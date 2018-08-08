奥姆真理教13名成员执行死刑、西日本暴雨造成200多人死亡、熊谷市最高气温创41.1度纪录……，请看2018年7月日本要闻回顾。

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东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长级会议在东京举行。会议确认，8月末再次召开部长级会议，之后还将于11月召开领导人会议，力争在年内达成实质性协议。

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在俄罗斯足球世界杯八分之一决赛第一场比赛中，日本队遭比利时队逆袭，以2-3的比分惜败，与四分之一决赛失之交臂。

凭借“笑点”节目给人们茶余饭后带来无数欢笑时光的落语艺术协会会长桂歌丸离世，享年81岁。

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政府召开内阁会议，敲定了新的能源基本计划，针对核电站废弃核燃料中所含的钚，首次明确提出“将致力于削减其保有量”。

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东京地方检察厅特搜部以涉嫌受托受贿为由，逮捕了文部科学省科学技术与学术政策局局长佐野太（58岁）。佐野太曾通过在文部省的私立大学援助项目，为东京医科大学“行方便”，换取自己儿子高考加分进入该校就读。

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法务省对原奥姆真理教教主松本智津夫（麻原彰晃）（63岁）和其他六名骨干成员执行死刑。26日又对其余六名相关罪犯执行了死刑。

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创纪录的暴雨在以西日本为中心的各个地区造成大规模的河流泛滥和泥石流灾害。截至7月31日日本消防厅的统计，广岛县、冈山县、爱媛县等14个府县的遇难和失踪人数合计达到229人，这是自1982年长崎大水灾以来最严重的一次暴雨灾害。

针对2016年9月在横滨市神奈川区大口医院（现在的横滨HAJIME医院）住院的两名男性患者中毒死亡的案件，神奈川县警方认为该院护士久保木爱弓（31岁）很可能涉嫌杀人，在其中一名患者的点滴中混入了消毒液，对其实施了逮捕。28日以涉嫌杀害第二名患者为由再次对其实施了逮捕。据悉，该嫌疑人供述称，“曾向20名左右的病人点滴中投入过消毒液”。

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日美韩外长会议在东京举行。美国国务卿蓬佩奥在会谈结束后的记者发布会上表示，在朝鲜实现“彻底的、得到了验证的、最终的无核化”之前，“将继续实施制裁行动”。

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石油经销巨头出光兴产公司和昭和壳牌石油公司宣布已经签订协议，将于2019年4月通过换股方式整合经营业务。

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围绕1984年发生在滋贺县日野町的一女子被杀害、金库被抢劫的“日野町案件”，大津地方法院宣布，同意对当时按抢劫杀人罪名被判处无期徒刑的阪原弘（服刑期间病逝，当时75岁）启动重审。阪原的遗属于2012年提出了第二次重审请求。

总务省公布了人口动态调查结果。日本人口为1.25209603亿人，较上一年减少了37.4055万人，连续九年减少，此次更是创下自1968年开始实施调查以来的最大降幅。生活在日本的外国人较上一年增加17.4万人，达到249.7万人，刷新了历史最高记录。

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2020年东京奥运会圣火传递起点确定设在福岛县。20日公布了门票价格方案。各项赛事普通票最低为2500日元，最高为13万日元，开幕式的最高票价为30万日元。门票将于2019年春季开始发售。

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（视频）2020年东京奥运会迎来2周年倒计时！航拍建设中的奥运场馆

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四季剧团创始人之一、戏剧导演浅利庆太离世，享年85岁。

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安倍晋三首相与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克在首相官邸举行会谈，签署了日欧经济合作协定（EPA），并谋求在2019年生效。

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规定参议员定员增加六人的修订版公职选举法,在众议院全体会议上经执政党多数赞成获得表决通过，将从2019年夏季的参议院选举开始适用。

旨在强化被动吸烟应对措施的修订版健康增进法，在参议院全体会议上经执政党等多数赞成获得表决通过，将于2020年4月正式施行。

高桥宏希（38岁）的《送火》获得第159届芥川奖，岛本理生（35岁）的《初恋》获得直木奖。

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以赌场为中心的综合度假区（IR）实施法，在参议院全体会议上经执政党与日本维新会等党派多数赞成获得表决通过。

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大相扑名古屋站第14天，关胁（相扑力士级别——译注）御岳海凭借“寄切（双手抓住对方腰带，将其架出土俵之外——译注）”技巧战胜枥煌山，以13胜1负的战绩拿下了首个冠军奖杯。这是长野县力士首次获得冠军。

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埼玉县熊谷市气温达到41.1度，时隔5年刷新了日本国内最高气温观测纪录。总务省消防厅24日宣布，16日到22日的一周内全国共有22647人（速报值）中暑送医，其中65人死亡。

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自民党政务调查会会长岸田文雄表态称，不会参加9月的自民党党首选举，将支持安倍晋三首相连任。

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日本足球协会宣布，国奥队主教练森保一将出任日本国家队下任主帅。他将在兼任国奥队主教练的同时，力争带领国家队挺进2022年卡塔尔世界杯。

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狂言师野村万斋出任2020年东京奥运和残奥会开闭幕式总导演。

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京都大学宣布将展开利用iPS细胞（人工多能干细胞）治疗帕金森病的临床试验。此项试验将把iPS细胞制成神经元，移植到患者脑内，这在全球尚属首次。日本银行在金融决策会议上决定，对迄今的“0%左右”的长期利率引导目标实施弹性化处理，允许一定程度的利率上浮，并采用“前瞻性指引”，来展示央行贴放利率走向，并明确表示目前的低利率水平将长期维持下去。