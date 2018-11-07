京都大学特别教授本庶佑获得诺贝尔生理学或医学奖、工业零部件制造商KYB曝出篡改检查数据丑闻、在叙利亚被绑架的自由记者安田纯平获释……，请看2018年10月日本要闻回顾。

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开辟了癌症“免疫治疗法”这一新途径的京都大学特别教授本庶佑，获得2018年诺贝尔生理学或医学奖。

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昭和大学（东京都品川区）公开承认，曾在医学系普通入学考试面试调查评价阶段给应届考生和复读一年的往届考生加分。

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针对积水住宅公司（大阪市）被诈骗约55亿日元土地收购款（用于购买东京都品川区一地块）的案件，警视厅刑侦二处逮捕了一个由10多人构成的“地产老千（冒充土地所有人）”团伙中的八名男女。

东证一部（大型企业板块）上市企业、工业零部件制造商KYB宣布，查明公司存在篡改部分建筑用免震和减震装置检查数据的问题。包括公寓和医院在内的986座建筑使用了这些装置，征得建筑业主同意后，公司于19日公布了其中70座建筑的名字。

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针对冲绳县撤销在冲绳县名护市边野古沿海区域填海造地用于美军普天间基地（冲绳县宜野湾市）搬迁的许可一事，防卫省冲绳防卫局依据行政不服审查法提出了不服审查申请。国土交通大臣石井启一30日决定，暂时停止冲绳县撤销填海造地许可决定的效力。

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连续在伦敦和里约两届奥运会乒乓球女子团体项目中获得奖牌的福原爱选手（29岁）在个人博客上宣布退役。

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标题图片：高圆宫家三女绚子和日本邮船公司职员守谷慧抵达举办结婚仪式的明治神宫（2018年10月29日于东京都涩谷区，时事社）