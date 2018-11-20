البروفيسور هونجو تاسوكو الأستاذ بجامعة كيوتو يفوز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، شركة KYB تعلن عن اكتشاف بيانات مزورة خاصة بالجودة في منتجاتها، إطلاق سراح الصحفي ياسودا جونبي من الأسر في سوريا. فيما يلي نقدم لكم أهم القصص الإخبارية في اليابان التي حدثت خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

1

حصول البروفيسور في جامعة كيوتو هونجو تاسكو على جائزة نوبل عام 2018 في الطب أو علم وظائف الأعضاء لاكتشافه علاج السرطان عن طريق تثبيط تنظيم المناعة السلبية.

البروفيسور هونجو تاسكو في مؤتمر صحفي بمدينة كيوتو بعد فوزه بجائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء، بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. جيجي برس.

2

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعيد تشكيل الحكومة. وقد احتفظ بحلفاء رئيسيين في حكومته مثل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية آسو تارو، وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا، وقام بتطعيم حكومته بـ 12 وزيرًا جديدًا في أكبر تعديل له منذ توليه المنصب.

4

تويوتا موتور كورب" أكبر منتج سيارات في اليابان وشركة الاتصالات اليابانية "سوفت بنك كورب" تعلنان عن اتفاقهما على إقامة مشروع مشترك لتقديم خدمات وتقنيات النقل الجديدة في ظل تزايد المنافسة في تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة. وقالت الشركتان في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة اليابانية طوكيو إنهما تعتزمان تأسيس المشروع المشترك "مونت تكنولوجيز" بنهاية مارس/ آذار المقبل من أجل المساعدة في توفير مجتمع نقل أكثر أمنا وأكثر راحة.

5

وكالة الخدمات المالية تطلب من بنك سوروغا التوقف عن تقديم قروض جديدة للاستثمار العقاري لمدة ستة أشهر، بسبب ممارسات التمويل غير الملائمة.

6

إغلاق سوق تسوكيجي في طوكيو بعد 83 عامًا كموقع رائد في اليابان لبيع منتجات مصايد الأسماك. وتم افتتاح السوق الجديد في تويوسو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

بدء دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا والتي استمرت حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول، وقد فازت اليابان بما مجموعه 45 ميدالية، حيث تفوقت على رقمها السابق البالغ 38 ميدالية في المسابقة السابقة في إنتشون في عام 2014.

7

كاكي كاتورو رئيس المجموعة التعليمية كاكي غاكوئن الذي كان أحد الأضلاع الرئيسية في فضيحة الموافقة على بناء منشأة بيطرية جديدة، عقد مؤتمرا صحفيا في محافظة إهيمي نفى فيه مرة أخرى مقابلة رئيس الوزراء شينزو آبي في فبراير / شباط2015، وهو ما يتناقض مع سجلات المحافظة.

8

وفاة مصارع السومو السابق اليوكوزونا واجيما هيروشي في طوكيو عن عمر يناهز السبعين عاما. وقد كان أول مصارع سابق يصبح يوكوزونا ويفوز في 14 بطولة سومو للمحترفين.

9

يقرر رسمياً إلغاء المبادئ التوجيهية بشأن توظيف الخريجين بعد ربيع عام 2021. وتسعى الحكومة لتجنب الارتباك من خلال توضيحها للشركات أن المبادئ التوجيهية الحالية ستستمر في تطبيقها على الموظفين الجدد في ربيع عام 2021 نفسه.

11

الحكومة اليابانية تقدم الخطوط العريضة لوضع الإقامة الجديدة التي ترغب في تقديمه في أبريل/ نيسان 2019 بهدف زيادة عدد العمال الأجانب للتعامل مع نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد. وسيسمح للعمال ذوي المهارات العالية بالبقاء إلى أجل غير مسمى وإحضار عائلاتهم إلى اليابان.

14

قوات الدفاع الذاتي تجري تدريبات مشتركة مع مشاة البحرية الأمريكية في تانيغاشيما بمحافظة كاغوشيما، على أساس سيناريو تدريبي يتلخص في استعادة جزيرة نائية.

15

جامعة شووا تعترف بأنها غيرت نتائج اختبارات القبول في كلية الطب التابعة لها لصالح المتقدمين للاختبار الأول والثاني.

16

شرطة طوكيو تلقي القبض على ثمانية أعضاء من جماعة إجرامية احتالت على شركة سيكيسو هاوس في أوساكا واستولت على مبلغ 5.5 مليار ين باعتبارها ثمن أرض في شيناغاوا بطوكيو.

