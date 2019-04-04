El expresidente de Nissan Carlos Ghosn es puesto en libertad bajo fianza, el país conmemora el octavo aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón y la estrella del béisbol Suzuki Ichirō anuncia su retirada. Estas fueron las principales noticias que ocuparon la actualidad en marzo de 2019.

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El gobernador de Okinawa Tamaki Denny se reunió con el primer ministro Abe Shinzō en Tokio para transmitirle el resultado del referéndum de la prefectura, en la que los ciudadanos rechazaron el traslado de la base militar estadounidense de Futenma a Henoko en el distrito de Nago. Tamaki exigió que se abandonasen las obras de construcción y propuso la celebración de una conversación tripartita, incluyendo a los Gobiernos de los Estados Unidos y Japón, y a la administración de la prefectura. Abe señaló que tratará de seguir adelante con el plan actual.

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Un panel de especialistas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar da luz verde a un equipo de la Universidad de Osaka para tratar a pacientes con daños en las córneas mediante el trasplante de células producidas a partir de células madre pluripotentes inducidas de otras personas. El equipo llevará a cabo el primer trasplante en torno al mes de junio.

El arquitecto Isozaki Arata es galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura 2019, conocido como el equivalente al Premio Nobel de esta disciplina. Es el octavo arquitecto japonés que recibe este premio y el primero desde 2014.

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El expresidente de Nissan Carlos Ghosn sale del Centro de Detención de Tokio tras pagar una fianza de 1.000 millones de yenes. Ghosn permaneció en una celda desde su arresto el 19 de noviembre acusado de no haber declarado su remuneración como ejecutivo, quebrantando así la Ley de Instrumentos Financieros y Cambiarios.

El juicio de Kagoike Yasunori, exdirector de la gestora de centros educativos Moritomo Gakuen, y su mujer Junko comienza en el Tribunal del Distrito de Osaka. El matrimonio es acusado de haber obtenido subvenciones de forma fraudulenta de los Gobiernos central y local. El abogado de Kagoike Yasunori asegura que no todas las ayudas fueron obtenidas de forma ilegal. Kagoike Junko se declara inocente.

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La Oficina del Gabinete publica su informe sobre el panorama económico en enero con una base de 2015 igual a 100. Una caída de 2,7 puntos respecto a diciembre deja el índice en 97,9 enteros, y es tercer mes consecutivo que se registra un descenso.

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El Gobernador de Osaka Matsui Ichirō y el alcalde de Osaka Yoshimura Hirofumi dimiten antes de terminar sus legislaturas, dejando el terreno despejado para la campaña electoral durante las elecciones locales unificadas que se celebrarán en abril. Matsui, líder del partido Osaka Ishin no Kai; y Yoshimura, su jefe de política, planean concurrir a lo que hasta ahora era el puesto del otro con el fin de obtener el apoyo de los votantes para su plan de convertir Osaka en una metrópolis. El 11 de marzo Konishi Tadakazu, anterior vicegobernador de la prefectura, anuncia que planea presentarse a las elecciones a gobernador con el apoyo del Partido Liberal Democrático.

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La policía de Osaka arresta a dos hombres sospechosos de haber exportado ilegalmente óvulos fertilizados y esperma de ternera wagyū a China. Al no cumplir con la cuarentena, han infringido la Ley de Control de Enfermedades Infecciosas en Animales Domésticos.

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Distintas ceremonias en todo el país conmemoran el octavo aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. El príncipe Akishino, la princesa Kiko, el primer ministro Abe Shinzō y familiares de las víctimas asisten al acto celebrado en el Teatro Nacional de Tokio.

En un evento celebrado el 11 de marzo de 2019 en Natori, en la prefectura de Miyagi, gravemente afectada por el tsunami de 2011, se lanzaron globos con forma de paloma con mensajes escritos en ellos. (© Jiji)

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La primera de una serie de ceremonias relacionadas con la abdicación del Emperador Akihito tiene lugar en el Palacio Imperial. El monarca transmite a sus ancestros y a los dioses que pretende ceder el trono. A la ceremonia asisten unas 40 personas, incluyendo el príncipe heredero Naruhito, el príncipe Akishino y la princesa Kiko.

