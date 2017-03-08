رئيس الوزراء اليابان شينزو آبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كارلوس غصن يتنحى عن منصبه كرئيس لشركة نيسان موتور، وانعقاد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في سابورو. نظرة للوراء على أهم الأخبار الرئيسية المتعلقة باليابان في فبراير/ شباط ٢٠١٧.

١

المحكمة العليا تصدر قرارها في ٣١ يناير/ كانون الثاني في دعوى استنادا على الحق في النسيان الرقمي بأنه معرفة عامة. فقد حكمت المحكمة بخصوص تقدم رجل بطلب لمحرك البحث العملاق غوغل بحذف نتائج البحث المتعلقة باعتقاله في قضية دعارة أطفال، مشيرة إلى أن ”سجل اعتقاله يتعلق بالمصلحة العامة“.

٣ـ ٤

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزيرة الدفاع إينادا تومومي يلتقيان بأول عضو في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو وزير الدفاع جيمس ماتيس أثناء زيارته لطوكيو. في أعقاب تصريحات حملة ترامب بأن اليابان لا تدفع ما يكفي لدعم القوات الأمريكية المتمركزة، قال ماتيس في مؤتمر صحفي مشترك مع إينادا بأن اليابان كانت حتى الآن ”نموذجا للتقاسم التكاليف“.

٥

إعادة انتخاب إيشيكاوا ماسامي كرئيس لبلدية تشيودا في طوكيو الذي دعمته كويكي يوريكو محافظة العاصمة، حيث فاز بفارق كبير على مرشح الحزب الليبرالي الحاكم. ولدى كويكي الآن زخما كبيرا قبل انتخابات مجلس العاصمة طوكيو التي ستعقد في يوليو/ تموز القادم، حيث تهدف إلى انتزاع المقاعد من الحزب الليبرالي لصالح التيار السياسي الذي تتزعمه.

٦

وزارة الدفاع اليابانية تبدأ عمليات الردم البحري في منطقة هينوكو بمدينة ناغو، تمهيدا لبناء منشأة لتحل محل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية والموجودة في مدينة غينوان بمحافظة أوكيناوا. وفي ٧ فبراير/ شباط تم إسقاط الكتل الخرسانية في البحر في المرحلة الأولى من استصلاح وتأهيل الأرض. لكن محافظة أوكيناوا تعارض بشدة هذه الخطوة، دعا المحافظ أوناغا تاكيشي إلى الوقف الفوري للأعمال.

مركز ريكين لعلم الأحياء النمائي في كوبي يبدأ في اجتذاب ٥ مرضى لتلقي أول عملية زراعة في العالم من الأنسجة التي تم تخليقها باستخدام خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات من أشخاص آخرين. وسيحصل واحد من المرضى الخمسة على خلايا شبكية العين المصنوعة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧.

٨

وزارة المالية اليابانية تنشر إحصاءات ميزان المدفوعات لعام ٢٠١٦، حيث تبين أن فائض الحساب الجاري لليابان هو ٢٠.٦ تريليون ين. وهذا هو ثاني أعلى مجموع منذ بدء الإحصاءات في عام ١٩٨٥، فقد تصدر قبله عام ٢٠٠٧ بمجموع ٢٤.٩ تريليون ين.

١٠

رئيس الوزراء آبي يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب للمرة الأولى بعد استلام مهام منصبه الرئاسي بشكل رسمي. وقد وافقا في المحادثات التي جرت بينهما في البيت الأبيض على تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة والتأكيد على أن المادة الخامسة من المعاهدة الأمنية المشتركة، والتي تنص على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان تشمل وتغطي جزر سينكاكو. واتفقا أيضا على ترتيب محادثات اقتصادية بين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني آسو تارو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمناقشة التجارة وسبل توسيع الاستثمارات وفرص العمل.

١٢

فريق هوكي الجليد النسائي لليابان يصبح أول ممثل للبلاد يضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية.

لاعبات فريق الهوكي النسائي لليابان يحتفلن بالانتصار على ألمانيا في مدينة توماكوماي، هوكايدو، في ١٢ فبراير/ شباط عام ٢٠١٧، والذي يضمن للفريق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية العام المقبل. جيجي برس.

١٤

توشيبا تعلن أن القيمة الصافية للشركة قد بلغت سلبا ١٩١.٢ بليون ين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام ٢٠١٦، بسبب الخسائر الضخمة التي منيت بها جراء أشطتها النووية بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد اعترف رئيس الشركة تسوناكاوا ساتوشي في مؤتمر صحفي أن الشركة قد تضطر لبيع كل من أنشتطها الخاصة برقائق الذاكرة الإلكترونية للخروج من أزمتها المالية.

