Гибель 35 человек в результате поджога анимационной студии в Киото, победа правящей коалиции партий ЛДП и Комэй на выборах в Палату советников парламента Японии, извинения, принесённые премьер-министром Абэ Синдзо родственникам бывших пациентов с болезнью Хансена от лица правительства, а также другие события июля 2019 года в Японии.

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Впервые за 31 год Япония начала в близлежащих водах коммерческий лов китов, который был прекращён с 1988 года. По опубликованным Управлением рыбного хозяйства данным, в течение года планируется добыть до 227 китов.

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Правительство Японии объявило об ужесточении контроля за экспортом в Южную Корею материалов для производства полупроводниковой продукции. Предметом более строгого контроля стали три вида материалов, в том числе фторированный полиимид, используемый в производстве смартфонов и органических светодиодных дисплеев. Двенадцатого июля правительства обеих стран провели в Токио первые переговоры на уровне рабочих групп по данному вопросу.

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Под воздействием сезонного дождевого атмосферного фронта в некоторых местах южной части региона Кюсю прошли крайне сильные дожди, интенсивность которых превышала 80 миллиметров в час. В префектурах Кагосима и Мияги распоряжения об эвакуации получили в общей сложности около 1 млн 90 тыс. человек.

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Компания Seven&i Holdings сообщила о том, что в связи с несканкционированным доступом к системе безналичных расчётов с использованием штрих-кодов «Сэбун пэй» имеются опасения об ущербе общей суммой около 55 млн йен, который понесли примерно 900 пользователей.

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Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение о зачислении в список Всемирного культурного наследия Группы курганов Модзу-Фуруити (преф. Осака), в том числе предполагаемого захоронения императора Нинтоку.

Зарегистрированный в качестве Всемирного наследия курган-захоронение императора Нинтоку (высокий курган в глубине справа) Группы курганов Модзу-Фуруити и захоронение императора Ритю (впереди), 10 июля 2019 года, город Сакаи, преф. Осака (фотография предоставлена Jiji Press)

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Правительство Японии приняло решение согласиться без подачи апелляций с решением Окружного суда Кумамото, признавшего ответственность государства за дискриминационную политику в отношении родственников бывших пациентов с болезнью Хансена. Премьер-министр Японии Абэ Синдзо 24 июля в своей официальной резиденции провёл встречу с родственниками пациентов и бывших пациентов с болезнью Хансена, чтобы лично принести извинения.

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Президент офиса Johnny & Associates Джонни Китагава, который вывел в свет множество поп-идолов, в том числе группы SMAP и «Араси», скончался в одной из токийских больниц в 87-летнем возрасте.

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В связи с проблемой недобросовестной практики продажи страховых продуктов страховой фирмой «Кампо сэймэй» президент компании Уэхира Мицухико и президент почтовой компании «Ниппон юбин» провели пресс-конференцию, чтобы принести извинения и объявить о ликвидации чрезмерно высокой нормы продаж для своих сотрудников в целях недопущения повторного возникновения проблемы.

Согласно данным подсчётов на основе реестров населения, опубликованным Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи, по состоянию на 1 января 2019 года численность населения Японии, сократившись относительно того же момента предыдущего года на 433 239 человек (0.35%), составила 124 млн 776 тыс. 384 человека. Сокращение показателя наблюдается 10 лет подряд. Как процент, так и абсолютная величина сокращения обновили максимальный рекорд.

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Беспилотный зонд Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) «Хаябуса-2» успешно произвёл вторую посадку на поверхность астероида Рюгу. При этом был подтверждён успешный выстрел в поверхность астероида специальным снарядом с целью сбора образцов.

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На юниорском турнире по теннису в Уимблдоне в мужском одиночном разряде победу впервые одержал 16-летний японский теннисист Мотидзуки Синтаро. Это первая победа представителя Японии в одиночном разряде таких турниров с 1969 года, когда первой среди девушек стала Савамацу Кадзуко. Среди юношей победа японца стала первой за всю историю.

Мотидзуки Синтаро наносит удар в полуфинальном матче мужского одиночного разряда чемпионата юниоров в Уимблдоне, 12 июля 2019 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

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Состоялось заседание жюри 161-го конкурса имени Акутагавы и конкурса имени Наоки. В конкурсе на премию Акутагавы победу одержала Имамура Нацуко с произведением «Женщина в фиолетовой юбке», а премия Наоки досталась Оосиме Масуми (56 лет) за работу «Водоворот, урок воспитания женственности Имосэяма, связывание душ».

