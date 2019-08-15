أدى الهجوم المتعمد على أستوديو كيوتو أنيمشن إلى مقتل 35 شخصًا، قاز الائتلاف الحاكم بأغلبية المقاعد المتنازع عليها في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، رئيس الوزراء شينزو آبي يعتذشر لأفراد عائلة مرضى الجذام. هذه هي أهم العناوين الإخبارية في اليابان خلال شهر يوليو/ تموز 2019.

1

اليابان تستأنف الصيد التجاري للحيتان في المياه الإقليمية الخاصة بها بعد توقف دام 31 عامًا. حددت وكالة مصايد الأسماك حصة 227 حوتًا لبقية عام 2019.

الحكومة تعلن تشديد الرقابة على صادرات المواد عالية التقنية المستخدمة في أشباه الموصلات والهواتف الذكية إلى كوريا الجنوبية. ستؤثر القيود على مواد مثل فلوريد الهيدروجين، البوليميد المفلور المستخدم في شاشات العرض الكهربائية العضوية للهواتف الذكية وغيرها من المنتجات. يعقد ممثلو البلدين مناقشاتهم الأولى حول القضية في طوكيو في 12 يوليو/ تموز.

3

الأمطار الموسمية تجلب معها كمية كبيرة من الأمطار الغزيرة تصل إلى أكثر من 80 ملم في الساعة في بعض أجزاء جنوب كيوشو. يتم إصدار أوامر الإخلاء إلى 1.09 مليون من سكان محافظتي كاغوشيما وميازاكي.

4

أعلنت Seven & I Holdings أن 900 مستخدم من مستخدمي خدمة دفع الباركود الجديدة 7pay قد فقدوا ما مجموعه 55 مليون ين ياباني نتيجة عمليات احتيال والوصول غير المصرح لحسابات المستخدمين.

6

لجنة تابعة لليونيسكو تقرر إدراج مجموعة مدافن قديمة في محافظة أوساكا غربي اليابان ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. وتم التوصل إلى القرار في اجتماع عقد في باكو عاصمة أذربيجان للجنة التراث العالمي التابعة للوكالة المعنية بالثقافة في الأمم المتحدة. يذكر أن مجموعة مدافن موزو فوروئيتشي التي تمتد بين مدن ساكاي وهابيكينو وفوجيديرا، تتكون من 49 مدفنا بني في الفترة بين أواخر القرن الرابع والقرن الخامس. ومن بين هذه المدافن قبر على شكل ثقب مفتاح، تعتبره وكالة البلاط الإمبراطوري ضريح الإمبراطور نينتوكو. ويدعى الضريح رسميا "دايسين كوفون" وهو أكبر قبر على شكل ثقب مفتاح في اليابان. ويقول الخبراء إن هذه المدافن دليل على التقنية الهندسية الرفيعة في العصور القديمة، وتعد مفتاحا مهما لفهم الطقوس التاريخية في اليابان. وبهذا سيكون لليابان 19 موقعا مدرجا ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي، بالإضافة إلى أربعة مواقع تراث عالمي طبيعي.

تحتوي تلة دفن الإمبراطور نينتوكو على 3 خنادق مائية متحدة المركز. إلى الجنوب من الموقع (في الجزء الأسفل من الصورة) يقع متنزه دايسين الذي يتاخم موقع تلة الدفن الأكبر منه حجما. الصورة من جيجي برس.

الحكومة اليابانية تقرر عدم الطعن على قرار محكمة يأمرها بدفع تعويضات لأسر مصابين سابقين بمرض الجذام. وكانت محكمة دائرة كوماموتو في جنوب غرب اليابان قد أصدرت حكما في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران يأمر الحكومة اليابانية بدفع نحو 3.5 مليون دولار تعويضات في قضية رفعها أكثر من 500 مدع في أرجاء اليابان. والمدعون هم أسر مرضى أصيبوا بالجذام ثم أرسلوا إلى منشآت للعزل بموجب سياسة رسمية لم تعد قائمة في الوقت الراهن. وقال المدعون إنهم عانوا التمييز وإن روابطهم الأسرية دُمرت بسبب تلك السياسة. يذكر أن محكمة دائرة كوماموتو هي أول محكمة تحكم بأن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالأسر. وقد قدم رئيس الوزراء شينزو آبي اعتذاره لأسر المرضى السابقين والحاليين في مقر مجلس الوزراء في 24 يوليو/ تموز.

10

رئيس بريد اليابان والرئيس التنفيذي أوهيرو ميتسوهيكو والمدير التنفيذي يوكوياما كونيو يعقدون مؤتمرا صحفيا يعتذرون فيه عن مبيعات التأمين التي تنطوي على مشاكل. الإعلان أيضًا عن مراجعات حصص المبيعات المفرطة التي تهدف إلى منع ظهور المشكلة مرة أخرى.

