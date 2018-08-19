تنفيذ أحكام الإعدام في 13 من أعضاء جماعة أوم شينريكيو المتطرفة، وفاة أكثر من 200 شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت غرب اليابان، مدينة كوماغايا في محافظة سايتاما تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في اليابان تبلغ 41.1 درجة. نظرة على أهم أحداث شهر يوليو/ تموز.

1

اجتماع وزراء الشراكة الاقتصادية الشاملة في طوكيو. وقد أكد المشاركون على نيتهم التوصل إلى اتفاق عام كبير بحلول نهاية العام. بعد اجتماع وزراء آخر في نهاية أغسطس/ تموز، سيجتمع قادة البلدان الستة عشر المعنية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

2

المنتخب الياباني يفشل في التأهل للدور ربع النهائي في المونديال من كأس العالم بعد أن أهدر الفرصة بتقدمه 2-0 ليخسر في نهاية المطاف 3-2 أمام بلجيكا.

وفاة قصصي الراكوغو كاتسورا أوتامارو، المعروف بظهوره في البرنامج التلفزيوني الشهير شوتين، عن عمر يناهز 81 عامًا.

صورة كاتسورا أوتامارو في أبريل/ نيسان 2007. (جيجي برس)

3

مجلس الوزراء يصدق على خطة الطاقة الأساسية الجديدة، وتصرح بشكل واضح أنها ستعمل على خفض مخزونها من البلوتونيوم، المستمد من الوقود النووي المستنفد.

4

فرقة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب المدعي العام في منطقة طوكيو تقوم باعتقال سانو فوتوشي – مدير مكتب بوزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا المكلف بسياسة العلوم والتكنولوجيا - للاشتباه في تلقيه رشوة. ويقال إنه تم ضم ابنه بشكل غير قانوني إلى جامعة طوكيو للطب مقابل تقديم معاملة تفضيلية لها في شهر مايو/أيار من العام الماضي. وقد أقيل من منصبه بعد اعتقاله.

6

وزارة العدل تعدم زعيم جماعة أوم شينريكيو أساهارا شوكو (واسمه الحقيفي ماتسوموتو تشيزوؤ) وستة أعضاء سابقين في الجماعة. وفي 26 يوليو/ تموز تم استكمال تنفيذ أحكام الإعدام على ستة من الأعضاء المتبقين المحكوم عليهم بالإعدام.

7

سقوط أمطار قياسية تتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق، حيث ضربت الكارثة غرب اليابان بشكل رئيسي. ولقي أكثر من 200 شخص حتفهم في 14 محافظة، بما في ذلك هيروشيما، أوكاياما ، وإهيمي. وتعد هذه الكارثة أكثر الكوارث المميتة في اليابان منذ عام 1982.

الشوارع المغمورة في كوراشيكي، محافظة أوكاياما، في 8 يوليو/ تموز 2018. (جيجي برس)

إلقاء الشرطة القبض على الممرضة كوبوكي أيومي في محافظة كاناغاوا للاشتباه في تسميم مريض عن طريق وضع محلول سام في حقن وريدية للمرضى في سبتمبر/ أيلول 2016 في مستشفى يوكوهاما. وفي 28 يوليو/ تموز، تم اعتقالها مرة أخرى بتهمة قتل ثانية. وتقول كوبوكي إنها سممت حوالي 20 شخصًا.

8

اجتماع وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في طوكيو. وقد قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع "ستظل العقوبات سارية المفعول حتى يتم نزع السلاح النووي النهائي بشكل كامل، كما اتفق الرئيس مع الزعيم الكوري كيم".

10

أعلنت مصفاتا النفط أديمتسو وشووا شيل أنهما وافقتا على الدمج في أبريل/ نيسان 2019 من خلال تبادل الأسهم.

11

محكمة محافظة أوتسو تقوم بإعادة المحاكمة في قضية عام 1984 التي اتهم فيها رجل بقتل امرأة وسرقة صندوق نقدها في هينو، محافظة شيغا. وقد توفي المدعي ساكاهارا هيرومو خلال فترة سجنه مدى الحياة، لكن عائلته تقدمت بطلب استئناف في عام 2012.

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد المواطنين اليابانيين انخفض بمقدار 374،000 نسمة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 125،210،000 نسمة. وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيل في عام 1968. وزاد عدد السكان الأجانب بمقدار 174000 ليصل إلى رقم قياسي بلغ 2،497،000.

