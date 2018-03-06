La boda de la princesa Mako fue pospuesta, Kuroda Haruhiko fue propuesto para un segundo mandato como gobernador del Banco de Japón, y Japón obtuvo una cifra récord de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Estas fueron las noticias más destacadas del pasado mes de febrero de 2018 en Japón.

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El joven jugador profesional de shōgi Fujii Sōta se convierte en el primer estudiante de secundaria que es ascendido al rango de quinto dan. El 17 de febrero gana su primer gran campeonato, la Copa Asahi, y es ascendido a sexto dan.

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El ex yokozuna Takanohana pierde su puesto en la comisión ejecutiva de la Asociación de Sumō de Japón después de recibir tan solo dos votos en las elecciones internas. Takanohana fue anteriormente criticado por no haber informado sobre la agresión a Takanoiwa, un luchador de su establo, a manos de Harumafuji, que se retiró poco después de conocerse este caso.

La Agencia de Servicios Financieros registra las oficinas de Coincheck, una empresa de cambio de monedas virtuales en Tokio, bajo la reformada Ley de Servicios de Pago después de que en enero fuesen robados 58.000 millones de yenes en criptodivisa NEM.

3

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón lanza exitosamente el quinto cohete de su serie SS-520. Es uno de los cohetes de transporte de satélites más pequeños del mundo.

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5

Un helicóptero de combate de la Fuerza Terrestre de Autodefensa se estrella contra una casa particular en Kanzaki, en la prefectura de Saga, y entra en llamas. Los dos miembros de la tripulación mueren en el accidente y una niña de 11 años que vivía en la casa queda levemente herida.

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6

La mayor nevada registrada en los últimos 37 años atrapa a 1.500 vehículos en la Ruta Nacional 8 en la prefectura de Fukui. El tráfico comienza a circular nuevamente en la mañana del 9 de febrero.

Varios camiones atrapados en la nieve en la Ruta Nacional 8 en Awara, en la prefectura de Fukui, el 6 de febrero de 2018. (Fotografía tomada del sitio web de la Oficina de Ríos y Autopistas Nacionales de Fukui del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo. © Jiji)

La Agencia de la Casa Imperial anuncia que la ceremonia de enlace y matrimonio de la princesa Mako y su excompañero de clase en la universidad Komuro Kei ha sido pospuesta.

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El índice Nikkei cae 1.071,84 puntos hasta situarse en los 21.610,24 enteros después del desplome del mercado estadounidense el día anterior. Es la mayor caída desde que este índice cayó 1.286,33 puntos el 24 de junio de 2016 después de que el Reino Unido votara en un referéndum a favor de salir de la Unión Europea.

7

El primer ministro Abe Shinzō mantiene una conversación con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Ambos acuerdan continuar aplicando la máxima presión posible sobre Corea del Norte si el régimen continúa desarrollando misiles balísticos y nucleares.

9

Comienzan en Pyeongchang, Corea del Sur, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. El primer ministro Abe habla brevemente con Kim Yong Nam, presidente del Presidium de la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte. Es la primera vez que Abe se reúne con un alto funcionario del régimen de Kim Jong-un.

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La autora Ishimure Michiko fallece a la edad de 90 años. Fue conocida por su obra Kugai jōdo (Un paraíso en un mar de tristeza) sobre el sufrimiento de los pacientes afectados por la enfermedad de Minamata, causada por la contaminación industrial.

Ishimure Michiko en mayo de 1970. (© Jiji)

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La Agencia Nacional de Policía anuncia que al menos dos millones de conductores de 75 años de edad o más fueron sometidos en 2017 a chequeos médicos para detectar demencia. Se concluyó que 54.072 de ellos, un 2,8 %, podrían sufrir esta enfermedad.

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El Gobierno propone al actual gobernador del Banco de Japón Kuroda Haruhiko para un segundo mandato de cinco años. El profesor de la Universidad de Waseda Wakatabe Masazumi y el director ejecutivo del Banco de Japón Amamiya Masayoshi son propuestos para el puesto de vicegobernador.

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Un jet de combate F16 de los Estados Unidos tira dos depósitos de combustible al lago Ogawara en la prefectura de Aomori después de que se produjese un incendio en el motor tras su despegue desde la base aérea de Misawa. En las cercanías se encontraban barcos pesqueros que recogían almejas shijimi cuando los depósitos cayeron al lago.

Kaneko Tōta, uno de los líderes del movimiento del haiku después del fin de la Guerra que fue reconocido como Persona de Mérito Cultural, fallece a la edad de 98 años.

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El Gobierno anuncia que la primera reunión del Grupo de los 20 (G20) presidida por Japón se celebrará en Osaka en el verano de 2019.

El actor Ōsugi Ren, conocido especialmente por sus frecuentes apariciones en películas de yakuza dirigidas por Kitano Takeshi, fallece a la edad de 66 años.

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El Ministerio de Finanzas anuncia que producirá cinco monedas conmemorativas distintas con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, incluyendo una con un valor de 10.000 yenes.

25

Los Juegos Olímpicos de Pyeongchang llegan a su fin y Japón logra reunir un total de 13 medallas (4 oros, 5 platas y 4 bronces), un récord para el país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

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28

Se anuncian las mascotas elegidas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 después de que estudiantes de escuelas primarias de Japón votasen a tres parejas candidatas seleccionadas por el comité organizador. Los nombres de las mascotas serán anunciados en agosto.

Las mascotas ganadoras son anunciadas el 28 de febrero de 2018 en Tokio. (© Jiji)

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