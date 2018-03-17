تأجيل حفل زفاف الأميرة ماكو، ترشيح كورودا هاروهيكو محافظاً لبنك اليابان لفترة ولاية ثانية، اليابان تحرز عدداً قياسياً من الميداليات في دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ. إليكم أهم وأبرز الأحداث والأخبار لشهر فبراير / شباط 2018.

1

فوجي ساتو أصغر لاعب محترف في لعبة الشوغي (الشطرنج الياباني) يصبح أول طالب في المدرسة الثانوية يرتقي إلى مرتبة دان الخامسة (تشير إلى درجة عالية من الأستاذية أو الخبرة). وفي 17 فبراير/ شباط، حيث حقق أول بطولة كبرى له، وهي كأس أساهي وارتقى بذلك إلى مرتبة دان السادسة.

2

لاعب السومو السابق والحاصل على مرتبة يوكوزونا تاكانوهانا يفقد منصبه في مجلس إدارة اتحاد السومو الياباني بعد حصوله على صوتين فقط في بطاقات الإقتراع. وكان قد تعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم الإبلاغ عن حالة الإعتداء التي تعرض لها تاكانو إيوا من قبل زميله في اللعبة هارومافوجي، والذي كان قد اعتزل اللعبة في أعقاب فضيحة الإعتداء.

وكالة الخدمات المالية تداهم مقر شركة كوين تشيك لتحويل العملات الإفتراضية في طوكيو بموجب قانون خدمات السداد المعدل بعد سرقة ما قيمته 58 مليار ين من العملة المعماه (نيم) (NEM) في يناير/ كانون الثاني الماضي.

3

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) تطلق بنجاح الصاروخ الخامس في سلسلة SS-520. وهي واحدة من أصغر الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية في العالم.

5

تحطم مروحية هجومية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية فوق أحد المساكن الخاصة فى مدينة كانزاكي بمحافظة ساغا، الأمر الذي أدى لاشتعال النيران بها. وقد لقى اثنان من أفراد الطاقم مصرعهما بينما اصيبت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما كانت تقطن بالمنزل بجروح طفيفة.

6

تساقط الثلوج الكثيف والأشد من نوعه منذ 37 عاماً يؤدي إلى توقف 1500 سيارة على الطريق الوطنى رقم 8 بمحافظة فوكوي. هذا وقد عادت حركة السير مرة أخرى في الساعات الأولى من صباح يوم 9 فبراير/ شباط.

بعض الشاحنات التي حاصرتها الثلوج الكثيفة على الطريق الوطني رقم 8 في مدينة أوارا بمحافظة فوكوي، في 6 فبراير/ شباط الماضي. (الصورة مأخوذة من الموقع الإلكتروني لمكتب فوكوي للأنهار والطرق السيارة الوطنية التابع لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة. جيجي برس)

وكالة البلاط الإمبراطوري تعلن تأجيل حفل خطبة وزفاف الأميرة ماكو على زميل دراستها بالجامعة كومورو كي.

انخفاض مؤشر نيكي 1,071.84 نقطة ليصل إلى 21,610.24 نقطة عقب هبوط الأسواق الأمريكية فى اليوم السابق. ويعد هذا أكبر انخفاض منذ أن انخفض المؤشر 1,286.33 نقطة في 24 يونيو/ حزيران 2016، عقب تصويت بريطانيا على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

7

رئيس الوزراء شينزو آبي يجري محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بينس في ظل التوافق على مواصلة تطبيق أقصى قدر من الضغط على كوريا الشمالية بسبب استمرارها في تطوير الصواريخ النووية والباليستية.

9

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 تبدأ فعالياتها في بيونغ تشانغ، بكوريا الجنوبية. وعلى هامش الدورة تحدث رئيس الوزراء شينزو آبي بإيجاز مع كيم يونغ نام، رئيس الجمعية الشعبية العليا (برلمان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) لكوريا الشمالية. ويعد هذا أول اجتماع من نوعه بين آبي وأحد المسؤولين الكبار فى نظام كيم جونغ أون.

10

وفاة الكاتبة إيشيموري ميتشيكو عن عمر يناهز التسعين عاماً. وكانت قد اشتهرت بكتابها (كوغاي جودو) (الجنة في بحر الأحزان) والتي كانت تروي فيه عن معاناة المرضى الذين يعانون من داء ميناماتا، والناجم عن التلوث الصناعي.

إيشيموري ميشيكو في مايو/ أيار 1970. جيجي برس)

15

وكالة الشرطة الوطنية تعلن أن من بين ما يقرب من 2 مليون سائق ممن تتجاوز أعمارهم 75 عاماً والذين أجروا فحوصات على مرض الخرف في عام 2017، كان هناك 54,072 أو 2.8٪ حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.

16

الحكومة ترشح كورودا هاروهيكو محافظاً لبنك اليابان لفترة ولاية ثانية والتي تبلغ مدتها خمس سنوات. وقد تم ترشيح كلا من واكاتابي ماسازومي الأستاذ بجامعة واسيدا والمدير التنفيذي لبنك اليابان وأمامييا ماسايوشي لمنصب نائب المحافظ.

20

إحدى الطائرات النفاثة المقاتلة من طراز إف 16 التابعة للقوات الأمريكية تتخلص من خزاني وقود الطائرة في بحيرة أوغاوارا بمحافظة أووموري بعد اندلاع حريق بأحد المحركات عقب إقلاعها مباشرة من قاعدة ميساوا الجوية. وكانت القوارب المجاورة تصطاد محار الشيجيمي وقت سقوط الخزانين.

وفاة كانيكو توتا أحد القياديين البارزين الرواد لحركة شعر الهايكو بعد الحرب العالمية الثانية والذي تم تكريمه بوصفه رجل الاستحقاق الثقافي عن عمر يناهز الثامنة والتسعين.

21

الحكومة تعلن أن أول قمة لمجموعة العشرين ترأسها اليابان ستُعقد فى أوساكا فى صيف عام 2019.

وفاة الممثل أوسوغي رين الذي اشتهر خصيصا بأدواره المعتادة في أفلام الياكوزا من إخراج كيتانو تاكيشي عن عمر يناهز السادسة والستين.

23

وزارة المالية تعلن أنها ستنتج خمسة أنواع من العملات التذكارية للاحتفال بدورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية 2020 بطوكيو، بما في ذلك عملة قيمتها 10000 ين.

25

مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حصدت اليابان رقما قياسيا من 13 ميدالية (أربع ذهبيات وخمس فضيات وأربع برونزيات).

28

الإعلان عن تمائم دورة الألعاب الأولمبية والباراليمبية 2020 بطوكيو بعد تصويت طلاب المدارس الإبتدائية اليابانية على ثلاثة أزواج من التمائم المرشحة والتي تم اختيارها من قبل اللجنة المنظمة. وسيتم الإعلان عن أسماء التمائم بحلول شهر أغسطس/ آب.

تم الإعلان عن التمائم الفائزة في طوكيو في 28 فبراير/ شباط 2018. جيجي برس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)