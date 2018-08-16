Exécution des 13 membres de la secte Aum, plus de 200 décès lors de pluies torrentielles dans l'ouest de l'Archipel et des températures records de 41,1 degrés : retour sur les événements marquants du mois de juillet 2018 au Japon.

Dimanche 1er

Une réunion des ministres du commerce de 16 pays de l'Asie-Pacifique concernant le projet du Partenariat économique régional global (RCEP) a été tenue à Tokyo. Une autre rencontre est prévue à la fin du mois d'août, suivie par un sommet entre dirigeants des pays participants en novembre. L'accord de libre-échange devrait voir le jour avant la fin de l'année 2018.

Lundi 2

Le Japon a été vaincu par la Belgique (2-3) lors des 8e de finale de la Coupe du monde de football en Russie, laissant passer sa première occasion d’accéder au dernier carré du tournoi.

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Mondial 2018 : clap de fin pour le Japon, après un match absolument fou

Le célèbre conteur de rakugo Katsura Utamaru, président de la Rakugo Art Association, est décédé à l'âge de 81 ans.

Katsura Utamaru en avril 2007 (Jiji Press)

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Mardi 3

Le gouvernement a adopté un nouveau plan de base pour l'énergie, indiquant pour la première fois que des mesures seront prises pour diminuer la quantité de plutonium contenu dans le combustible nucléaire usé.

Mercredi 4

L’unité d'enquête spéciale du bureau du procureur de Tokyo a arrêté Sanô Futoshi, directeur du bureau de politique scientifique et technologique du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, soupçonné d'avoir reçu un pot-de-vin. Il aurait permis à l’Université de médecine de Tokyo d'être sélectionnée à un programme de subvention spéciale en échange d'une admission frauduleuse de son fils à l’établissement.

Vendredi 6

Le ministère de la Justice a exécuté le fondateur de la secte Aum Shinrikyô, Matsumoto Chizuo (plus connu sous le nom d'Asahara Shôkô), ainsi que six ex-membres. Le 26 juillet, les six autres membres restant parmi les condamnés à mort ont été exécutés.

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L’ancien gourou de la secte Aum a été exécuté

Dernier verdict dans les procès Aum

Samedi 7

Suite à des pluies torrentielles sans précédent, d'importantes inondations et glissements de terrain ont frappé de nombreuses régions du Japon, en particulier l'ouest du pays. Plus de 200 personnes ont été tuées dans 14 préfectures (dont Hiroshima, Okayama et Ehime). Ce sont les pluies les plus meurtrières depuis celles de Nagasaki en 1982.

Ville de Kurashiki dans la préfecture d'Okayama, inondée suite à de fortes pluies, le 8 juillet 2018 (Jiji Press)

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Des pluies meurtrières à l’ouest du Japon : au moins 148 morts

La police préfectorale de Kanagawa a arrêté Kuboki Ayumi, une infirmière soupçonnée d'avoir empoisonné un patient lors d'une perfusion en septembre 2016 dans l’hôpital Ôguchi de Yokohama. Le 28 juillet, elle est de nouveau arrêtée pour le meurtre d'un deuxième patient. Elle affirme avoir empoisonné au total une vingtaine de personnes.

Dimanche 8

Le ministre des Affaires étrangères du Japon a rencontré ses homologues américain et sud-coréen à Tokyo. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré lors d’une conférence de presse après la réunion que les sanctions envers la Corée du Nord seront maintenues jusqu'à une vérification complète et finale de sa dénucléarisation.

Mardi 10

Les deux sociétés pétrolières japonaises Idemitsu Kôsan et Shôwa Shell Sekiyu ont annoncé leur fusion en avril 2019 par échange d'actions.

Mercredi 11

Le tribunal du district d'Ôtsu a décidé de rejuger une affaire datant de 1984, dans laquelle un homme était accusé d'avoir tué une femme et volé son coffre-fort, à Hino dans la préfecture de Shiga. L'accusé, Sakahara Hiromu, est décédé au cours de sa peine de prison à perpétuité. Sa famille avait fait appel une deuxième fois en 2012.

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population japonaise comptait 125 290 9603 habitants, soit 370 555 de moins que l’année précédente. La population est en diminution depuis neuf années consécutives. La présence étrangère vivant au Japon a augmenté de 174 000 personnes, pour un total record de 2,49 millions d'habitants.

Jeudi 12

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 a annoncé que le relais de la flamme olympique débutera dans la préfecture de Fukushima. Le 20 juillet, les prix des billets pour les JO sont dévoilés. Les tarifs vont de 2 500 à 130 000 yens (de 19,2 à 1 000 euros environ) pour assister aux compétitions au cours de l'événement, et jusqu'à 300 000 yens (environ 2 307 euros) pour la cérémonie d'ouverture. La mise en vente débutera au printemps 2019.

Vendredi 13

Décès d’Asari Keita, metteur en scène et fondateur de la compagnie de théâtre Gekidan Shiki. Il avait 85 ans.

Mardi 17

Le Premier ministre Abe Shinzô a rencontré le président du Conseil européen Donald Tusk et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à Tokyo. Ils ont signé un accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et l'Union européenne, dont l'entrée en vigueur est prévue au cours de l'année 2019.