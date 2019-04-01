日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告の保釈、東日本大震災から8年の追悼行事、野球のイチロー選手引退など、2019年3月の日本の出来事を振り返る。

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沖縄県の玉城デニー知事は、安倍晋三首相と首相官邸で面会し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設について反対票が多数を占めた県民投票の結果を通知。移設断念を求め、日米両政府と県の3者による協議の場を設けることを提案した。首相は移設推進の方針を重ねて示した。

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健康な人の人工多能性幹細胞（iPS細胞）から角膜の細胞を作り、けがや病気で角膜が傷ついた患者に移植する大阪大学チームによる世界初の臨床研究計画を、厚生労働省の専門部会が大筋で了承した。チームは早ければ6月にも1人目への移植を行う。

建築界のノーベル賞といわれる2019年の米プリツカー賞に建築家の磯崎新氏（87）が選ばれた。日本人の同賞受賞は14年以来で、8人目。

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日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告（64）が、保釈された。身柄拘束が解かれたのは、役員報酬を隠したとされる金融商品取引法違反事件で昨年11月19日に逮捕されて以来。同被告は保釈保証金10億円を全額納付し、東京拘置所（東京都葛飾区）を出た。

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学校法人森友学園をめぐる補助金詐取事件で、詐欺罪などに問われた前理事長籠池泰典（66）、諄子（62）両被告の初公判が、大阪地裁であった。罪状認否で籠池被告の弁護人は「補助金のすべてについて犯罪が成立するわけではない」と起訴内容の一部を否認した。諄子被告は無罪を主張した。

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内閣府は、1月の景気動向指数（2015年＝100）速報値を発表した。景気の現状を示す一致指数が前月比2.7ポイント低下の97.9となり、3カ月連続で悪化した

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大阪府の松井一郎知事（地域政党「大阪維新の会」代表）と大阪市の吉村洋文市長（同政調会長）は、任期途中で辞職し、４月投開票の統一地方選でダブル選を行うため、辞職願をそれぞれ府市両議会議長に提出した。松井氏は、吉村氏と知事と市長を入れ替えて出馬する方針を表明した。11日には自民党が知事選への出馬を要請した元府副知事の小西禎一氏（64）が、立候補を表明した。

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輸出が認められていない和牛の受精卵と精液が中国に持ち出された事件で、大阪府警生活環境課は、家畜伝染病予防法違反などの疑いで、飲食店経営の男ら2人を逮捕した。

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東日本大震災から8年を迎え、政府主催の追悼式が東京都千代田区の国立劇場で営まれた。秋篠宮ご夫妻、安倍晋三首相ら三権の長、遺族代表ら約940人が参列。地震発生時刻の午後2時46分に全員で黙とうし、犠牲者に哀悼の意をささげるとともに、被災地の早期復興を誓い合った。

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天皇陛下の一連の退位儀式の最初となる「退位及びその期日奉告の儀」が、皇居内の宮中三殿で行われた。陛下が退位されることと、その期日を先祖などに報告する儀式で、皇太子さまや秋篠宮ご夫妻ら皇族方、宮内庁や皇宮警察の職員ら約40人が参列した。

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企業連合を組む日産自動車、仏自動車大手ルノー、三菱自動車の3社首脳は、横浜市の日産本社で共同で記者会見し、提携戦略を協議する新たな会議の設置を発表した。3社の会長などを兼務していたカルロス・ゴーン被告に権限を集中させ、意思決定を委ねてきた従来の体制を抜本的に見直す。

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関東信越厚生局麻薬取締部は、コカインを使用したとして、麻薬取締法違反容疑で、ミュージシャンで俳優のピエール瀧容疑者（51）を逮捕した。

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旧優生保護法下で障害者らが不妊手術を強制されるなどした問題で、与党ワーキングチーム（WT）と超党派議員連盟は、それぞれ会合を開き、一本化した救済法案を了承した。焦点となっていた被害者に支給する一時金の額は、1人当たり320万円とする。

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賃貸アパート大手のレオパレス21は、建築基準法違反の疑いのある施工不良が相次いで見つかった問題の原因などを調べる第三者委員会の中間報告書を公表した。報告書は、問題の物件を建設した当時の深山祐助社長（創業者）が設計図と異なる建築部材を使うよう指示していたと認定。これが施工不良につながったと指摘した。

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文化審議会は、奈良県明日香村にある「キトラ古墳壁画」や、奈良市の唐招提寺が所有する「木造薬師如来立像」など6体を統合した木彫群など3件を国宝に、戦国武将の豊臣秀吉らに関する豊臣家文書など41件を重要文化財に、それぞれ指定するよう柴山昌彦文部科学相に答申した。

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2020年東京五輪招致に絡む贈賄疑惑でフランス司法当局の捜査対象になっている日本オリンピック委員会（JOC）の竹田恒和会長（71）が、任期満了となる6月末で退任する意向を表明した。

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政府は、3月の月例経済報告を発表した。景気全体の判断について「このところ輸出や生産の一部に弱さも見られるが、緩やかに回復している」とし、2016年3月以来、3年ぶりに下方修正した。

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日米通算4367安打を放ったマリナーズのイチロー外野手（45）が、引退することを表明した。

第19回統一地方選の幕開けとなる11道府県知事選が告示され、計30人（うち女性5人）が立候補を届け出た。

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2019年度予算が参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。一般会計総額は101兆4571億円。7年連続で過去最大を更新し、当初段階で初めて100兆円を超えた。

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熊本県松橋町で1985年に起きた殺人事件（松橋事件）の再審で、熊本地裁は、殺人罪に問われ懲役13年の判決が確定して服役した宮田浩喜（こうき）さん（85）に無罪判決を言い渡した。

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内閣府は中高年を対象に初めて実施した「引きこもり」に関する調査結果を公表。それによると、引きこもり状態にある人は全国で61万3000人いると推計され、8割近くが男性。

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バナー写真：保釈され、東京拘置所から出る日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告（中央）＝2019年3月6日、東京都葛飾区（時事）