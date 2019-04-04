日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩获准保释、东日本大地震八周年追悼活动、棒球选手铃木一郎宣布退役……，请看2019年3月日本要闻回顾。

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冲绳县知事玉城丹尼在首相官邸与安倍晋三首相会面，向其通报了在针对美军普天间基地（宜野湾市）迁至名护市边野古的县民投票中，反对票占多数的结果。他希望中央政府放弃搬迁，并建议为日美两国政府与冲绳县展开三方磋商创造机会。首相则重申了推进搬迁事宜的既定方针。

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厚生劳动省专门委员会原则上批准了大阪大学研究团队提出的一项临床研究，计划将在全球首次利用健康人的人工多能干细胞（iPS细胞）培养角膜细胞，植入因伤病导致角膜受损的患者体内。该团队最早将在六月实施第一例移植。

日本建筑家矶崎新（87岁）获得2019年美国普利兹克奖，该奖被誉为建筑界的诺贝尔奖。矶崎新成为第八个获此殊荣的日本人，这也是日本建筑家时隔14年再次获得该奖。

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日产汽车前会长卡洛斯・戈恩（64岁）获得保释。这是自去年11月19日因瞒报董事报酬触犯金融商品交易法而被捕后，首次解除拘留状态。在全额缴纳10亿日元保释保证金后，戈恩离开了东京拘留所（东京都葛饰区）。

针对学校法人森友学园诈骗补助金案件，大阪地方法院首次对被控犯有欺诈罪的学园前理事长笼池泰典（66岁）及其妻笼池谆子（62岁）两名被告进行公审。在否认罪状环节，笼池被告的辩护人声称“并非所有涉及补助金的行为都构成犯罪”，对部分起诉内容予以了否认。谆子被告主张自己无罪。

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内阁府公布了1月的景气动向指数（2015年=100）速报值。反映经济现状的一致指数为97.9，环比下降2.7个百分点，已连续三个月恶化。

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大阪府知事松井一郎（地区性政党“大阪维新会”党首）与大阪市市长吉村洋文（大阪维新会政调会长）分别向大阪府和大阪市议会议长提交了辞职信，打算在任期内辞职，以便与4月投开票的统一地方选举同期举行双重选举。松井表示将与吉村换位参与知事和市长选举。11日，自民党推举的原副知事小西祯一（64岁）表示将参加知事选举。

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因将未获批出口的和牛受精卵和精液擅自带往中国，大阪府警生活环境处以涉嫌违反家畜传染病预防法为由，逮捕了经营餐饮店的两名男子。

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东日本大地震发生八周年之际，政府在位于东京都千代田区的国立剧场举行了追悼仪式。秋筱宫夫妇、安倍晋三首相等行政、立法、司法三权之长和死难者遗属代表等共计约940人出席了活动。在当年发生地震的下午2点46分，全体与会人员为死难者默哀，并立誓将尽早实现灾区重建。

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皇居内的宫中三殿举行了明仁天皇一系列退位的第一场仪式——“退位及日期奉告仪式” 。明仁天皇向祖先禀告了退位及具体日期，皇太子和秋筱宫夫妇等皇族、宫内厅职员及皇宫警察等共计约40人出席了活动。

日产汽车、法国汽车巨头雷诺、三菱汽车三家组成的企业联盟首脑在横滨市日产汽车总部举行了联合新闻发布会，宣布将设立全新会议机制，负责磋商合作战略，并表示将从根本上改变过去那种将所有权限交由曾兼任三家公司董事长的卡洛斯・戈恩被告掌控，听凭其做出决策的体制。

关东信越厚生局打击毒品部认定音乐人、演员皮埃尔・泷（51岁）吸食海洛因，以违反毒品打击法为由，对其实施了逮捕。

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针对一些残障人士在旧优生保护法的要求下被强制实施绝育手术的问题，执政党工作小组（WT）与超党派议员联盟分别召开会议，批准了综合救助法案。备受关注的受害人一次性赔偿金额确定为每人320万日元。

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针对租赁公寓巨头Leopalace21接连被曝施工缺陷，存在涉嫌违反建筑标准法一事，负责调查问题原因的第三方委员会公布了中期报告。报告认定，时任社长的深山祐助（创始人）在有关公寓楼的施工期间，曾下令使用不符合设计图纸要求的建材，由此导致了施工缺陷问题。

文化审议会向文部科学大臣柴山昌彦建议，将奈良县明日香村的“KITORA古墓壁画”和包括奈良市唐招提寺“木造药师如来立像”在内的六尊雕像构成的木雕群等三件文物，指定为国宝，将有关战国武将丰臣秀吉等人的丰臣一族文献资料等41件文物指定为重要文化遗产。

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因涉嫌在申办2020年东京奥运会过程中行贿而遭到法国司法部门调查的日本奥委会（JOC）主席竹田恒和宣布将在任期届满的6月末辞职。

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日本政府发布了3月的月度经济报告。在对经济整体的判断方面，报告认为“尽管近期的出口和生产略显疲软，但总体上处于缓慢复苏状态”，自2016年3月以来，时隔三年首次下调了经济评估。

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在日美两国棒球职业生涯中共打出4367个安全打的西雅图水手队外野手铃木一郎（45岁）宣布退役。

11个道府县知事选举公告发布，共计30人（含5名女性）报名竞选，标志着日本第19届统一地方选举拉开战幕。

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2019年度预算案在参议院全体大会上经自民公明两党多数赞成获得通过。一般会计总额为101.4571万亿日元，连续七年刷新历史纪录，在原始预算阶段突破100万亿日元尚属首次。

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熊本地方法院对1985年在熊本县松桥町发生的杀人案件（松桥案件）进行重审，判决当时被判犯有杀人罪入狱13年的宫田浩喜（85岁）无罪。

标题图片：获得保释后，日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩（中央）走出东京拘留所（2019年3月6日，东京都葛饰区，时事社）