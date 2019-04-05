Выпуск под залог бывшего председателя совета директоров компании Nissan Карлоса Гона, церемонии памяти по случаю 8-й годовщины Великого землетрясения восточной Японии, уход из большого спорта бейсболиста Судзуки Итиро и другие события марта 2019 года в Японии.

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В резиденции премьер-министра состоялась встреча Абэ Синдзо с губернатором префектуры Окинава Тамаки Дэнни. Губернатор уведомил премьер-министра о результатах референдума среди жителей префектуры, большинство из участников которого высказались против переноса американской военной авиабазы Футэмма (расположена в городе Гинован) на побережье Хэноко города Наго. Потребовав отказаться от плана переноса базы, губенатор предложил создать площадку для трёхстороннего обсуждения вопроса между правительствами Японии и США, а также администрацией префектуры Окинава. В свою очередь премьер-министр вновь выразил намерение продолжить реализацию плана переноса авиабазы.

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Экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения в целом утвердила предложенный план проведения группой исследователей Осакского университета первых в мире клинических испытаний, в ходе которых созданная из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) здоровых людей роговица глаза будет пересажена пациентам, страдающим от повреждения роговицы из-за травмы или болезни. Исследователи проведут пересадку ткани первому пациенту уже в июне.

Архитектор Исодзаки Арата (87 лет) удостоен американской Притцкеровской премии 2019 года. Эту премию часто называют Нобелевской премей в области архитектуры. Он стал восьмым по счёту и первым с 2014 года японцем, удостоенным этой награды.

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Бывший председатель совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлос Гон (64 года) был выпущен под залог. Гон содержался под стражей с 19 ноября 2018 года, когда он был арестован по подозрению в сокрытии размеров своего вознаграждения на посту корпоративного руководителя по делу о нарушении закона об операциях с ценными бумагами. Гон вышел из Токийского центра содержания арестованных (в столичном районе Кацусика) после внесения полной суммы залога в 1 млрд йен.

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В Осакском окружном суде состоялись первые слушания по делу о махинациях при получении субсидий образовательным заведением-оператором школы «Мори гакуэн», обвиняемыми по которому выступают бывший главный директор Кагоикэ Ясунори (66 лет) и его жена Дзюнко (62 года). На вопрос о признании вины адвокат Кагоикэ Ясунори частично отверг обвинения, заявив: «Не все пособия являются составом преступления». Кагоикэ Дзюнко заявила о своей невиновности.

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Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительный отчёт о состоянии экономической конъюнктуры за январь (при расчёте за базовый уровень 100 берётся 2015 год). Индекс совпадающих показателей, характеризующий состояние экономической конъюнктуры, снизился на 2.7 пункта относительно предшествовавшего месяца, составив 97.9. Снижение индекса отмечено третий месяц подряд.

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Губернатор префектуры Осака Мацуи Итиро (председатель региональной Партии возрождения Осака) и мэр города Осака Ёсимура Хирофуми (председатель политсовета этой партии) досрочно подали в оставку, чтобы провести двойные выборы губернатора и мэра в апрельский Единый день местных выборов. Мацуи и Ёсимура заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры соответственно на выборах мэра и губернатора (на прежние должности друг друга). 11 марта своё намерение баллотироваться на пост губернатора Осака от Либерально-демократической партии выразил бывший вице-губернатор Кониси Тадакадзу (64 года).

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По делу о попытке вывоза в Китай оплодотворённых яйцеклеток и спермы коров элитных мясных пород вагю, экспорт которых не допускается, полиция префектуры Осака арестовала владельца ресторана и ещё одного мужчину по подозрению в нарушении Закона о предотвращении инфекционных заболеваний скота (несоблюдение карантинных процедур).

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В здании Национального театра в токийском районе Тиёда состоялась государственная мемориальная церемония по случаю восьмой годовщины Великого землетрясения восточной Японии. В мероприятии приняли участие принц Акисино с супругой, премьер-министр Абэ Синдзо и главы законодательной и судебной ветвей власти, а также родственники погибших – всего около 940 человек. Ровно в 2 часа 46 минут пополудни, когда произошёл первый толчок землетрясения, участники замерли в минуте молчания, выразив скорбь по погибшим и твёрдую решимость как можно скорее восстановить пострадавшие районы.

В районе Юриагэ города Натори префектуры Мияги, где Великое восточно-японское землетрясение восточной Японии унесло множество жизней, память погибших почтили, запустив в небо воздушные шары в форме голубей с записками на них. Уроженка этого района 15-летняя Намбу Хината написала на своём воздушном шаре обращение к воспитательнице детского сада, погибшей во время землетрясения: «Мы смогли восстановиться после бедствия. Мне хочется, чтобы вы всегда присматривали за мной». 11 марта 2019 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

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Император Японии положил начало ряду церемоний, предшествующих отречению от престола проведением в Трёх дворцовых святилищах ритуалов уведомления предков о сошествии с престола. Император сообщил духам предков и божествам императорского дома о намерении отречься от титула императора и о дате отречения. На церемониях присутствовали наследный принц Нарухито, принц Акисино с супругой, и другие члены императорской фамилии, а также представители Управления императорского двора, службы дворцовой охраны и другие лица общим числом около 40 человек.