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا تعلن عن تغييرات في المبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية من العام الدراسي ٢٠٢٠. وستبدأ أنشطة لتعلم اللغة الإنكليزية من خلال الأغاني والألعاب في الصف الثالث من المرحلة الابتدائية بدلا من الصف الخامس كما هو الحال الآن. وستصبح اللغة الإنكليزية مادة أساسية في الصف الخامس.

١٦

تاكاناشي سارة تحرز الفوز رقم ٥٣ على التوالي في القفز على الجليد في بطولة العالم في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية، لتسجل بذلك رقما تاريخيا على مستوى اللاعبين الرجال والنساء على حد سواء.

١٧

لجنة الموازنة بمجلس النواب تثير المخاوف بشأن الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة في أوساكا لمدرسة ابتدائية خاصة من قبل مشغل المدرسة موريموتو غاكوين. فقد تم تقليل المبلغ الذي يساوي الأرض من نحو ٨٠٠ مليون ين إلى ١٣٤ مليون ين. وقد قدمت السيدة الأولى أكيئي آبي استقالتها كمديرة فخرية للمدرسة.

١٩

انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في سابورو. وقد استمرت دورة الألعاب حتى ٢٦ فبراير/ شباط بمشاركة ٣٢ دولة ومنطقة. واستضافت اليابان الألعاب للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٣ في أووموري وتصدرت جدول الميداليات برصيد ٢٧ ذهبية.

رقصة تقليدية للأينو في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في سابورو في ١٩ فبراير/ شباط ٢٠١٧. جيجي برس.

٢٠

ترقية لاعبة الشوغي (شطرنج ياباني) البولندية كارولينا سيتزينسكا لتصبح أول أجنبية تصبح لاعبة شوغي محترفة بعد فوزها في المباراة الأولي في بطولة السيدات في طوكيو.

٢٢

افتتاح أكبر معرض حتى الآن للفنانة كوساما يايوي في المركز الوطني للفنون في روبونغي، طوكيو. وسيستمر المعرض ”روحي الخالدة“ حتى ٢٢ مايو/ أيار ٢٠١٧.

كوساما يايوي تظهر في حفل يوم ٢١ فبراير/ شباط ٢٠١٧، قبل يوم واحد من افتتاح معرضها الجديد.

٢٣

نيسان موتور تعلن أن كارلوس غصن سيتنحي منصبه كرئيس ورئيس تنفيذي للشركة. وسيخلف غصن سايكاوا هيروتو، الذي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي المشارك، وسيظل غصن رئيس لمجلس إدارة الشركة مع حق التمثيل. بعد ١٧ عاما شغل فيها منصب رئيس الشركة، بينما يقوم بإدارة التحالف مع رينو وشركة ميتسوبيشي موتورز.

٢٤

صدور رواية موراكامي هاروكي الجديدة في اليابان. وسيتم طباعة ١.٣ مليون نسخة للمجلدين في الطبعة الافتتاحية.

الحكومة اليابانية وكيدانرين (اتحاد الأعمال الياباني) يطلقان حملة يوم الجمعة الممتاز، لتشجيع الشركات على الانتهاء من العمل في وقت مبكر يوم الجمعة الأخير من كل شهر لزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

اللاعب كازويوشي ميورا الذي يلعب في نادي يوكوهاما إف سي يصبح أول لاعب في الدوري الياباني لكرة القدم يلعب في سن الـ ٥٠، في المباراة التي جمعت ناديه ضد نادي ماتسوموتو ياماغا، وذلك في المباراة الأولى للفريق هذا الموسم. وقد حطم كازويوشي ميورا في عيد ميلاده الـ ٥٠ سجله الخاص باعتباره أكبر لاعب يشارك في مباراة في الدوري.

كازويوشي ميورا (يمين) من يوكوهاما إف سي يطارد الكرة في المباراة التي أقيمت ضد نادي ماتسوموتو ياماغا، في إستاد نيباتسو ميتسوزاوا، مدينة يوكوهاما، ٢٦ فبراير/ شباط ٢٠١٧. جيجي برس.

٢٨

الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يغادران من مطار هانيدا الدولي بطوكيو في طريقهما للعاصمة الفيتنامية هانوي. وذلك في أول زيارة لجلالتيهما لفيتنام، حيث يتم استقبالهما كضيفي دولة حتى يوم ٥ مارس/ آذار. وبعد ذلك يزوران جلالتيهما تايلاند لتقديم تعازيهما للملك بوميبون أدونياديت، الذي توفي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويعودان إلى اليابان مساء يوم ٦ مارس/ آذار.

الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو في مطار نوي باي الدولي في هانوي، فيتنام، في ٢٨ فبراير/ شباط ٢٠١٧. وقد استقبلا جلالتيهما من قبل نائبة الرئيس الفيتنامي دانغ ثي نغوك ثين (يمين). جيجي برس.

النص الأصلي باللغة الإنكليزية.