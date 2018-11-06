Присуждение Нобелевской премии по физиологии и медицине профессору Киотского университета Хондзё Тасуку, обнаружение фальсификации данных проверок качества у производителя промышленных комплектующих KYB, освобождение в Сирии независимого журналиста Ясуды Дзюмпэя и другие события октября 2010 года.

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За открытие, проложившее путь к новому методу лечения раковых заболеваний – иммунотерапии, профессор Киотского университета Хондзё Тасуку удостоен Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине.

Улыбка профессора Киотского университета Хондзё Тасуку после решения о присуждении ему Нобелевской премии по физиологии и медицине, 1 октября 2018 г., город Киото, район Сакё (фотография предоставлена Jiji Press)

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Пять конвертопланов ВВС США CV-22 Osprey официально размещены на американской авиабазе Ёкота (находится в городе Фусса и ряде других административных частей Токио). Впервые конвертопланы Osprey дислоцированы в Японии на американской базе, расположенной за пределами префектуры Окинава.

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Сформирован новый, четвёртый по счёту состав Кабинета министров Японии под руководством премьер-министра Абэ Синдзо. В то время как ряд главных фигур, таких как заместитель премьера, министр финансов Асо Таро и генеральный секретарь кабмина Суга Ёсихидэ сохранили свои посты, число вновь назначенных на министерские посты -12 человек – стало самым большим из всех кабинетов под руководством Абэ.

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Автомобилестроительная компания Toyota и гигант телекоммуникаций корпорация Softbank Group объявили о заключении партнёрства в сфере новых услуг мобильности с использованием технологий беспилотного управления автомобилем. Создаваемая компания с совместным капиталом начнёт предлагать услуги автотранспорта органам местного самоуправления и предприятиям по всей стране уже в 2018 финансовом году.

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В связи с рядом финансовых нарушений, связанных с корпоративным жильём, Агентство финансовых услуг издало распоряжение о шестимесячном запрете на финансирование новых инвестиций в недвижимость в отношении банка «Суруга».

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Крупнейший по объёму работы с рыбной продукцией токийский рынок Цукидзи (в столичном районе Тюо) закончил последние торговые операции, тем самым завершив свою 83-летнюю историю. Рынок в Тоёсу (столичный район Кото), куда была перенесена торговля, начал работу 11 октября.

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В столице Индонезии Джакарте открылся крупнейший в Азии спортивный чемпионат для атлетов с ограниченными возможностями здоровья – Азиатские Параигры (завершились 13 октября). Японские спортсмены завоевали 45 медалей, превысив рекордный показатель предыдущих игр (38 медалей).

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Директор учебного заведения «Какэ гакуэн» Какэ Котаро провёл в городе Имабари пресс-конференцию по вопросу вызвавшей скандал выдачи разрешения на создание в этом городе Факультета ветеринарных наук. Он вновь отверг факт встречи с премьер-министром Абэ Синдзо в феврале 2015 года, о которой упоминается в документах администрации префектуры Эхимэ.

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Борец Вадзима Хироси, первый выходец из студенческого сумо, завоевавший титул великого чемпиона – ёкодзуна, 14-кратный победитель больших турниров, скончался в Токио. Ему было 70 лет.

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Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн) приняла решение об отмене правил найма и начала работы выпускников учебных заведений начиная с тех, кому предстоит поступить на работу весной 2021 года. Для того, чтобы избежать неразберихи для студентов, поступающих на работу в 2021 году, правительство Японии 15 октября приняло решение предложить предприятиям соблюдать ныне действующие правила к весне 2021 года.

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В целях увеличения приёма иностранных рабочих для преодоления нехватки рабочих рук правительство Японии сообщило о намерении ввести с апреля будущего года новый статус пребывания в стране. В основу будет положен принцип, согласно которому при подтверждении обладания квалифицированными профессиональными навыками отменяется ограничение сроков пребывания и допускается проживание работника вместе с семьёй.

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На острове Танэгасима в префектуре Кагосима Сухопутные силы самообороны Японии продемонстрировали обществу совместные с корпусом морской пехоты США учения по сценарию возврата захваченного отдалённого острова.

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Университет Сёва (расположен в столичном районе Синагава) объявил о результатах расследования оценок второго тура общих вступительных экзаменов Медицинского факультета, констатировав завышение баллов поступающим впервые и во второй раз.

