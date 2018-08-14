Trece miembros de la secta Aum Shinrikyō condenados a muerte fueron ejecutados, más de 200 personas fallecieron a causa de las intensas lluvias en el oeste de Japón, y la ciudad de Kumagaya en la prefectura de Saitama sufrió la temperatura más alta jamás registrada en Japón, 41,1 grados. Estas fueron las principales historias del pasado mes de julio en Japón.

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Se celebra en Tokio la reunión de ministros de la Asociación Económica Regional Integral. Los participantes deciden alcanzar un acuerdo sustancial para finales de 2018. Después de otra reunión de ministros que se celebrará a finales de agosto, los líderes de los 16 países participantes se reunirán en noviembre.

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Japón no consigue pasar a cuartos de final en la Copa Mundial de Fútbol de Rusia a pesar de adelantarse por 2 goles a 0, perdiendo ante Bélgica finalmente por 3 a 2 en octavos.

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Fallece a los 81 años el intérprete de rakugo Katsura Utamaru, conocido por sus apariciones en el popular programa de televisión Shōten.

Katsura Utamaru en abril de 2007. (© Jiji)

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El Gobierno aprueba el nuevo plan básico de la energía, declarando abiertamente por primera vez que trabajará para reducir sus reservas de plutonio derivadas del combustible nuclear usado.

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El equipo especial de investigación de la Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio detiene a Sano Futoshi—director general del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia, y de las oficinas de Política de Ciencia de la Tecnología y de Tecnología—bajo la sospecha de haber recibido un soborno. Aparentemente, habría otorgado tratos de favor a una universidad privada para un programa de subvenciones a cambio de que su hijo fuese aprobado en los exámenes de ingreso de manera fraudulenta.

6

El Ministerio de Justicia ejecuta al líder del Aum Shinrikyō Matsumoto Chizuo (Asahara Shōko) y a seis exmiembros de la secta. El 26 de julio serán ejecutados los seis miembros restantes condenados a muerte.

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Unas lluvias sin precedentes provocan importantes inundaciones y corrimientos de tierra, siendo el oeste de Japón la parte más afectada por el desastre. Más de 200 personas pierden la vida en 14 prefecturas, muchas de ellas en Hiroshima, Okayama y Ehime. Es el desastre relacionado con la lluvia que más víctimas ha dejado en Japón desde 1982.

Calles inundadas en Kurashiki, en la prefectura de Okayama, el 8 de julio de 2018. (© Jiji)

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La policía de la prefectura de Kanagawa detiene a la enfermera Kuboki Ayumi bajo la sospecha de haber envenenado a un paciente a través del suero en septiembre de 2016 en un hospital de Yokohama. El 28 de julio vuelve a ser arrestada acusada de un segundo asesinato. Kuboki confiesa que envenenó a unas 20 personas.

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Los ministros de Asuntos Exteriores de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur se reúnen en Tokio. El secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo asegura en una rueda de prensa conjunta tras la reunión que “se seguirán aplicando las sanciones hasta que haya una desnuclearización final y totalmente verificada, según lo acordado con el presidente Kim”.

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Las refinadoras Idemitsu y Shōwa Shell anuncian que han acordado fusionarse en abril de 2019 a través de un intercambio de acciones.

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El Tribunal del Distrito de Ōtsu concede la celebración de un nuevo juicio sobre el caso de 1984 en el que un hombre fue acusado de asesinar a una mujer y robar su dinero en Hino, en la prefectura de Shiga. Sakahara Hiromu, el demandante, murió durante el período de prisión indefinida del condenado, pero la familia de este presentó un segundo recurso en 2012.

El ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de Japón descendió en 374.000 personas respecto al año anterior hasta situarse en 125.210.000 de habitantes. Es el mayor descenso desde que comenzasen a recogerse estos datos en 1968. La población de extranjeros aumentó en 174.000 hasta un récord de 2.497.000.

