Le Premier ministre Abe Shinzô rencontre le président Donald Trump à la Maison-Blanche, Carlos Ghosn quitte ses fonctions de PDG de Nissan, les Jeux asiatiques d’hiver se tiennent à Sapporo : retour sur les évènements marquants du mois de février 2017.

Mercredi 1er

La décision prise le 31 janvier par la Cour suprême concernant une affaire de droit à l’oubli est rendue publique. La Cour rejette la demande d'un homme de faire disparaître des informations relatives à son passé judiciaire dans les résultats de recherche de Google, estimant que « son casier judiciaire concerne l’intérêt public ». Cet homme avait été condamné en 2011 pour avoir des relations sexuelles avec un mineur en échange d'une rémunération.

Vendredi 3 et Samedi 4

Le Premier ministre Abe Shinzô et la ministre de la Défense Inada Tomomi s’entretiennent avec le secrétaire à la Défense des États-Unis James Mattis à Tokyo. Ce dernier, premier membre du gouvernement Trump à se rendre au Japon, affirme lors d’une conférence de presse tenue avec Inada que le Japon a été «un modèle de partage des coûts ». Au cours de sa campagne électorale, Trump avait déclaré que le Japon ne dépensait pas assez d’argent pour le stationnement de l’armée US sur son territoire.

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Dimanche 5

Ishikawa Masami est réélu maire de l’arrondissement de Chiyoda à Tokyo, avec le soutien de la gouverneure de la capitale Koike Yuriko. Il remporte la victoire avec une grande marge par rapport au candidat du Parti libéral-démocrate. Koike a le vent en poupe pour les élections de l’assemblée métropolitaine de Tokyo, prévues en juillet prochain. Elle a créé en janvier son propre parti afin de rivaliser avec le PLD.

Lundi 6

Le ministère de la Défense entreprend des travaux de remblaiement au large des côtes de Henoko, dans la ville de Nago, en vue du transfert de la base américaine de Futenma, située à Ginowan dans la préfecture d’Okinawa. Dès le lendemain, la première étape des travaux commence avec des blocs de béton déposés dans la mer. La préfecture s’oppose farouchement à ce transfert et le gouverneur Onaga Takeshi demande un arrêt immédiat des travaux.

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Le centre de recherche sur la biologie du développement de l’institut de recherche Riken à Kobe recherche des patients volontaires atteints de maladies graves de l’œil, pour une greffe de tissus rétiniens crées à partir de cellules souches pluripotentes induits (iPS) provenant d’un donneur. Cette première opération jamais effectuée avec les iPS sera réalisée durant les six premiers mois de l’année 2017.

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Mercredi 8

Le ministère des Finances publie les statistiques de la balance des paiements pour 2016, indiquant que l’excédent de la balance courante du Japon est de 20 649 milliards de yens. Ceci constitue le deuxième plus fort excédent depuis les premières statistiques en 1985, après celui de 24 949 milliards de yens en 2007.

Vendredi 10

Le Premier ministre Abe Shinzô rencontre le président Trump pour la première fois depuis l’investiture de ce dernier. À la Maison-Blanche, les deux dirigeants s’accordent pour renforcer l’alliance nippo-américaine et affirment que l’article V du traité de sécurité, précisant que les États-Unis ont le devoir de défendre le Japon, s’applique aussi aux îles Senkaku. Ils s’entendent aussi pour mener des discussions entre Asô Tarô, vice-Premier ministre et ministre des Finances du Japon, et Mike Pence, vice-président américain, au sujet du commerce extérieur et du développement des investissements et de l’emploi.

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Dimanche 12

L’équipe du Japon de hockey sur glace féminin se qualifie pour les Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. Il s'agit de toute première qualification aux prochains JO pour le Japon, tous les sports confondus.

L’équipe de hockey féminine nippone célébrant leur victoire face à l’Allemagne à Tomakomai dans la préfecture de Hokkaidô, le 12 février 2017. Elle obtient ainsi leur ticket pour les JO d’hiver de 2018 à Pyeongchang. (Jiji Press)

Mardi 14

Toshiba dévoile un déficit de 191,2 milliards de yens à la fin du mois du décembre 2016, dû à de lourdes pertes de son activité nucléaire aux États-Unis. Lors d’une conférence de presse, le PDG Tsunakawa Satoshi avance la possibilité de la vente de la totalité de sa branche dédiée à la production de mémoire flash afin de redresser des finances.

