Приведение в исполнение смертного приговора 13 осуждённым членам секты «Аум синрикё», более 200 погибших в результате ливней в западной Японии, новый абсолютный рекорд жары в городе Кумагая (41,1 градуса) и другие события июля 2018 года в Японии.

1

В Токио открылась встреча министерского уровня Восточноазиатского регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (RCEP) Участники договорились вести работу с целью прийти к заключению фактического соглашения в течение нынешнего года, для чего в конце августа провести переговоры на уровне министров, а в ноябре – встречу на высшем уровне.

2

В первом матче плей-офф Чемпионата мира FIFA по футболу в России сборная Японии уступила команде Бельгии со счетом 2:3 и не смогла выйти в четвертьфинал.

Полюбившийся широкой публике своими выступлениями в телевизионной программе «Сётэн» рассказчик историй в традиционном жанре ракуго, руководитель Ассоциации ракуго Кацура Утамару скончался в возрасте 81 года.

Кацура Утамару (апрель 2007 года, фото Jiji Press)

3

Решением кабинета министров правительство Японии утвердило новый Основной энергетический план, в котором впервые ясно выражено намерение «вести работу по сокращению запасов» отработавшего ядерного топлива с АЭС, содержащего плутоний.

4

Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению в получении взятки начальника Бюро научно-технологической политики Министерства по делам просвещения, культуры, науки и технологии Сано Футоси. Его подозревают в том, что в обмен на завышение баллов своей дочери на вступительных экзаменах в вуз он содействовал отбору одного из частных университетов для участия в программе государственной поддержки.

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Министерство юстиции привело в исполнение смертные приговоры, вынесенные семи бывшим высокопоставленным членам секты «Аум Синрикё», включая руководителя секты Мацумото Тидзуо (Асахара Сёко). 26 июля были приведены в исполнение шесть остальных смертных приговоров, вынесенных членам этой секты.

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7

Из-за рекордных ливней, главным образом, в западной части Японии, повсеместно произошли крупные разливы рек и сходы оползней. В префектурах Хиросима, Окаяма, Эхимэ и других – в общей сложности 14 префектурах – погибло свыше 200 человек. Это самое тяжёлое бедствие, причинённое дождями, со времени наводнения 1982 года в Нагасаки.

Затопленные ливнями кварталы, 8 июля 2018 г., аэросъёмка города Курасики, преф. Окаяма (фотография Jiji Press)

В связи с гибелью от отравления в сентябре 2016 года двух пациентов больницы Огути в районе Канагава города Йокогама (ныне больница Ёкохама Хадзимэ) полиция префектуры Канагава арестовала 31-летнюю медсестру Кубо Аюми по подозрению во введении дезинфицирующего средства в капельницу одному из пациентов. 28 июля полиция произвела повторный арест по подозрению в убийстве двух пациентов. Полагают, что подозреваемая показала, что она «давала дезинфицирующую жидкость примерно двадцати пациентам».

8

В Токио состоялась встреча министров иностранных дел Японии, США и Южной Кореи. На совместной пресс-конференции по окончании переговоров госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении Северной Кореи будут сохраняться до достижения «полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации».

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Крупные нефтеперерабатывающие компании «Идэмицу» и «Сёва Шелл» объявили о подписании соглашения об объединении управления в апреле 2019 года посредством обмена акциями.

11

Окружной суд Оцу принял решение начать повторное рассмотрение так называемого «Дела об убийстве в Хино», по которому Сакахара Хирому был приговорён к бессрочному тюремному заключению по обвинению в убийстве и ограблении женщины в 1984 году в городе Хино префектуры Сига. Сакахара скончался в 75-летнем возрасте, находясь в заключении. Прошение о пересмотре дела подала в 2012 году его семья.

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало статистические данные о населении Японии. Численность населения страны составила 125 209 603 человека, сократившись по сравнению с предшествовавшим годом на 374 055 человек. Сокращение населения происходит девять лет подряд, но величина сокращения оказалась самой большой со времени начала ведения статистики в 1968 году. Численность проживающих в Японии иностранцев увеличилась на 174 тысячи и достигла рекордно высокого показателя в 2 497 000 человек.

12

Местом старта эстафеты Олимпийского огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио была выбрана префектура Фукусима. Организационный комитет 20 июля опубликовал сведения о ценах на билеты на олимпийские мероприятия. Цена обычных билетов на состязания составит минимум 2500 йен, максимум 130 000 йен, а максимальная стоимость билетов на церемонию открытия – 300 000 йен. Продажи начнутся летом 2019 года.