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Второй следственный отдел Национального полицейского управления арестовал 8 человек из числа группы лиц, выдавших себя за владельцев земли, по делу об обманном присвоении 5,5 млрд йен, уплаченных компанией «Сэкисуй хаусу» из Осаки за участок в столичном районе Синагава.

Компания-производитель промышленных комплектующих KYB, акции которой обращаются в Первой секции Токийской фондовой биржи, сообщила о факте фальсификации данных контроля качества ряда строительных комплектующих, обеспечивающих сейсмостойкость зданий. Эти комплектующие были использованы при строительстве 986 зданий, в том числе жилых домов и больниц. 19 октября с согласия владельцев она опубликовала список 70 из этих зданий.

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В связи с отзывом администрацией префектуры Окинава разрешения на проведение работ по отсыпке территори на побережье Хэноко в городе Наго для переноса авиабазы США Футэмма (расположенной в городе Гинован этой префектуры) региональное управление Министерства обороны Японии в префектуре Окинава опротестовало отзыв на основе соответствующего закона. Министр общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Исии Кэйити 30 октября распорядился о временной отмене отзыва властями префектуры разрешения на проведение работ.

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Двукратная олимпийская медалистка по настольному теннису среди женщин (Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро) 29-летняя Фукухара Аи в своём блоге выразила намерение оставить спорт.

Фукухара Аи с улыбкой позирует с цветами во время интервью в связи с объявлением об уходе из большого спорта, 23 октября 2018 г., столичный район Минато (фотография предоставлена Jiji Press)

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Независимая комиссия опубликовала доклад о результатах расследования, проведённого в связи с завышением министерствами и ведомствами сведений о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 июня прошлого года число необоснованно причисленных к сотрудникам с ограниченными возможностями составило 3700 человек.

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Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ объявил о поступившем от правительства Катара сообщении об освобождении 44-летнего независимого журналиста Ясуды Дзюмпэя, которого сирийские исламские экстремисты удерживали в заложниках с 2015 года. Ясуда Дзюмпэй прибыл из Стамбула в аэропорт Нарита 25 октября.

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Созвана внеочередная 197-я сессия Парламента Японии. Премьер-министр Абэ Синдзо в своем обращении к депутатам обеих палат выразил сильное стремление приступить к реализации плана внесения поправок в Конституцию Японии, а также полностью реформировать в ближайшие три года национальную систему социального обеспечения.

Консультативный совет ЮНЕСКО рекомендовал внести в список нематериального Всемирного культурного наследия японские традиционные ритуалы посещения божеств райхо-син, их маски и костюмы.

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Прибывший с визитом в Китай премьер-министр Абэ Синдзо провёл в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры сошлись во взглядах по поводу выстраивания новых отношений Японии и Китая. Они подтвердили следование трём принципам, в число которых входит движение «от конфликтов к согласию», а также о продолжении обмена визитами глав государств.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл переговоры с премьер-минстром Индии Нарендрой Моди, прибывшим с визтом в Японию. Лидеры двух стран подтвердили укрепление взаимодействия в сферах обеспечения безопасности и экономики в целях поддержания предлагаемой Абэ «Стратегии свободного и открытого Индо-тихоокеанского региона». Стороны также договорились о начале диалога в формате «2+2» между руководителями оборонных и внешнеполитических ведомств.

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В синтоистском святилище Мэйдзи дзингу в Токио состоялась церемония бракосочетания третьей дочери принца Такамадо Аяко (28 лет) со служащим судоходной компании «Ниппон юсэн» Мория Кэем (32 года).

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Министр иностранных дел Японии Коно Таро провел переговоры по телефону с южнокорейским министром иностранных дел Кан Гён Хва в связи с принятием Верховным судом Южной Кореи распоряжения о выплате компенсации за принудительный труд одним из японских предприятий. Коно призвал правительство Южной Кореи «незамедлительно и решительно отреагировать» с тем, чтобы ограничить воздействие этого судебного решения на японо-южнокорейские отношения.

Фотография к заголовку: прибывшие в синтоистское святилище Мэйдзи Дзингу на церемонию бракосочетания младшая дочь принца Такамадо Аяко и служащий судоходной компании «Ниппон юсэн» Мория Кэй, 29 октября 2018 г., Токио, район Сибуя (фотография предоставлена Jiji Press)