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В районе Фусими города Киото произошёл пожар в результате поджога анимационной студии акционерной компании Kyoto Animation, нанёсший огромный ущерб. По данным властей города Киото, в момент происшествия в здании находились 74 человека, часть из которых была госпитализирована, и до 27 июля число погибших составлио 35 человек. Полиция Киото 20 июля арестовала 41-летнего Аобу Синдзи по подозрению в убийстве и поджоге здания с людьми. Аоба поступил в больницу с ожогами всего тела, и по завершении лечения его ждёт арест.

Плачущие женщины перед подвергшейся поджогу студии №1 компании Kyoto Animation, 25 июля 2019 г., Киото, район Фусими (фотография предоставлена Jiji Press)

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Завершила работу ежегодная сессия Комитета по рыболовству северной части Тихого океана, на которой обсуждался вопрос контроля ресурсов сайры. Участники, в числе которых Япония, Китай, Тайвань и другие - в общей сложности восемь стран и территорий - согласились с 2020 года ввести предельную величину улова для северной части Тихого океана на уровне 550 тыс. тонн в год с тем, чтобы прекратить бесконтрольный лов рыбы, уловы которой продолжают сокращаться.

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Состоялось голосование 25-х выборов депутатов Палаты советников (верхней палаты) Парламента Японии. Либерально-демократическая партия Японии и партия Комэй получили более половины из 124 мандатов, за которые велась борьба на выборах, завоевав 71 депутатское кресло. Однако так называемые «силы, выступающие за вненсение поправок в Конституцию», включая партию «Общество возрождения Японии» (Ниппон исин) не смогли обеспечить большинство в две трети голосов (164 места), необходимое для инициации процесса общенационального референдума.

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В Токио состоялась пресс-конференция президента компании «Ёсимото когё» Окамото Акихико, который принёс извинения за то, что комики, направляемые этим агентством, получали деньги за выступления перед членами антиобщественных группировок. Взяв на себя ответственность за ряд проблем, Окамото и председатель правления Осаки Хироси объявили о наказании - в течение года их заработная плата будет урезана на 50%.

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До начала летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио остался ровно один год. Организационный комитет Игр обнародовал дизайн медалей предстоящих мероприятий. На одной стороне медалей будет изображена эмблема Игр, надпись TOKYO 2020, а также олимпийские кольца в обрамлении узора.

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Японская автомобилестроительная компания «Ниссан» объявила о результатах своей деятельности за квартал с апреля по июнь 2019 года. На основных для компании рынках Соединённых Штатов и Европы произошло падение продаж, и прибыль от обычных операций этой фирмы составила 1.6 млрд йен, сократившись на 98.5 % относительно аналогичного периода годом ранее, когда этот показатель был зарегистрирован на уровне 109.1 млрд йен. До 2022 финасового года компания «Ниссан» сократит порядка 10%, или 12 500 работников своей производственной базы в 14 местах по всему миру. Из них около 880 человек предполагается сократить в Японии.

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Министр обороны Японии Ивая Такэси сообщил, что два объекта, запущеннных Северной Кореей 25 июля, вероятно являются баллистическими ракетами малой дальности, отметив, что запуски, которые являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, вызывают крайнее сожаление.

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Вторая ракета Северной Кореи пролетела над Японией

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В связи с ненадлежащей практикой реализации страховых продуктов компанией «Кампо сэймэй» холдинговая компания «Ниппон юсэй» сообщила, что число страховых контрактов, заключение которых могло поставить клиентов в невыгодные условия, составляет 183 тысячи. Компания заявила о планах провести проверку всех контрактов общим числом около 30 млн, заключённых за последние пять лет.

Фотография к заголовку: дизайн медалей летних Олимпийских игр 2020 года в Токио демонстрируют штангистка в весовой категории до 48 килограммов Миякэ Хироми (впереди слева) и бывшая участница женской сборной Японии по футболу Сава Хомарэ (впереди справа), 24 июля 2019 г., Токио, район Тиёда (фотография предоставлена Jiji Press)