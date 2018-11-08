Un Japonais lauréat du prix Nobel de médecine, fermeture et transfert du plus grand marché aux poissons du monde et libération du journaliste Yasuda Junpei détenu en Syrie : retour sur les événements marquants du mois d’octobre 2018 au Japon.

Lundi 1er

Le prix Nobel de médecine 2018 a été attribué à Honjo Tasuku et l'Américain James P. Allison pour leurs travaux sur l'immunothérapie, qui marque un « véritable tournant dans la lutte contre le cancer », selon l'Académie suédoise.

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er octobre dans l'arrondissement de Sakyô à Kyoto. (Jiji Press) Le professeur Honjo Tasuku de l'Université de Kyoto, lors d’une conférence de presse après l’annonce de son prix Nobel de médecine, le 1octobre dans l'arrondissement de Sakyô à Kyoto. (Jiji Press)

Cinq appareils CV 22 Osprey de l'US Air Force ont été officiellement déployés sur la base américaine de Yokota, située dans la ville de Fussa à Tokyo. C'est la première fois que des Ospreys sont déployés sur des bases militaires américaines au Japon autres que celles situées dans la préfecture d'Okinawa.

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Mardi 2

Le Premier ministre Abe Shinzô a remanié son gouvernement. Le vice-Premier ministre et ministre des Finances Asô Tarô, le ministre des Affaires étrangère Kôno Tarô, le secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide et trois autres ministres ont conservé leurs postes, tandis que 12 nouveaux ministres ont intégré les rangs du gouvernement. C'est le plus important remaniement ministériel du gouvernement d'Abe Shinzô.

Jeudi 4

Toyota et Softbank ont annoncé un partenariat dans le domaine des services de mobilité utilisant la conduite automatisée. Ils vont établir une coentreprise qui proposera dès cette année un service de transports aux agences publiques et compagnies privées.

Vendredi 5

L'Agence des services financiers du Japon a ordonné à Suruga Bank, enlisée dans un scandale de corruption, de suspendre toute activité de prêts d'investissements immobiliers pendant six mois.

Samedi 6

Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde, situé à Tokyo, a fermé après 83 ans d'histoire. Il a emménagé à Toyosu, à 2 km de là, et a ouvert ses portes cinq jours plus tard, le 11 octobre.

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Ouverture des Jeux asiatiques paralympiques 2018 à Jakarta en Indonésie (jusqu'au 13 octobre). La délégation japonaise a remporté un nombre record de 45 médailles d'or, soit 7 de plus que la dernière édition.

Dimanche 7

Kake Kôtarô, président de la société spécialisée dans l'éducation Kake Gakuen, a tenu une conférence de presse dans le cadre du scandale impliquant le Premier ministre Abe, soupçonné d’avoir fait usage de son pouvoir pour autoriser l’ouverture d’une nouvelle faculté vétérinaire gérée par la société. Il a nié à nouveau avoir rencontré le Premier ministre en février 2015, alors que des documents de la préfecture d'Ehime affirment le contraire.

Lundi 8

L'ancien lutteur de sumo de rang yokozuna Wajima Hiroshi est décédé à 70 ans. Il était le premier étudiant d'université pratiquant le sumo à atteindre le plus haut rang de la discipline. Il a remporté 14 tournois au cours de sa carrière professionnelle.

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Mardi 9

Le Keidanren (syndicat patronal des entreprises du Japon) a officiellement décidé d'abolir les règles relatives au recrutement de nouveaux diplômés après le printemps 2021. Afin d'éviter toute confusion parmi les étudiants, le gouvernement a indiqué quelques jours plus tard aux entreprises que les règles actuelles seraient appliquées pour les nouveaux employés dont les contrats d'embauche commencent au printemps 2021.

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Jeudi 11

Le gouvernement a présenté une ébauche d’un nouveau statut de résident pour les étrangers, dont la création est prévue pour avril 2019. L'objectif est d’accroître le nombre de travailleurs étrangers pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre nationale. Les travailleurs hautement qualifiés pourront habiter indéfiniment au Japon et amener leur famille avec eux.

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Lundi 15

L’Université Shôwa (arrondissement de Shinagawa à Tokyo) a annoncé qu’elle avait augmenté les scores d'examens d’entrée à sa faculté de médecine pour des étudiants passant le concours pour la première et la deuxième fois.