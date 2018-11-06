El profesor de la universidad de Kioto Honjo Tasuku fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, el fabricante de piezas industriales KYB anunció el descubrimiento de una falsificación de datos y el periodista Yasuda Junpei fue puesto en libertad tras ser secuestrado en Siria. Estas fueron las historias más destacadas del pasado mes de octubre en Japón.

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El profesor de la Universidad de Kioto Honjo Tasuku es galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018 por su descubrimiento de la terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa.

El profesor Honjo Tasuku ofrece una rueda de prensa en Kioto tras recibir el Premio Nobel en Fisiología o Medicina el 1 de octubre de 2018. (© Jiji)

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Cinco aeronaves CV-22 Osprey son desplegadas oficialmente en la base aérea de Yokota del ejército estadounidense. Es la primera vez que este tipo de aeronaves son destinadas a una base aérea estadounidense en Japón fuera de Okinawa.

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El primer ministro Abe Shinzō renueva su gabinete, manteniendo a varios de sus aliados como al viceprimer ministro y ministro de Finanzas Asō Tarō y al secretario general del gabinete Suga Yoshihide, e incluyendo a doce miembros nuevos. Es su reestructuración más profunda desde que tomó las riendas del Gobierno.

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Toyota y Softbank anuncian que se han asociado para cooperar en nuevos servicios de movilidad con tecnología de conducción autónoma. De esta forma, establecen una sociedad conjunta (joint venture) para lanzar un servicio de distribución de vehículos para municipios y empresas en el año fiscal 2018.

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La Agencia de Servicios Financieros ordena al Banco Suruga que deje de ofrecer nuevos préstamos para la inversión en bienes inmuebles durante seis meses como represalia por su mala praxis en materia de financiación.

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El mercado de Tsukiji en Tokio cierra después de 83 años siendo el punto neurálgico de la venta de productos pesqueros en Japón. El nuevo mercado de Toyosu, al que se traslada esta actividad, abre el 11 de octubre.

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El mercado de Tsukiji puso fin el sábado a 83 años de historia

Los Juegos Para-Asiáticos comienzan en Yakarta, Indonesia, y se celebran hasta el 13 de octubre. Japón gana un total de 45 medallas superando su récord anterior de 38 conseguido en los Juegos de Incheon de 2014.

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Kake Kōtarō, director de la gestora de centros educativos Kake Gakuen situado en el centro de un escándalo sobre los permisos de construcción de una facultad de veterinaria, ofrece una rueda de prensa en Imabari, en la prefectura de Ehime. Kake niega nuevamente haberse reunido con el primer ministro Abe Shinzō en febrero de 2015, contradiciendo los registros de la prefectura.

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El ex yokozuna Wajima Hiroshi fallece en Tokio a los 70 años. Fue el primer ex luchador estudiantil de sumō que se convirtió en yokozuna y ganó 14 torneos profesionales.

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La patronal japonesa (Keidanren) decide revisar las directrices para la contratación de recién graduados tras la primavera de 2021. El 15 de octubre el Gobierno busca evitar confusiones aclarando a las empresas que las directrices actuales continuarán aplicándose para los recién contratados en la misma primavera de 2021.

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El Gobierno presenta un esquema para un nuevo estatus de residente que pretende introducir en abril de 2019 con el objetivo de aumentar el número de trabajadores extranjeros para paliar la escasez de mano de obra. Los trabajadores altamente cualificados podrán tener un permiso de residencia indefinido y traer a sus familias a Japón.

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Tropas de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa realizan unas maniobras conjuntas con los Marines estadounidenses en Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, simulando un escenario en el que tienen que recapturar una isla remota.

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La Universidad Shōwa admite que ha alterado los resultados de los exámenes de ingreso en su facultad de medicina para favorecer a los candidatos que se han presentado por primera o segunda vez.

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La policía de Tokio arresta a ocho miembros de un grupo criminal que estafó por 5.500 millones de yenes a la empresa de Osaka Sekisui House haciéndose pasar por propietarios de un terreno en Shinagawa, Tokio.

El fabricante de piezas industriales KYB anuncia que ha descubierto una falsificación de datos relacionada con algunos de sus reguladores de aceite para el aislamiento sísmico y el control de la vibración utilizados en 986 estructuras en Japón entre las que se incluyen edificios residenciales y hospitales. El 19 de octubre anuncia los nombres de 70 edificios afectados.

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Bajo la Ley de Revisiones de Quejas Administrativas, la Oficina de Defensa de Okinawa del Ministerio de Defensa presenta una petición para revisar las iniciativas del Gobierno de la prefectura para bloquear el traslado de la base aérea estadounidense de Futenma a Henoko, en Nago. El 30 de octubre el ministro del Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo Ishii Keiichi suspende la anulación del permiso del Gobierno de la prefectura para las tareas de terraplenado.

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La jugadora de tenis de mesa Fukuhara Ai anuncia en su blog que pone fin a su carrera deportiva a la edad de 29 años. Fukuhara obtuvo medallas olímpicas como integrante del equipo femenino japonés en Londres y en Rio de Janeiro.

Fukuhara Ai recibe flores en una rueda de prensa en la que habla de su retiro en Tokio el 23 de octubre de 2018. (© Jiji)

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Un panel de terceros publica su informe sobre la manipulación al alza del número de trabajadores con discapacidad en las administraciones centrales del Gobierno, anunciando que en su investigación se halló que 3.700 empleados habían sido contados de forma inapropiada a 1 de junio de 2017.

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El secretario general del Gabinete Suga Yoshihide anuncia que ha recibido información del Gobierno de Catar sobre la liberación del periodista Yasuda Junpei, tres años después de que fuese secuestrado por un grupo extremista islámico en Siria. El 25 de octubre Yasuda llega al aeropuerto de Narita en un vuelo desde Estambul.

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El primer ministro Abe renueva su llamamiento a la reforma de la constitución en su discurso político al comienzo de la sesión extraordinaria de la Dieta. Asimismo, anuncia planes para una reforma de la seguridad social.

Un comité asesor recomienda los rituales tradicionales japoneses raihō-shin, en los que se simula la visita de los dioses, para su inclusión en la lista del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO.

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El primer ministro Abe charla en Pekín con el presidente chino Xi Jinping. Ambos líderes acuerdan construir una nueva relación bilateral en la que sus países cambien la competición por la cooperación. Acuerdan además celebrar visitas de Estado a ambos países con regularidad.

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El primer ministro Abe se reúne en Tokio con el primer ministro de la India Narendra Modi. Ambos líderes acuerdan fortalecer la seguridad y cooperación económica para avanzar en la estrategia de Abe de un Indo-Pacífico Libre y abierto. Igualmente, deciden celebrar en adelante un diálogo de seguridad 2+2 entre los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de ambos países.

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La princesa Ayako, tercera hija del primo del Emperador Akihito, el príncipe Takamado, contrae matrimonio con el empleado de una empresa naviera Moriya Kei en el Santuario Meiji de Tokio.

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El ministro de Asuntos Exteriores Kōno Tarō habla por teléfono con su homólogo surcoreano Kang Kyung-wha después de que el Tribunal Supremo de Corea del Sur ordenase a Nippon Steel & Sumitomo Metal pagar una compensación a varios ciudadanos coreanos por los trabajos forzados a los que se vieron sometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Kōno pide una pronta y firme respuesta por parte del Gobierno surcoreano para prevenir que se deterioren las relaciones bilaterales.

(Fotografía del encabezado: la princesa Ayako y Moriya Kei llegan al Santuario Meiji en Tokio para contraer matrimonio el 29 de octubre de 2018. © Jiji.)