Report du mariage de la princesse Mako, nouveau mandat de gouverneur de la Banque du Japon pour Kuroda Haruhiko, nombre record de médailles japonaises aux Jeux olympiques d'hiver : retour sur les événements marquants du mois de février 2018 au Japon.

Vendredi 2

L'Association japonaise de sumo a tenu des élections pour désigner les nouveaux membres de son conseil d'administration. L'ancien yokozuna Takanohana, qui appelait à une réforme de l'association, n'est pas parvenu à regagner sa place. Dans le cadre de l'agression de Takanoiwa, lutteur de sa propre écurie, par le yokozuna Harumafuji, Takanohana avait été démis de ses fonctions car il avait signalé l'incident à la police en prenant les devants, sans l'avoir rapporté à l'Association. Il avait ensuite refusé de communiquer avec celle-ci jusqu'à la fin de l'enquête.

L'Agence des services financiers a effectué une perquisition chez Coincheck, une plateforme japonaise d'échanges électroniques qui s’était fait voler 58 milliards de yens de cryptomonnaie NEM en janvier dernier, afin d’examiner sa situation financière et son système de gestion de la sécurité.

Samedi 3

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) a lancé sa 5e fusée SS-520, l'une des plus petites fusées porte-satellite du monde.

Article lié

Mardi 6

La région de Hokuriku a enregistré des chutes de neige record. Quelque 1 500 véhicules sont immobilisés sur la route nationale 8 dans la préfecture de Fukui.

Article lié

Un dinosaure enseveli sous la neige

Des camions immobilisés en raison de fortes chutes de neige, le 6 février dans la ville d'Awara, préfecture de Fukui (photo tirée du site internet du bureau de Fukui du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ; Jiji Press)

L'Agence de la maison impériale a annoncé le report du mariage de la princesse Mako avec son fiancé Komuro Kei, un ancien camarade d'université.

Article lié

En manque de temps, la princesse Mako repousse son mariage

La Bourse de Tokyo a fini en baisse suite aux fortes chutes enregistrées par les marchés américains. L'indice Nikkei perd 1 071,84 points et clôture la journée à 21 610,24 points. C'est sa plus forte baisse depuis sa perte de 1 286,33 points le 24 juin 2016, après que la Grande-Bretagne avait voté par référendum pour sa sortie de l'Union européenne.

Mercredi 7

Le Premier ministre Abe Shinzô s'est entretenu avec le vice-président des États-Unis Mike Pence. Ils se sont entendus pour continuer à exercer une pression maximale sur la Corée du Nord, qui continue de développer des missiles nucléaires.

Vendredi 9

Lancement des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. Le Premier ministre Abe a brièvement discuté avec Kim Yong-nam, président de l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord. C'est la première fois que le dirigeant japonais a rencontré un membre haut placé du régime de Kim Jong-un.

Samedi 10

L'écrivain Ishimure Michiko est décédée à l'âge de 90 ans dans la ville de Kumamoto, suite à des complications de sa maladie de Parkinson. Elle était notamment connue pour Kugai jôdo, un roman sur les souffrances des patients atteints de la maladie de Minamata.