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Los líderes de Nissan, Renault y Mitsubishi celebran una rueda de prensa conjunta en la sede central de Nissan en Yokohama, donde anuncian que crearán un nuevo comité para debatir sobre la estrategia de la alianza de estos tres fabricantes de automóviles. El objetivo es prevenir que se concentre demasiado poder en una sola persona, como ocurrió cuando Carlos Ghosn lideró las tres empresas.

El músico y actor Pierre Taki es arrestado bajo la acusación de haber consumido cocaína, quebrantando así la Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos.

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Un equipo de trabajo de la coalición gobernante y un grupo de diputados de distintos partidos alcanzan un acuerdo en torno a una ley para ofrecer pagos de 3,2 millones de yenes a cada una de las víctimas de esterilización forzosa bajo la antigua Ley de Control Eugénico, que fue aplicada en personas con discapacidad.

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Un panel de terceros que investiga los defectos en los edificios de apartamentos de Leopalace 21 publica un informe provisional. En él se refleja que los defectos fueron causados por la orden del fundador y expresidente Miyama Yūsuke de utilizar espuma de poliuretano para el aislamiento en lugar de lana de vidrio, tal como se especificaba en los planos.

El Consejo de Asuntos Culturales recomienda al ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología Shibayama Masahiko tres conjuntos de bienes culturales para su designación como tesoros nacionales. Entre ellos se incluyen los murales del túmulo de Kitora en la prefectura de Nara y una serie de esculturas de madera del templo Tōshōdaiji de la ciudad de Nara. El consejo también recomienda otros 41 conjuntos como propiedades culturales de importancia.

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El presidente del Comité Olímpico de Japón Takeda Tsunekazu anuncia que dimitirá al finalizar su actual mandato en junio. Takeda está actualmente siendo investigado bajo la sospecha de estar involucrado en la trama de sobornos en la exitosa candidatura de Tokio para ser la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020.

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El Gobierno publica su informe económico mensual relativo a marzo. En él rebaja el tono de su evaluación principal por primera vez en tres años y señala que la economía “se está recuperando a un ritmo moderado mientras que se ha comprobado cierta debilidad últimamente en las exportaciones y en la producción industrial en algunos sectores”.

Comienza la campaña electoral para las elecciones a gobernador en 11 prefecturas. 30 personas en total, incluyendo 5 mujeres, presentan sus candidaturas a gobernador.

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El jugador de béisbol Suzuki Ichirō anuncia su retirada, finalizando su carrera con un total de 4.367 bateos en Japón y en los Estados Unidos.

Suzuki Ichirō recibe una ovación del público después de jugar para los Seattle Mariners contra los Oakland Athletics en el Tokyo Dome el 21 de marzo de 2019. (© Jiji)

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La Dieta promulga el presupuesto inicial del Gobierno para el año fiscal 2019, en el que el gasto por cuenta corriente asciende a 101,5 billones de yenes. Es la séptima cifra histórica consecutiva que alcanza un récord al alza, superando los 100 billones de yenes en su fase inicial por primera vez.

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El Tribunal del Distrito de Kumamoto absuelve a Miyata Kōki como acusado de un asesinato cometido en 1985 por el que fue condenado y por el que pasó 13 años en prisión.

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La Oficina del Gabinete anuncia los resultados de su primera encuesta sobre los hikikomori, personas socialmente aisladas, que tienen entre 40 y 64 años. La oficina estima que hay alrededor de 613.000 hikikomori en este grupo de edad en todo el país, de los que 3 de cada 4 son hombres.

(Fotografía del encabezado: el expresidente de Nissan Carlos Ghosn tras salir del Centro de Detención de Tokio el 6 de marzo de 2019. © Jiji.)