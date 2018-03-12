秋筱宫家长女真子公主推迟婚期、日本政府提出黑田东彦连任日本银行行长方案、日本代表队在平昌冬奥会上斩获奖牌数刷新历史纪录……，请看2018年2月日本要闻回顾。

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日本象棋界最年轻棋手藤井聪太四段（15岁）在名人战排位赛C级2组第9局对弈中胜出，晋级C级1组，段位升至五段，成为史上首位“初中生五段”棋手。17日，他在朝日杯象棋公开赛决赛中获得了开始职业棋手生涯后的首场胜利。在达到规定条件后，他晋级为史上第一位“初中生六段”棋手。

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日本相扑协会举行候补理事选举，在11名候选人中，贵乃花教练（前横纲）仅获两票，就此落选。

依据修订版《资金结算法》，金融厅对此前价值约580亿日元的虚拟货币“NEM”遭窃的大型交易平台Coincheck（东京）实施了现场检查。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）成功发射了一枚世界最小级别的运载火箭“SS520”5号。

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陆上自卫队战斗直升机在佐贺县神埼市一处民居坠毁并起火。两名飞行员遇难，民居家中一名小学五年级女童受轻伤。

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受来自内陆的强大寒流影响，以北陆地区为中心的广大区域降下了创纪录的暴雪。8号国道福井县内区段大约1500辆汽车受困，拥堵状况一直持续到了9日凌晨。

宫内厅宣布，秋筱宫家长女真子公主（26岁）和大学同学、现就职于某律师事务所的小室圭（26岁）的婚礼将推迟举行。

受前日美国股市暴跌影响，东京证券市场全面下挫。日经平均指数收于21610.24点，较前日下跌1071.84点，创下2016年6月24日英国公投脱欧（下跌1286.33点）以来的最大跌幅。

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安倍晋三首相与美国副总统彭斯举行会谈，确认将最大限度地对仍在开展核及导弹开发活动的朝鲜施压。

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第23届平昌冬奥会开幕。安倍晋三首相在欢迎招待会上与朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南进行了短暂的站立交谈。这是安倍首相首次接触金正恩体制下的朝鲜高级官员。

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著名作家石牟礼道子因帕金森病急剧恶化，在熊本市一家护理机构离世。享年90岁。她的《苦海净土》三部曲蜚声海内外，描写了水俣病患者痛苦和尊严。

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警察厅公布数据显示，2017年接受过认知功能检查的75岁以上高龄司机为196.2149万人，其中2.8%，也就是5.4072万人可能患有阿尔茨海默病。

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政府公布了让黑田东彦（73岁）连任日银行长、早稻田大学教授若田部昌澄（52岁）和日银理事雨宫正佳（62岁）出任副行长的人事任命方案。

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美军三泽基地（青森县三泽市）一架F16战斗机起飞后发动机起火，被迫将两个外挂式辅助油箱抛入位于基地北侧的小川原湖。当时一名渔民正在附近打捞河蚬。

著名俳人、“文化功劳者（为文化发展做出杰出贡献的人士——译注）”金子兜太因急性呼吸窘迫综合症在埼玉县熊谷市一家医院离世。享年98岁。金子兜太战后现代俳句创作先驱，并以豪放的言论和性格而闻名。

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政府宣布，首次在日本举办的二十国集团（G20）领导人峰会将于2019年夏季在大阪召开。

长年活跃在电影、电视和戏剧舞台的著名配角演员大杉涟因急性心衰离世。享年66岁。

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财务省公布了1万日元金币等五种绘有不同图案的2020年东京奥运和残奥会纪念币。

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平昌冬奥会闭幕。日本队获得13枚奖牌（4枚金牌、5枚银牌、4枚铜牌），刷新历史最高纪录。

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2020年东京奥运和残奥会吉祥物正式确定。该方案是由全国各地小学生以年级为单位对大会组委会发布的三个备选方案进行投票后选定的。吉祥物名称将于8月前后公布。