El ataque de un pirómano acaba con la vida de 35 personas en el estudio Kyoto Animation, la coalición gobernante gana una mayoría de escaños en las elecciones a la Cámara Alta, y el primer ministro Abe Shinzō se disculpa ante los familiares de pacientes afectados por la enfermedad de Hansen (lepra). Estas fueron las noticias más destacadas del pasado mes de julio en Japón.

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Japón reanuda la caza de ballenas con fines comerciales en las aguas territoriales del país después de un hiato de 31 años. La Agencia de Pesca establece una cuota de 227 ballenas para el resto de 2019.

El Gobierno anuncia que endurecerá los controles en la exportación de materiales para la fabricación de semiconductores a Corea del Sur. Estos controles afectarán a la resina fotosensible, el fluoruro de hidrógeno y la poliimida fluorada utilizada en las pantallas electroluminiscentes orgánicas de los teléfonos inteligentes y otros productos. Representantes de ambos países se reúnen para discutir sobre esta cuestión en Tokio el 12 de julio.

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Un frente de lluvias estacionales trae fuertes aguaceros de más de 80 milímetros por hora en algunas partes del sur de Kyūshū. Se emiten órdenes de evacuación para 1,09 millones de habitantes en las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki.

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Seven & I Holdings anuncia que 900 usuarios de su nuevo servicio de pago mediante código de barras 7pay han perdido un total de 55 millones de yenes como resultado de accesos no autorizados.

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El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO anuncia la inclusión oficial del “Conjunto de Kofun de Mozu-Furuichi: Túmulos del antiguo Japón” en su lista del Patrimonio de la Humanidad. Es el primer lugar registrado como Patrimonio de la Humanidad de la prefectura de Osaka.

Una vista aérea de los túmulos de Daisen, donde se dice que está enterrado el Emperador Nintoku (a la derecha, en el fondo), y otra tumba asociada con el Emperador Richū (a la izquierda, al frente). Fotografía tomada en Sakai, en la prefectura de Osaka, el 10 de julio de 2019. (© Jiji)

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El Gobierno decide no apelar contra una sentencia pronunciada en junio por el Tribunal del Distrito de Kumamoto que le declara responsable de la discriminación sufrida por los familiares de las personas afectadas por la enfermedad de Hansen (lepra). El 24 de julio el primer ministro Abe Shinzō se disculpa directamente ante los familiares de enfermos anteriores y actuales de lepra en su oficina.

Johnny Kitagawa, conocido por haber contribuido al nacimiento de bandas masculinas como SMAP o Arashi a través de su agencia Johnny & Associates, fallece en Tokio a causa de una hemorragia subaracnoidea a la edad de 87 años.

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El presidente y director ejecutivo de Japan Post Insurance Uehira Mitsuhiko, y el presidente y director ejecutivo de Japan Post Yokoyama Kunio ofrecen una rueda de prensa en la que se disculpan por una polémica venta de seguros. Asimismo, anuncian que revisarán las cuotas de venta excesivas para prevenir que el mismo problema vuelva a suceder en el futuro.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que a 1 de enero de 2019 había 127.443.563 ciudadanos japoneses, lo que supone un descenso interanual de 433.239 o un 0,35 %. La población desciende así por décimo año consecutivo, y es el mayor declive registrado tanto en número de habitantes como en porcentaje.

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La sonda de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) Hayabusa2 realiza su segundo aterrizaje exitoso en el asteroide Ryūgū. JAXA confirma asimismo que ha logrado lanzar un proyectil para obtener muestras.

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Mochizuki Shintarō gana el título individual júnior masculino de Wimbledon, su primera victoria en un torneo. El deportista de 16 años es el primer japonés que gana un individual júnior masculino en Wimbledon desde que Sawamatsu Kazuko ganase la competición femenina en 1969, y el primer hombre japonés que gana este torneo en la historia.

Mochizuki Shintarō durante la semifinal del torneo individual júnior masculino de Wimbledon el 12 de julio de 2019. (© Jiji)

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Imamura Natsuko gana el Premio Akutagawa de novela por Murasaki no sukāto no onna (La mujer de la falda violeta) y Ōshima Masumi gana el Premio Naoki por Uzu, imoseyama onna teikin, tamamusubi (Remolino, un ejemplo de noble feminidad que liga el alma).

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El ataque de un pirómano que provoca una explosión en el estudio de Kyoto Animation acaba con la vida de 35 personas (a fecha de 27 de julio). La policía de Kioto asegura que 74 personas se encontraban en el edificio en el momento del atentado. El 20 de julio la policía afirma haber conseguido una orden de detención contra un hombre llamado Aoba Shinji, acusado de varios crímenes, entre ellos asesinato, y que planea arrestarle una vez se haya recuperado de las quemaduras que ha sufrido en todo su cuerpo.

Dos mujeres lloran frente al estudio de Kyoto Animation, lugar del ataque, el 25 de julio de 2019. (© Jiji)

Durante una reunión anual de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte, Japón y otros siete miembros acuerdan introducir una cuota anual de 550.000 toneladas en la pesca de paparda del Pacífico en la zona para prevenir la sobreexplotación.

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La coalición gobernante asegura una mayoría de escaños en las elecciones a la Cámara Alta, consiguiendo 71 de los 124 asientos disputados. No obstante, con 160 asientos los partidos a favor de la reforma de la Constitución no alcanzan 164 escaños, dos tercios del total, para poder proponer revisiones.

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El presidente de Yoshimoto Kōgyō Okamoto Akihiko ofrece una rueda de prensa en Tokio y se disculpa en nombre de los cómicos de la agencia que recibieron dinero por actuar ante audiencias con conexiones con la yakuza. Asimismo, anuncia que junto al presidente de la junta directiva Ōsaki Hiroshi devolverá el 50 % de su salario durante un año haciéndose responsable de varios problemas.

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Japón celebra que falte justo un año para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Se presenta el diseño de las medallas olímpicas en el que se puede ver el emblema de los Juegos y las palabras “Tokyo 2020”, así como los cinco anillos olímpicos, rodeados por un patrón redondeado parecido a un remolino.

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Nissan anuncia que sus ganancias operativas entre abril y junio de 2019 se redujeron un 98,5 % anual, pasando de 109.100 millones de yenes a 1.600 millones de yenes debido al desplome de sus ventas en mercados clave de los Estados Unidos y Europa. La empresa afirma que eliminará más de 12.500 puestos de trabajo en 14 plantas de todo el mundo para el año fiscal 2022, incluyendo 880 en Japón.

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El ministro de Defensa Iwaya Takeshi explica que los dos proyectiles disparados por Corea del Norte el 25 de julio eran misiles balísticos de corto alcance, algo que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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En relación con algunos problemas ocurridos en Japan Post Insurance, la empresa Japan Post anuncia que se podrían haber gestionado negligentemente alrededor de 183.000 pólizas de seguros, y que estudiará los 30 millones de contratos realizados en los últimos cinco años.

Fotografía del encabezado: la levantadora de peso Miyake Hiromi (a la izquierda, delante) y la exfutbolista Sawa Homare (a la derecha, delante) participan en la presentación de los diseños de las medallas olímpicas para Tokio 2020 el 24 de julio de 2019. (© Jiji.)