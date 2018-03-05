Отсрочка бракосочетания старшей дочери принца и принцессы Акисино, выдвижение на второй срок управляющего Банка Японии Куроды Харухико, самое большое в истории страны число медалей на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и другие события февраля 2018 года в Японии.

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Самый молодой профессиональный игрок в истории игры сёги, 15-летний Фудзии Сота, по результатам одного из турниров стал первым учащимся неполной средней школы, кому был присвоен пятый дан. Семнадцатого февраля, одержав победу в финальном матче Открытого чемпионата на кубок «Асахи», он завоевал первый чемпионский титул после выхода в профессионалы. Благодаря этой победе он получил шестой дан.

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На выборах состава совета директоров Японской ассоциации сумо бывший ёкодзуна, ныне руководитель секции Таканохана, который баллотировался в числе 11 кандидатов, потерпел поражение, получив всего 2 голоса.

Агентство финансовых услуг на основании пересмотренного Закона о платёжных услугах провело обыск оператора криптовалютной биржи Coincheck (базируется в Токио) после того, как у биржи была похищена виртуальная валюта NEM на общую сумму около 58 млрд йен.

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Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) успешно произвело запуск самой компактной в мире ракеты-носителя для вывода спутников SS-520.

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В городе Кандзаки префектуры Сага на жилой дом упал и загорелся ударный вертолёт Сухопутных сил самообороны. Погибли два члена экипажа вертолёта. Лёгкие ранения получила 5-летняя девочка, проживавшая в доме.

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Холодные континентальные воздушные массы принесли рекордные снегопады, главным образом, в регион Хокурику. На государственном шоссе №8 в префектуре Фукуи снег блокировал около 1500 автомобилей. Заторы продолжались вплоть до утра 9 февраля.

Грузовики, блокированные снегопадом на государственном шоссе №8 в городе Авара, преф. Фукуи, снимок с вебсайта офиса Национального дорожного и речного хозяйства Министерства национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в преф. Фукуи (предоставлен Jiji Press)

Управление императорского двора сообщило, что церемонии, связанные с бракосочетанием старшей дочери четы Акисино, 26-летней принцессы Мако, с 26-летним служащим юридического бюро Комуро Кэем, с которым принцесса вместе училась в университете, откладываются.

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На Токийской фондовой бирже произошло снижение котировок по всему списку наименований вслед за падением, зафиксированным днём ранее на фондовом рынке США. Индекс Nikkei 225 к моменту окончания торгов потерял 1071,84 пункта, снизившись до отметки 21 610,24 пункта. Величина падения оказалась самой большой с 24 июня 2016 года, когда на референдуме граждане Великобритании проголосовали за выход своей страны из состава Европейского союза (тогда Nikkei потерял 1286,33 пункта).

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Стороны вновь подтвердили намерение продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею, ведущую реализацию программ ядерного и ракетного развития.

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Состоялось открытие 23-х зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. На приёме по случаю открытия премьер-министр Абэ Синдзо обменялся несколькими фразами с председателем президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Намом. Это первый контакт Абэ с представителем северокорейского руководства, возглавляемого Ким Чен Ыном.

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В префектуре Кумамото в доме престарелых в возрасте 90 лет от острого приступа, вызванного болезнью Паркинсона, скончалась писательница Исимурэ Митико. Её наиболее известное произведение «Рай в океане страданий» посвящено тяжёлой судьбе и достоинству людей, страдающих от болезни минамата.

Исимурэ Митико, снято в мае 1970 (фотография предоставлена Jiji Press)

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Как сообщило Национальное полицейское управление, в 2017 году в результате проверки 1 962 149 пожилых водителей в возрасте 75 лет и старше у 54 072, или 2,8% обследованных были выявлены признаки старческой деменции.

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Правительство предложило назначить на второй срок на посту управляющего Банка Японии Куроду Харухико (73 года). На посты заместителей управляющего центрального банка страны выдвинуты 52-летний профессор Университета Васэда Вакатабэ Масадзуми и 62-летний исполнительный директор Банка Японии Амамия Масаёси.

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Истребитель ВС США F-16, вылетевший с авиабазы Мисава (г. Мисава, преф. Аомори), в связи с возгоранием двигателя сбросил два подвесных топливных бака в озеро Огавара к северу от базы. Вблизи места падения баков вели промысел моллюсков местные рыбаки.

В больнице в городе Кумагая префектуры Сайтама в возрасте 98 лет от синдрома острой дыхательной недостаточности скончался Канэко Тота, заслуженный деятель культуры, снискавший популярность не только изяществом слога, но и своими человеческими качествами, один из ведущих поэтов жанра хайку послевоенной эпохи.

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Правительство объявило, что предстоящий летом 2019 года первый саммит «Большой двадцатки» под председательством Японии состоится в Осаке.

От острой сердечной недостаточности в 66-летнем возрасте скончался актёр кино, телевидения и театра Осуги Рэн.

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Министерство финансов Японии объявило о намерении выпустить по случаю летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио 5 разновидностей памятных денежных единиц, в том числе монеты достоинством 10 тыс. йен.

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Завершилась зимняя Олимпиада в Пхёнчхане. Японские спортсмены улучшили рекорд своей страны по числу наград на зимних Играх, завоевав 13 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

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Принято решение об окончательном выборе талисманов для летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Персонажи-победители из трёх пар, предложенных организаторами Игр, были избраны путём голосования, проведённого в классах всех начальных школ страны. Имена талисманов будут оглашены приблизительно в августе.