12

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستبدأ في محافظة فوكوشيما. وفي 20 يوليو/ تموز، تم الإعلان عن أسعار التذاكر. وتتراوح تذاكر الدخول العامة لألعاب المسابقات الأولمبية من 2،500 ين إلى 130،000 ين، في حين أن أغلى تذاكر ستكون لحفل الافتتاح والتي يصل سعرها إلى 300،000 ين. وستبدأ عملية بيع التذاكر في ربيع 2019.

17

اجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في طوكيو، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي. ويأمل الجانبان أن تجل الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2019.

18

تمرير مشروع قانون لزيادة عدد مقاعد مجلس المستشارين بستة مقاعد في مجلس النواب بدعم من الائتلاف الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو. سوف يدخل القانون حيز التنفيذ من انتخابات صيف 2019.

مجلس المستشارين يقر مشروع قانون لتعزيز تدابير ضد التدخين السلبي، والذي سيبدأ في دخول حيز التنفيذ الكامل في أبريل/ نيسان 2020.

الإعلان عن وفاة مدير المسرح أساري كيتا، وهو عضو مؤسس لشركة مسرح شيكي في 13 يوليو/ تموز عن عمر يناهز 85 عاما.

إقامة حفل توزيع الجوائز لجائزة أكوتاغاوا وناؤكي في طوكيو. تاكاهاشي هيروكي يفوز بجائزة أكوتاغاوا للأوكوريبي (الحرائق الاحتفالية)، وفاز شيماموتو ريو بجائزة ناوكي لفاسوتو رافو (الحب الأول).

20

مرر مجلس المستشارين قانون منشآت المنتجعات المتكاملة في جلسة مكتملة النصاب، وهذه هي الموافقة البرلمانية النهائية المطلوبة لصدور هذا القانون، بدعم من الائتلاف الحاكم ونيبون إيشين نو كاي.

21

مصارع السومو ميتاكيومي يهزم توتشيوزان في اليوم الرابع عشر من بطولة ناغويا الكبرى للسومو ليحقق بذلك أول فوز بأول بطولة له على الإطلاق.

مصارع السومو ميتاكيومي يتسلم كأس البطولة من رئيس اتحاج السومو هاكو، في ناغويا، أيتشي، 22 يوليو/ تموز 2018.

23

درجة الحرارة في مدينة كوماغايا، محافظة سايتاما تصل إلى 41.1 درجة، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في اليابان للمرة الأولى منذ عام 2013. في 24 يوليو/ تموز، أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن هناك 22،647 شخص أصيبوا بضربة حر وتم نقلهم للمستشفيات عبر خدمة الطوارئ في الأسبوع من 16-22 يوليو/ تموز، وقد توفي منهم 65 شخصا.

24

رئيس مجلس أبحاث سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي كيشيدا فوميو يعلن أنه لن يترشح في انتخابات رئاسة الحزب في سبتمبر/ أيلول، متعهداً بتأييده لرئيس الوزراء الحالي شينزو آبي.

26

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم أنه عين موراياسو هاجيمي كمدرب للفريق الوطني. وسيقود مورياسو الفريق في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو قبل أن يعمل على التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

30

تعيين الممثل نومورا مانساي مديرا تنفيذيا لمراسم الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

نومورا مانساي (وسط) في مؤتمر طوكيو الصحفي في 31 يوليو/ تموز 2018، بعد تعيينه كمدير تنفيذي لمراسم افتتاح واختتام أولمبياد طوكيو 2020. المخرج السينمائي يامازاكي تاكاشي (إلى اليسار) والمخرج العبقري ساساكي هيروشي (إلى اليمين) هما أيضاً جزء من الفريق. (جيجي برس).

أعلنت جامعة كيوتو أنها ستبدأ التجارب السريرية لعلاج مرض باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات المستحثة. وأول محاولة في العالم لزرع الخلايا العصبية المصنوعة من الخلايا الجذعية في أدمغة المرضى. وأجرى علماء جامعة كيوتو، عام 2012، أول تجارب لزراعة الخلايا العصبية من خلايا جذعية متعددة الأغراض في دماغ القردة، وبعد مضي ستة أشهر، تأكدوا من أن هذه الخلايا بدأت تنتج الدوبامين، ما أدى إلى تحسن القدرة الحركية لهذه القردة، ولم يكتشفوا أي تكوينات غير طبيعية في أدمغتها بعد مضي سنوات من إجراء العملية.

31

بنك اليابان يقرر في اجتماع السياسة النقدية أن يكون أكثر مرونة في سياسته الخاصة بتوجيه عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى حوالي 0% وتحمل مزيدًا من الانحراف عن هذا الهدف. وهو يعتمد توجيهات مستقبلية ويتعهد بالتزامه المستمر بأسعار الفائدة المنخفضة الحالية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)