شركة KYB التي مقرها في طوكيو وشركة تابعة لها تعترفان بأنهما زورتا نتائج فحوصات ما قبل البيع لمخمدات الهزات التي أنتجتاها وباعتاها بين شهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول من هذا العام. وقد رُكبت المخمدات في نحو 1000 مبنى في أرجاء اليابان مما أدى إلى نشر المخاوف بين مالكيها وساكنيها. وفي 19 أكتوبر/ تشرين الثاني، أعلن عن أسماء 70 مبنى متأثرًا.

17

اتخذت وزارة الدفاع اليابانية إجراء قانونيا يهدف إلى استئناف العمل للمضي قدما في عملية نقل قاعدة أمريكية في محافظة أوكيناوا جنوب غربي اليابان. وكانت اليابان والولايات المتحدة قد اتفقتا على نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من مدينة غينوان ذات الكثافة السكانية العالية إلى حي أقل سكانا في مدينة ناغو وكلا المدينتين موجودتان في أوكيناوا.. وفي 30 أكتوبر/ قدم وزير الدفاع لوزير الأراضي والبنية التحتية وهو الذي لديه السلطة على القوانين ذات الصلة، طلبا بوقف مؤقت لقرار سحب ترخيص الردم. كما قدم طلبا للوزير بإعادة النظر في القضية بهدف إلغاء موافقة أوكيناوا على قرار سحب الترخيص.

21

نجمة تنس الطاولة فوكوهارا أي تعلن اعتزالها اللعبة عن عمر يناهز التاسعة والعشرين عامًا عبر صفحتها الخاصة على الإنترنت وكانت فوكوهارا قدا فازت بميداليات أولمبية كجزء من الفريق الوطني لتنس الطاولة للسيدات في أولمبياد لندن وريو دي جانيرو.

فوكوهارا تحمل بوكيه من الزهور في مؤتمر صحفي بخصوص إعلانها الاعتزال في طوكيو يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول، 2018، جيجي برس)

22

أصدرت لجنة محايدة تقريرها عن تضخيم أعداد العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة في هيئات الحكومة المركزية، معلنة أن تحقيقاتها توصلت إلى أن 3700 عامل قد تم احتسابهم بشكل غير صحيح اعتبارًا من 1 يونيو/ حزيران 2017.

23

وزير شؤون مجلس الوزراء سوغا يعلن أنه قد سمع من الحكومة القطرية أن الصحفي المستقل ياسودا جونبي قد أطلق سراحه بعد 3 سنوات من اختطافه على ما يبدو من قبل جماعة إسلامية متطرفة في سوريا. وقد وصل ياسودا إلى مطار ناريتا على متن رحلة جوية من إسطنبول يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

24

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجدد دعوته للقيام بتعديل الدستوري في خطابه السياسي في بداية جلسة البرلمان غير العادية. كما أعلن عن خطط لإصلاح الضمان الاجتماعي.

26

رئيس الوزراء شينزو آبي يتحدث في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقد اتفق الزعيمان على بناء علاقة ثنائية جديدة تتحول فيها اليابان والصين من المنافسة إلى التعاون وستكون هناك زيارات منتظمة من قبل كل زعيم.

28

رئيس الوزراء آبي يجري محادثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث اتفق الطرفان على تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي من أجل تعزيز استراتيجية آبي في فتح وحرية المحيط الهادي، كما أقرا إقامة حوار أمني ثنائي بين البلدين بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع.

29

عقد قران الأميرة أياكو، الابنة الثالثة لابن عم الإمبراطور أكيهيتو، الأمير تاكامادو، على موظف في شركة شحن يابانية وهو موريا كي في معبد ميجي في طوكيو.

31

وزير الخارجية كونو تارو يتحدث هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي وزيرة الخارجية كانغ كيونغ بعد أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركة نيبّون للصلب وسوميتومو للمعادن بتعويض أربعة رجال كوريين يقولون إنهم أجبروا على العمل في مصانع للصلب أثناء الحرب العالمية الثانية. وتقول حكومة اليابان إن الاتفاقية قامت بتسوية قضية حق الحصول على تعويض. وذكر كونو أن الحكم يلحق بالشركة اليابانية أضرارا مجحفة ويدمر الأساس القانوني للعلاقات التعاونية والودية بين البلدين والتي عكفا على بنائها منذ تطبيع العلاقات بينهما في عام 1965. يدعو كونو إلى استجابة سريعة وحازمة من حكومة كوريا الجنوبية لمنع الضرر الذي يلحق بالعلاقات الثنائية.

النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لوصول الأميرة أياكو وزوجها موريا كي معبد ميجي جينجو، في طوكيو 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، جيجي برس)