Le ministère de l’Éducation annonce des changements dans les programmes scolaires de l’école primaire et du collège à partir de 2020. Les activités d’initiation à l’anglais avec des chansons et des jeux, qui commencent actuellement en 5e année de primaire, seront introduites dès la 3e année. L’anglais deviendra une matière obligatoire dès la 5e année.

Jeudi 16

Takanashi Sara remporte à 20 ans la 53e victoire de sa carrière en Coupe du monde du saut à ski à Pyeongchang en Corée du Sud. Elle égale ainsi le record de l’Autrichienne Gregor Schlierenzauer.

Vendredi 17

Une commission du budget de la Chambre des représentants soulève des inquiétudes au sujet de l’acquisition de terrains publics à Osaka par une école primaire de Moritomo Gakuen, une société spécialisée dans l’enseignement privé. Le terrain, dont la valeur est estimée à plus de 900 millions de yens, a été acquis pour 134 millions de yens. Abe Akie, épouse du Premier ministre, était proviseur honoraire de l’établissement. Elle décide de quitter cette fonction la semaine suivante.

Dimanche 19

Lancement des Jeux asiatiques d’hiver à Sapporo. La compétition multisport est tenue jusqu’au 26 février avec la participation de 32 pays et régions. Le Japon organise cet événement pour la première fois depuis 14 ans. Après Aomori en 2003, La ville de Sapporo l'accueille pour la troisième fois. L’équipe nippone domine la compétition en raflant 27 médailles d’or.

Une danse traditionnelle des Aïnous lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques d’hiver à Sapporo, le 19 février 2017. (Jiji Press)

Lundi 20

La Polonaise Karolina Styczynska devient la première étrangère à obtenir une licence professionnelle de shôgi après avoir remporté un match préliminaire du tournoi féminin Meijin à Tokyo.

Mercredi 22

Ouverture de la plus grande exposition de l’artiste Kusama Yayoi au Centre national des Arts de Tokyo, dans le quartier de Roppongi. L’ exposition Yayoi Kusama: My Eternal Soul jusqu’au 22 mai.

Kusama Yayoi faisant une apparition lors d’une cérémonie tenue la veille du lancement de son exposition, le 21 février 2017.

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Jeudi 23

Nissan annonce que Carlos Ghosn quittera ses fonctions de PDG de l’entreprise le 1er avril 2017. L’actuel co-PDG, Saikawa Hiroto, sera son successeur. Après 17 années à la tête du groupe, Carlos Ghosn restera président du conseil d’administration de Nissan et se consacrera à la gestion de l’alliance avec Renault et Mitsubishi Motors.

Vendredi 24

Au Japon, sortie du nouveau roman de Murakami Haruki Kishidanchô goroshi (le meurtre du commandant de la chevalerie), quatre ans après sa dernière œuvre. Les deux volumes de l’ouvrage sont tirés à 1,3 million d’exemplaires dès son lancement.

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Le gouvernement et le Nippon Keidanren (Fédération des organisations économiques japonaises) lancent la campagne « Premium Friday », dont l’objectif est d’encourager les entreprises à autoriser leurs employés à partir à 15 heures le dernier vendredi de chaque mois.

Dimanche 26

Le footballeur Miura Kazuyoshi fête son 50e anniversaire sur le terrain. Titulaire lors du premier match de la saison de son équipe, le Yokohama FC, il devient ainsi le premier joueur de la ligue professionnelle de football japonaise à participer à un match à l’âge de 50 ans.

Miura Kazuyoshi (à droite) du Yokohama FC lors d’un match contre Matsumoto Yamaga au stade Mitsuzawa à Yokohama, le 26 février 2017. (Jiji Press)

Mardi 28

L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko se rendent à la capitale du Vietnam, Hanoï, depuis l’aéroport de Haneda. La visite d’État du couple impérial, la première dans ce pays, s’achèvera le 5 mars. Ils se rendront ensuite en Thaïlande pour rendre hommage au roi Bhumibol Adulyadej, décédé en octobre 2016. Ils retourneront au Japon le soir du 6 mars.