13

Актёр и основатель театральной труппы «Гэкидан Сики» Асари Кэйта скончался в возрасте 85 лет.

17

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер провели саммит Япония-ЕС, на котором подписали Соглашение об экономическом партнерстве между Японией и Европейским Союзом. Участники ставят целью ввести соглашение в силу в 2019 году.

18

На пленарной сессии Палата представителей парламента Японии большинством голосов правящих партий утвердила и ввела в силу поправки в Закон о выборах на общественные должности, увеличив общее число депутатов Палаты советников на 6 человек. Новый порядок будет действовать с летних выборов в Палату советников 2019 года.

Палата советников Парламента Японии на пленарной сессии большинством голосов правящих партий при поддержке представителей других фракций утвердила и ввела в силу поправки в Закон об укреплении здоровья, направленные на усиление мер борьбы с пассивным курением. Полностью эти меры начнут действовать в апреле 2020 года.

159-й премии Акутагавы был удостоен роман «Прощальные огни» (Окуриби) Такахаси Хироки (38 лет), а премия имени Наоки была присуждена Симамото Рио (35 лет) за произведение «Первая любовь» (Фасуто рабу).

20

Сессия Палаты советников парламента Японии большинством голосов правящих партий, а также Партии возрождения Японии («Ниппон исин») утвердила и ввела в силу законопроект о создании интегрированных курортных комплексов с казино.

21

На 14-й день Большого турнира сумо в Нагоя борец Митакэуми, выступающий в ранге сэкивакэ, выиграл турнир 13-ю победами при одном поражении, одержав верх в схватке с Тотинодзаном. Это первая победа Митакэуми, выходца из префетуры Нагано, на большом турнире.

Победитель турнира Митакэуми получает Кубок императора из рук председателя Японской ассоциации сумо Хаккаку, бывшего ёкодзуны Хакутоуми (справа), 22 июля 2018 года, преф. Айти, спортивная арена «Долфинз» (фотография предоставлена Jiji Press)

23

В городе Кумагая префектуры Сайтама температура воздуха установила новый общенациональный рекорд, достигнув отметки 41,1 градуса Цельсия. Новый рекорд зарегистрирован впервые за пять лет. Как сообщило 24 июля Управление пожарной охраны, за неделю с 16 по 22 июля по всей стране в медицинские учреждения с тепловыми ударами, согласно оперативным сводкам, доставлено 22 647 человек, 65 из них скончались.

24

Председатель Совета политических исследований Либерально-демократической партии Японии Кисида Фумио отказался от выдвижения своей кандидатуры на предстоящих в сентябре выборах партийного лидера, выразив намерение поддержать вместо этого кандидатуру премьер-министра Абэ Синдзо.

26

Японская футбольная ассоциация объявила о назначении главным тренером сборной Японии Мориясу Хадзимэ. Ему предстоит готовить мужскую футбольную команду к Олимпийским играм в Токио, а затем попытаться вывести национальную сборную в число участников Чемпионата мира FIFA 2022 года в Катаре.

30

Главным исполнительным директором церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио назначен актёр театра кёгэн Номура Мансай.

Пресс-конференция ответственных за проведение церемоний открытия и закрытия Игр. Главный исполнительный директор, актёр кёгэн Номура Мансай (в центре), ответственный за олимпийские мероприятия кинорежиссёр Ямадзаки Такаси (слева) и ответственный за паралимпийские мероприятия художественный директор Сасаки Хироси (справа), 31 июля 2018 г., Токио, столичный район Минато (фотография предоставлена Jiji Press)

Киотский университет объявил о намерении приступить к клиническим испытаниям метода лечения болезни Паркинсона с использованием индуцируемых плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). В ходе испытаний будет предпринята попытка пересадки в мозг пациента материала для нервных клеток, полученного из iPS-клеток.

31

Политический совет Банка Японии принял решение о смягчении целевого показателя долгосрочных процентных ставок с «близкого к нулевому» уровня, постановив позволить определённый рост ставок. Кроме того, введя «перспективное руководство», определяющее будущую политику учётных ставок, банк явно продемонстрировал намерение продолжать нынешнюю политику низких учётных ставок на протяжении длительного времени.

(Статья на японском языке опубликована 1 августа 2018 г.)