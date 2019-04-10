Libération sous caution de l’ancien patron de Nissan Carlos Ghosn, commémorations du huitième anniversaire du Grand tremblement de terre de l’est du Japon et départ à la retraite de la star du baseball Suzuki Ichirô : retour sur les événements marquants du mois de mars 2019 au Japon.

Vendredi 1er

Le gouverneur de la préfecture d’Okinawa Tamaki Denny a rencontré le Premier ministre Abe Shinzô. Après avoir annoncé que le référendum préfectoral sur les travaux de la zone côtière de Henoko (ville de Nago) en vue du déménagement de la base militaire américaine de Futenma (ville de Ginowan) s’était conclu avec une majorité de voix contre, le gouverneur a appelé M. Abe à abandonner le projet de transfert et a proposé la mise en place de discussions tripartites entre les gouvernements japonais, américain et la préfecture d’Okinawa. Le Premier ministre a quant à lui réitéré la volonté de l’État japonais de déménager la base à Henoko.

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Mardi 5

Un comité d’experts du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé un projet de recherche clinique d’une équipe de l’Université d’Osaka visant à produire des cellules de la cornée à partir de cellules iPS de personnes saines et de les transplanter à des patients souffrant de lésions cornéennes dues à des blessures ou maladies. La première transplantation, qui serait alors une première mondiale, est prévue pour le mois de juin 2019.

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L’architecte Isozaki Arata, âgé de 87 ans, a obtenu le prix Pritzker 2019, considéré comme le « prix Nobel d’architecture ». Il devient le huitième Japonais à le remporter, après Ban Shigeru en 2014.

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Mercredi 6

L’ancien président de Nissan Carlos Ghosn a été libéré sous caution. Il avait été arrêté le 19 novembre dernier pour violation de la loi japonaise sur les instruments financiers et les transactions, en ayant entre autres dissimulé une partie de sa rémunération de dirigeant. Il a pu quitter le centre de détention de Tokyo (situé dans l’arrondissement de Katsushika) moyennant le versement d’une caution d’un milliard de yens, soit 8 millions d’euros.

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Le quotidien de Carlos Ghosn dans sa cellule

Jeudi 7

Le bureau du Cabinet a publié son rapport sur les tendances économiques de janvier 2019 (base 100 en 2015). L’indicateur coïncident, avec 97,9 points, a régressé pour le troisième mois consécutif (baisse de 2,7 points par rapport à décembre dernier).

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Vendredi 8

Le gouverneur d’Osaka Matsui Ichirô et le maire d’Osaka Yoshimura Hirofumi ont démissionné avant la fin de leur mandat, en amont des élections municipales d’avril 2019. Ils interchangeront leur poste. Ainsi, Matsui Ichirô a annoncé qu’il se présenterait pour le poste de maire d’Osaka et Yoshimura Hirofumi pour celui de gouverneur.

Samedi 9

La police d’Osaka a arrêté deux gérants de restaurants soupçonnés d’avoir illégalement exporté des ovules fécondés et du sperme de bovins wagyû en Chine. Ils sont accusés d’enfreinte à la loi sur le contrôle des maladies infectieuses des animaux domestiques.

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Des cérémonies marquant les huit ans du Grand tremblement de terre de l’est du Japon du 11 mars 2011 ont été tenues dans tout le pays. Un service commémoratif a eu lieu au théâtre national du Japon (arrondissement de Chiyoda à Tokyo) auquel ont participé 940 personnes, dont le prince Akishino, la princesse Kiko, le Premier ministre Abe Shinzô et des membres de famille des victimes. À 14 h 46, heure à laquelle a eu lieu le séisme, les participants ont observé une minute de silence.

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Des ballons en forme de colombes avec des messages ont été lâchés lors d’un événement tenu le 11 mars dans la ville de Natori (préfecture de Miyagi), gravement touchée par le tsunami de 2011. (Jiji Press)

Mardi 12

Une cérémonie a eu lieu au palais impérial de Tokyo dans le cadre de l’abdication de l’empereur Akihito. Au cours de l’événement – qui sera suivi par d’autres –, l’empereur a transmis à ses ancêtres sa volonté et la date de son abdication. Une quarantaine de personnes, dont le prince héritier Naruhito, le prince Akishino et la princesse Kiko, ont assisté à la cérémonie.

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Les dirigeants de Nissan, Renault et Mitsubishi ont tenu une conférence de presse au siège de Nissan à Yokohama. Ils ont annoncé la création d’un nouveau conseil pour superviser la gouvernance de l’alliance des trois constructeurs. Le conseil aura pour objectif de revoir l’ancien système qui avait concentré les pouvoirs dans les mains de l’ex-patron Carlos Ghosn.

Taki Masanori, connu par son nom de scène Pierre Taki, membre du groupe de musique techno Denki Groove et acteur, a été arrêté pour usage présumé de cocaïne, en violation de la loi sur le contrôle des stupéfiants et des psychotropes.