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن عن وجود 127،443،563 مواطنًا يابانيًا حتى من 1 يناير/ كانون الثاني 2019، بانخفاض سنوي قدره 433،239 أو 0.35%. كان هذا هو الانخفاض العاشر على التوالي وأكبر انخفاض مسجل من حيث عدد السكان والنسبة المئوية.

11

مسبار وكالة استكشاف الفضاء اليابانية هايابوسا 2 يقوم بالهبوط الناجح الثاني على كويكب ريوغو. تؤكد جاكسا أيضًا أنه تم إطلاق قذيفة لجمع العينات بنجاح.

14

موتشيزوكي شينتارو يفوز بلقب ويمبلدون للأولاد، وهو أول فوز له في البطولة. هذا اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا هو أول فائز ياباني في بطولة ويمبلدون منذ فازت ساواماتسو كازوكو بمسابقة الفتيات في عام 1969، وأول فائز ياباني من الرجال على الإطلاق.

موتشيزوكي شينتارو أثناء بطولة ويمبلدون للأولاد، 12 يوليو/ تموز 2019. جيجي برس.

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فوز إيمامورا ناتسوكو بجائزة اكوتاغاوا العريقة عن قصة Murasaki no sukāto no onna (المرأة ذات التنورة الأرجوانية)، وأوشيما ماسومي يفوز بجائزة نأوكي عن قصة Uzu, imoseyama onna teikin, tamamusubi.

18

حريق متعمد في أستديو كيوتو أنيمشن يسفر عن مقتل 35 شخصا حتى يوم 27 يوليو/ تموز 2019. وتقول شرطة كيوتو إن 74 شخصًا كانوا في المبنى وقت الهجوم. في 20 يوليو/ تموز، قالت الشرطة إنها حصلت على مذكرة توقيف لرجل يدعى أوبا شينجي بتهم تشمل القتل، وأنهم يخططون للقبض عليه بعد شفائه من حروق في كامل الجسم.

سيدة تبكي أمام أستديو كيوتو أنيمشن بعد الهجوم الأليم عليه في 25 يوليو/ تموز 2019.

في الاجتماع السنوي لهيئة مصائد أسماك شمال المحيط الهادئ، اتفقت اليابان والأعضاء السبعة الآخرون على وضع حد أقصى سنوي يبلغ حوالي 550،000 طن لصيد سمك الصوري في المنطقة لمنع الصيد الجائر.

21

الائتلاف الحاكم يحصد أغلبية المقاعد المتنافس عليها في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، فقد فاز بـ 71 من أصل 124 مقعدا. ومع ذلك، فإن القوى الداعمة للتغييرات في الدستور تقل عن نسبة الثلثين البالغة 164 مقعدًا اللازمة لطرح التعديلات الدستورية، وتوقف عند 160.

22

يوشيموتو كوجيو رئيس أوكاموتو أكيهيكو يعقد مؤتمرا صحفيا في طوكيو ويعتذر عن الكوميديين التابعين للوكالة الذين يتلقون أموالًا لحضور عروض جماهير متصلة بالياكوزا. وتحملا للمسؤولية، ويقول إنه ورئيس الشركة أووساكي هيروشي سوف يعيدون 50% من رواتبهم لمدة عام واحد.

24

احتفلت اليابان ببقاء عام واحد حتى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. تم كشف النقاب عن تصميم الميداليات الأوليمبية، ويضم شعار الألعاب، والكلمات"Tokyo 2020" ، والحلقات الأولمبية الخمس.

25

نيسان تعلن أن أرباحها التشغيلية خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2019 انخفضت بنسبة 98.5% على أساس سنوي من 109.1 مليار ين إلى 1.6 مليار ين، بسبب تراجع المبيعات في أسواقها الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا. تقول الشركة إنها ستخفض أكثر من 12500 وظيفة في 14 من مواقعها حول العالم بحلول السنة المالية 2022، بما في ذلك حوالي 880 في اليابان.

29

وزير الدفاع إيوايا تاكيشي يقول إن صاروخين أطلقتهما كوريا الشمالية في 25 يوليو/ تموز كانا صواريخ باليستية قصيرة المدى، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

31

بريد اليابان تعلن فيما يتعلق بالمشاكل الأخيرة في تأمين بريد اليابان أنها ربما تكون قد تعاملت مع حوالي 183000 بوليصة تأمين، وأنها ستفحص جميع العقود الـ 30 مليون للسنوات الخمس الماضية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: الكشف عن ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 في 24 يوليو/ تموز 2019)