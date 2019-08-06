京都动画公司的一幢办公楼遭人纵火导致35人遇难、自民党与公明党的执政联盟在参议院选举中获胜、安倍晋三首相向麻风病患者及原患者家属致歉……，请看2019年7月日本要闻回顾。

1

自1988年后中断了31年的商业捕鲸活动在日本近海重启。水产厅宣布年内的捕捞上限为227头。

日本政府宣布，将对出口韩国的半导体材料加强管控。对象为用于制造智能手机OLED面板等产品的氟聚酰亚胺等三种材料。围绕这一问题，两国政府于12日在东京举行了首次工作磋商。

3

受梅雨前锋影响，九州南部局地出现了一小时雨量超过80毫米的强降雨，鹿儿岛和宫崎两县向总计大约109万人发出了避难指令。

4

Seven&I控股公司公布，因二维码支付服务“Seven Pay”遭到非法操作，可能有大约900人蒙受了合计约5500万日元的损失。

6

联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会决定，将包含仁德天皇陵古墓在内的“百舌鸟和古市古墓群”（大阪府）列入世界文化遗产名录。

相关报道

9

中央政府接受了熊本地方法院于6月做出的判决，承认对原麻风病患者家属遭到歧视负有责任，并决定放弃上诉。24日，安倍晋三首相在首相官邸会见了麻风病患者和原患者家属，并向他们当面道歉。

打造了SMAP和岚等众多男子偶像组合的杰尼斯事务所社长Johnny喜多川在东京的一家医院离世，享年87岁。

10

针对日本邮政集团旗下的简保生命保险公司违规销售保险产品问题，公司社长植平光彦与日本邮政公司社长横山邦男召开新闻发布会公开道歉，宣布将纠正过高的销售目标，杜绝此类问题再次发生。

总务省公布的居民基本台账显示，截至2019年1月1日，日本人的总人口为124776364人，同比减少了433239人（0.35%），已连续10年递减。减少人数和百分比均创下历史最高记录。

11

宇宙航空研究开发机构（JAXA）的探测器“隼鸟”2号成功实现了在小行星“龙宫”上的第二次着陆，并且在着陆时发射了用于采集岩石碎片标本的弹丸。

14

在温布尔登网球锦标赛青少年组男子单打决赛中，望月慎太郎（16岁）首次获得该项目冠军。日本选手上一次获得单打冠军，是泽松和子在1969年拿下的女子单打项目。男子单打夺冠尚为首次。

17

第161届芥川奖和直木奖评选结果揭晓，今村夏子（39岁）的《穿紫色裙子的女人》（刊于小说 TRIPPER 春季号）获得芥川奖，大岛真寿美（56岁）的《涡 妹背山妇女庭训 魂结》获得直木奖。

18

动画制作公司“京都动画（京阿尼）”位于京都市伏见区的一幢办公楼遭人纵火，发生爆燃火灾。京都府警方表示，当时楼内共有74人，伤者已送医救治。截至27日，已有35人死亡。针对已被控制的嫌疑人青叶真司（41岁），警方在20日以涉嫌杀人和纵火等罪对其发出了逮捕令。因嫌犯全身烧伤仍在住院治疗，警方计划待其恢复后实施逮捕。

围绕秋刀鱼资源管理展开磋商的北太平洋渔业委员会（NPFC）年会闭幕。为了遏制导致持续鱼荒的肆意捕捞行为，大会一致同意从2020年开始在整个北太平洋引入捕捞配额制度，规定日本、中国和台湾地区等八个成员国家和地区的全年捕捞总量上限约为55万吨。

21

第25届参议院选举举行了投计票，自民和公明两党拿下了124个改选议席中过半数的71个议席。但包括日本维新会在内的“修宪势力”，算上非改选的所有议席为160个，没有达到发起修宪动议所需的三分之二（164个）。

22

吉本兴业公司社长冈本昭彦在东京召开新闻发布会，就旗下搞笑艺人参加反社会势力举办的活动，并收受金钱的问题公开道歉，同时宣布，自己和董事长大崎洋将为一系列问题负责，在未来一年减薪50%，以示惩戒。

24

2020年东京奥运和残奥会开幕倒计时一周年。奥组委公布了奥运奖牌设计。体现各届大会个性的背面设计由“组市松纹”（方格花纹）会徽、TOKYO2020字样和环绕奥运五环的立体旋涡状线条构成。

25

日产汽车发布了2019财年第一财季的并表决算报告。由于在美国和欧洲等主力市场的销售业绩不佳，销售利润仅为16亿日元，较上一年同期的1091亿日元锐减了98.5%。日产计划于2022财年以前，在全球14个据点裁员12500人，相当于员工总数的10%，其中日本国内的裁员约880余人。

29

防卫大臣岩屋毅表示，已判明朝鲜25日发射的两枚飞行物为“短程弹道导弹”，并谴责称“此举违反了联合国安理会决议，令人深感遗憾”。

标题图片：女子举重48公斤级选手三宅宏实（左前）和国家女子足球队原球员泽穗希（右前）等人共同出席了2020年东京奥运会的奖牌设计公布仪式，2019年7月24日，东京千代田区（时事社）