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El comité organizador de Tokio 2020 anuncia que la carrera de relevos en la que se portará la antorcha olímpica comenzará en la prefectura de Fukushima. El 20 de julio se anuncian los precios de las entradas. Los tickets de admisión general para las distintas competiciones olímpicas rondan entre los 2.500 yenes y los 130.000, mientras que las entradas más caras para la ceremonia de apertura cuestan 300.000. Las ventas comenzarán en la primavera de 2019.

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17

El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en Tokio, donde firman un acuerdo de asociación económica entre Japón y la Unión Europea. Ambas partes esperan que este acuerdo entre en vigor en 2019.

18

El Partido Liberal Democrático y su socio de coalición, el Kōmeitō, aprueban en la Cámara Baja una ley para añadir seis asientos más a la Cámara Alta. Entrará en vigor a partir de las elecciones que se celebrarán en el verano de 2019.

La Cámara Alta aprueba una ley para fortalecer las medidas para proteger a los fumadores pasivos. Esta ley entrará plenamente en vigor en abril de 2020.

Anuncian que el director de escena Asari Keita, miembro fundador de la Compañía de Teatro Shiki, falleció el 13 de julio a la edad de 85 años.

Se celebra en Tokio la ceremonia de entrega de los premios literarios Akutagawa y Naoki. Takahashi Hiroki gana el Premio Akutagawa por Okuribi (Fuegos ceremoniales), y Shimamoto Rio gana el Premio Naoki por Fāsuto rabu (Primer amor).

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La Cámara Alta aprueba una ley para permitir la creación de complejos integrados con casinos con el apoyo de su socio de coalición y del Nippon Ishin no Kai.

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El sekiwake Mitakeumi derrota a Tochiōzan en el decimocuarto día del Gran Torneo de Sumō de Nagoya y gana su primera competición.

Mitakeumi (a la izquierda) recibe la Copa del Emperador de manos del presidente de la Asociación de Sumō de Japón Hakkaku en el Dolphins Arena de Nagoya, en la prefectura de Aichi el 22 de julio de 2018.

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La temperatura en Kumagaya, en la prefectura de Saitama, alcanza los 41,1 grados, marcando un nuevo récord en Japón por primera vez desde 2013. El 24 de julio la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que un total de 22.647 víctimas de golpes de calor fueron atendidas en ambulancia en la semana del 16 al 22 de julio. 65 de ellas fallecieron.

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El presidente del Consejo de Investigación Política Kishida Fumio anuncia que no se presentará a las elecciones a la presidencia del PLD en septiembre, prometiendo apoyar al primer ministro Abe.

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La Asociación de Fútbol de Japón anuncia el nombramiento de Moriyasu Hajime como seleccionador nacional. Moriyasu también será el entrenador del equipo masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 antes de enfrentarse a la fase clasificatoria para la Copa Mundial de Catar en 2022.

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El actor de kyōgen Nomura Mansai es nombrado director jefe ejecutivo de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

Nomura Mansai (en el centro) durante la rueda de prensa celebrada en Tokio el 31 de julio de 2018 después de ser nombrado director jefe ejecutivo de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020. El director de cine Yamazaki Takashi (a la izquierda) y el director creativo Sasaki Hiroshi (a la derecha) también forman parte del equipo. (© Jiji)

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La Universidad de Kioto anuncia que comenzará a realizar ensayos clínicos de un tratamiento para la enfermedad del Parkinson utilizando células madre pluripotentes inducidas. Es el primer intento en el mundo de trasplantar células precursoras neuronales creadas a partir de células iPS en el cerebro de los pacientes.En la reunión sobre política monetaria, el Banco de Japón decide ser más flexible en su política para guiar el interés de los bonos gubernamentales a 10 años en torno al 0 % y permitir una mayor desviación de sus objetivos. El Banco de Japón adopta nuevas pautas y promete que continuará comprometido con los bajos tipos de interés actuales.