Руководители составляющих альянс автомобилестроительных компаний Nissan, Renault и Mitusbishi Motors провели совместную пресс-конференцию в штаб-квартире Nissan в городе Йокогама, чтобы объявить об учреждении нового органа для обсуждения стратегии своего партнёрства. Альянс полностью пересмотрит прежнюю практику, позволившую сосредоточить полномочия в руках Карлоса Гона, совмещавшего целый ряд высших руководящих постов в трёх компаниях.

Региональное управление наркоконтроля Като-Синъэцу Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения арестовало в связи с употреблением кокаина по подозрению в нарушении Закона о контроле обращения наркотических средств музыканта и киноактёра Пьера Таки (51 год).

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Рабочая группа правящих партий по проблеме принудительной стерилизации инвалидов в соответствии с Законом о евгенической защите и межпартийная лига депутатов провели заседания, на которых они согласились с объединённым законопроектам о компенсациях. Основным вопросом стала сумма единовременной выплаты пострадавшим, которая составит 3 млн 200 тыс йен на человека.

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Крупная компания по сдаче в аренду жилья Leopalace21 опубликовала предварительный доклад независимой комиссии, сформированной для выяснения причин и обстоятельств, связанных с проблемой выявленных многочисленных случаев ненадлежащего выполнения строительных работ с подозрением на нарушение строительных стандартов. Доклад подтверждает, что во время строительства зданий, в которых выявлены нарушения, распоряжения об использовании строительных материалов и комплектующих, отличных от проектных, отдавал тогдашний президент (и основатель) компании Мияма Юсукэ. В документе отмечается, что именно эти указания привели к ненадлежащему выполнению строительных работ.

Совет по культуре рекомендовал Министру образования, культуры, спорта, науки и технологий Сигэяме Масахико придать статус национального сокровища трём объектам, включая фрески погребального кургана Китора в деревне Асука префектуры Нара и группу из шести деревянных скульптур бодхисатв буддийского храма Тосёдайдзи в городе Нара, а кроме того статус важного культурного достояния 41 объекту, в том числе архиву династии Тоётоми, посвященному Тоётоми Хидэёси и другим военачальникам эпохи междоусобных войн.

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Председатель Национального олимпийского комитета Японии Такэда Цунэкадзу (71 год), в отношении которого следственные органы Франции ведут расследование в связи с подозрениями в даче взяток в связи с заявкой Токио на проведение Игр 2020 года, выразил намерение выйти в отставку по истечении действующего срока полномочий в июне текущего года.

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Правительство опубликовало мартовский ежемесячный доклад о состоянии экономики. В целом отмечается «восстановление умеренными темпами» экономической конъюнктуры «несмотря на наблюдаемое ослабление в самое последнее время показателей экспорта, а также ряда отраслей промышленного производства». Общая оценка пересмотрена в сторону понижения впервые за три года с марта 2016-го.

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Намерение оставить спорт выразил 45-летний бейсболист Судзуки Итиро, который за время игры в бейсбольных лигах Японии и США выполнил в общей сложности 4367 хитов.

Итиро из команды Mariners обходит игровое поле, приветствуя болельщиков по окончании матча с Athletics, 21 марта 2019 г., стадион Tokyo Dome (фотография предоставлена Jiji Press)

В рамках 19-го Единого дня местных выборов объявлено о проведении выборов губернаторов в 11-ти префектурах. О выдвижении своих кандидатур заявили в общей сложности 30 претендентов (из них 5 женщин).

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На пленарном заседании Палаты советников (верхней палаты) Парламента Японии большинством голосов Либерально-демократической партии, партии Комэй и ряда других политических сил был одобрен и вступил в силу государственный бюджет на 2019 финансовый год, который начинается 1 апреля. Сумма общего счёта бюджета составила 101 трлн 457 млрд 100 млн йен. На протяжении семи лет подряд этот показатель бьёт исторические рекорды, причём на этот раз он впервые превысил 100-триллионную отметку.

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На процессе по повторному рассмотрению дела об убийстве в 1985 году в городе Мацубасэ префектуры Кумамото Окружной суд Кумамото вынес вердикт о невиновности 85-летнего Мияты Хироки, отбывшего 13-летний срок тюремного заключения за это убийство по вынесенному ранее приговору.

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Канцелярия кабинета министров опубликовала результаты впервые проведённого обследования о затворниках-хикикомори среди жителей страны среднего и старшего возраста. Согласно результатам, общее число хикикомори по всей стране оценивается в 613 тысяч, из них около 80% составляют мужчины.

Фотография к заголовку: Выпущенный под залог бывший председатель совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлос Гон (посередине) покидает место содержания арестованных в Токио, 6 марта 2019 г., столичный район Кацусика (фотография предоставлена Jiji Press)