說新作《刺殺騎士團長》由新潮社出版發行，這是作者暌違4年再次推出的長篇作品。第1部《意念顯現篇》和第2部《隱喻改變篇》的初版發行量共計130萬冊。

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