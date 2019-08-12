Réouverture officielle de la chasse à la baleine, 35 morts lors de l’incendie criminel du studio d’animation Kyoto Animation, victoire de la coalition au pouvoir aux sénatoriales : retour sur les événements marquants du mois de juillet 2019 au Japon.

Lundi 1er

La chasse commerciale à la baleine, interrompue depuis 1988, a repris dans les eaux territoriales du Japon, après un moratoire de 31 ans. L’Agence de la Pêche a annoncé que le nombre de prises serait limité à 227 cétacés par an.

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La préfecture d’Ibaraki, au nord-est de Tokyo, a été la première du pays à délivrer aux couples LGBT des « certificats de partenariat domestique ». Ils leur permettent ainsi de bénéficier de nombreux droits équivalents à ceux d’un couple marié.

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Les LGBT dans la société japonaise : vers une acceptation progressive

Le gouvernement a annoncé qu’il renforcerait son contrôle sur les exportations vers la Corée du Sud des matériaux des semi-conducteurs, notamment de trois articles dont le polyimide fluoré, utilisé pour les écrans des smartphones. Ceci car la Corée du Sud ne fournit pas les informations demandées qui permettraient d’élucider les doutes sur des exportations illégales de substances stratégiques, pouvant être utilisées pour les armes, vers des pays tiers.

Mercredi 3

Des pluies diluviennes, d’une intensité de plus de 80 millimètres en une heure, se sont abattues dans le sud de Kyûshû et un total de 1 090 000 personnes ont été évacuées dans les préfectures de Kagoshima et de Miyazaki.

Jeudi 4

La société Seven & I Holdings, gérante de la chaîne de supérette Seven-Eleven, a annoncé qu’en raison du piratage de son tout nouveau service de paiement par code barre « 7pay », 900 personnes environ avaient été volées d’un montant total de 55 millions de yens.

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Samedi 6

Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a inscrit sur sa liste du patrimoine culturel un groupe de sépultures antiques (appelées « kofun ») situées dans la préfecture d’Osaka sous le nom « Ensemble de kofun de Mozu-Furuichi ».

Le kofun Daisenryô (à droite), la plus grande sépulture du Japon, et le kofun Kami-Ishizu misanzai (à gauche). Ils font tous deux partie de l’ensemble de kofun de Mozu-Furuichi inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. (Jiji Press)

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Mardi 9

Le gouvernement japonais a accepté le verdict prononcé en juin par le tribunal de Kumamoto reconnaissant la responsabilité de l’État pour la discrimination des familles des anciens patients atteints de la lèpre (ou maladie de Hansen) et a annoncé ne pas faire appel de cette décision. Le Premier ministre Abe Shinzô a reçu les patients atteints de la lèpre et les familles des anciens patients le 24 à la résidence officielle et leur a présenté directement ses excuses.

Johnny Kitagawa, président de Johnny & Associates Inc., producteur d’un grand nombre de groupes d’idoles masculines, dont les célèbres SMAP ou Arashi, est décédé dans un hôpital de Tokyo, à l’âge de 87 ans.

Mercredi 10

La population japonaise au 1er janvier 2019, annoncée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications, était de 124 776 364 habitants, soit une baisse de 433 239 personnes (0,35 %) par rapport à la même période de l’année précédente, la diminution la plus importante enregistrée sur dix années consécutives.

Jeudi 11

Hayabusa 2, la sonde de l’Agence d’exploration spatiale japonaise (JAXA) réussit son second atterrissage sur l’astéroïde Ryûgû.

Dimanche 14

Mochizuki Shintarô (16 ans) a été vainqueur en junior chez les hommes lors du tournoi de tennis de Wimbledon, l’un des quatre championnats du Grand Chelem. C’est la seconde victoire du Japon, 50 ans après le titre obtenu chez les femmes par Sawamatsu Kazuko en 1969, et la première fois pour un homme japonais.

Mochizuki Shintarô (16 ans), au tournoi de Wimbledon le 12 juillet 2019 (Jiji Press)

Mercredi 17

Les comités de sélection des 161e prix littéraires Akutagawa et Naoki ont accordé le prix Akutagawa à Imamura Natsuko pour son roman Murasaki no Skirt no Onna (La femme en jupe violette), et le prix Naoki à Ôshima Masumi pour Uzu Imoseyama Onna Teikin Tamamusubi.