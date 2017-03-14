安倍晋三首相和特朗普总统在白宫首次举行会谈、卡洛斯·戈恩辞去日产CEO一职、亚洲冬运会在札幌开幕……，请看2017年2月日本要闻回顾。

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2011年因触犯有关反儿童卖淫和色情法而遭逮捕的男子，控告谷歌(Google)，要求从其网站的搜寻结果中，删除他的获罪记录。日本最高法院驳回原审法官的裁决，于1月31日裁定谷歌胜诉，毋须删除有关数据，称“他的被捕记录关系到公众的利益”。

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日本首相安倍和防长稻田朋美分别会晤美国防长马蒂斯，他是特朗普内阁的第一位访日阁僚。有关特朗普在总统大选中提及的日方对驻日美军经费负担不够充分问题，马蒂斯在与稻田会谈后的联合记者会上表示，“美日间的成本负担是他国的典范”，不会要求增加新的负担。

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在东京都千代田区区长选举中，获得东京都知事小池百合子支持的现任区长石川雅己力压自民党推荐的候选人，成功连任。小池在东京都议会上与自民党对立，她有志于让自己率领的地方政党出战今年7月的东京都议会选举，为此，这次的胜利被认为对小池来说是一股强大的推动力。

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为迁移美军普天间机场（冲绳县宜野湾市），防卫省启动了在名护市边野古海域的海上建设，填海造地工程首次展开，7日开始将混凝土块投入海中。冲绳县对此表示强烈反对，知事翁长雄志提出了立即停止作业的要求。

日本理化学研究所多细胞系统形成研究中心(位于神户市)的研究小组，在世界上率先开展利用多能干细胞(iPS细胞)制作视网膜细胞，并移植给眼疾患者的临床研究，开始募集5位接受移植手术的患者。第一位患者的手术计划将在今年上半年进行。

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财务省公布了2016年国际收支统计初值。显示与海外进行贸易、投資等综合交易状况的经常收支，盈余约为20．65万亿日元，这是自1985年开始有可比统计数字之后的第二大盈余，仅次于2007年的24．95万亿日元。

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（当地10日）安倍首相和美国总统特朗普在白宫举行了首次首脑会谈，在强化日美同盟上达成一致。另外还在联合声明中明确写入，冲绳县尖阁诸岛（钓鱼岛）涵盖于规定了美国有保卫日本义务的《日美安全保障条约》第5条的适用范围之内。为协商贸易框架、扩大投资和就业问题，双方还同意创设以麻生太郎副总理兼财相和迈克·彭斯副总统为首的横跨各领域的经济对话机制。

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日本女子冰球队成为日本第一个获得出征明年2月在韩国举行的平昌冬奥会资格的代表队。

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东芝宣布，鉴于在美国核电站业务上的巨额损失，2016年底陷入资不抵债的境地，股本降至负1912亿日元。总裁纲川智在记者会上承认，公司有可能全面出售主体业务半导体散存，以期回收资本。

文部科学省公布了2020年度开始实施的中小学学习指导纲要改革方案。通过歌曲及游戏等来接触熟悉英语的“外语活动”的实施学年，将由现在的小学5、6年级提前到3、4年级；英语在5、6年级开始采用教科书方式学习，并成为考核成绩的正式学科。

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气象厅宣布，在九州北部和山口县观测到了初春的第一场较强南风“春一番”。日本气象厅每年都在除了北海道、东北和冲绳以外的各地区发布“春一番”信息。

女子跳台滑雪选手高梨沙罗，在韩国平昌举行的跳台滑雪世界杯上获得个人第18场胜利,这也是她总计第53次夺冠，平了历届男女选手的最多获胜纪录。

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众议院预算委员会针对学校法人“森友学园”（大阪市）预定于今年春季建成开学的大阪府丰中市私立小学的用地问题提出质疑。这块评估额为9.56亿日元的国有土地，因清除用地内垃圾而被折价8亿余日元，森友学园最终以1.34亿日元购得。安倍首相夫人昭恵曾出任名誉校长，但在24日辞职。

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第8届亚洲冬运会在札幌开幕。32个国家和地区参赛，会期至26日。这是2003年的青森大会之后时隔14年又一次在日本举行的亚洲冬运会，在札幌举办则是1990年后27年来的第一次。

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日本象棋女子三级棋手、波兰人Karolina Styczynska在东京举行的第44届女子名人赛预选半决赛中获胜，升级成为第一位外籍女子职业棋手（二级）。

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87歳的前卫艺术家草间弥生迄今最大规模的个展“草间弥生 我永远的灵魂”，在东京六本木的国立新美術馆开幕。会期至5月22日。

出版社讲谈社公布，为纪念已故的漫画家手冢治虫诞生90周年，将发售“铁臂阿童木”小型机器人配套组装元件。附有电动机、液晶显示屏等组装元件的周刊杂志将于4月创刊。购齐总计70期杂志（约18万日元），即可制作一个身高44厘米、重约1.4公斤的机器人。

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日产汽车公司宣布，身兼董事会主席、总裁和首席执行官（CEO）的卡洛斯・戈恩，将于4月1日辞去总裁和CEO职务，后任将由现在的联席CEO西川广人接替。这是日产17年来第一次进行总裁交接班。戈恩将继续担任日产汽车董事会主席职务，专注于雷诺、三菱汽车加盟后的集团整体经营工作。

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村上春树的两卷本长篇小说新作《刺杀骑士团长》由新潮社出版发行，这是作者暌违4年再次推出的长篇作品。第一部《意念显现篇》和第二部《隐喻改变篇》的初版发行量共计130万册。

每月最后一个星期五提前下班，让上班族享受购物、餐饮，以促进消费——日本政府和经济团体联合会发起了名曰“Premium Friday”的宣传活动。

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“东京马拉松2017”举行。此次启用了新的路线，从东京市政厅前出发，终点为东京站前的行幸大道，与以往相比，路途比较平坦。肯尼亚男女选手威尔森·基普桑和萨拉·切普奇尔奇尔，分别以2小时3分58秒和2小时19分47秒获得冠军，并双双打破日本国内记录。

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