El deterioro de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Japón fue una de las principales historias que marcaron la actualidad durante el pasado mes de agosto.

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El Emperador Naruhito asiste a su primera ceremonia de apertura de una sesión de la Dieta desde que ascendiese al trono en mayo.

Seven & I Holdings anuncia que retirará su servicio de pago por código de barras 7pay a finales de septiembre después de sufrir una serie de fallos de seguridad.

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El Gobierno decide eliminar a Corea del Sur de su “lista blanca” de socios comerciales que disfrutan de controles a la exportación más ágiles, siendo la primera vez que se da este caso. Esta decisión entra en vigor el 28 de agosto. El 12 de agosto el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur responde en consecuencia con medidas similares.

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Los organizadores de la Trienal de Aichi de 2019, un festival de cultura internacional, anuncian la cancelación de la muestra After "Freedom of Expression?" en Nagoya. La inclusión de una estatua que representa a las llamadas “mujeres de solaz” de la guerra atrajo numerosas quejas y amenazas.

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La golfista Shibuno Hinako gana el Abierto femenino del Reino Unido de 2019 en su primera aparición en este torneo, quedando 18 golpes por debajo del par. Es la primera japonesa que gana uno de los principales torneos de golf desde que Higuchi Hisako se hiciese con la victoria en el Campeonato de la LPGA en 1977, y la segunda de la historia.

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Hiroshima conmemora el 74.º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica con una ceremonia a la que asisten 50.000 supervivientes de la bomba y familiares. El 9 de agosto se celebra en Nagasaki una ceremonia similar.

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Koizumi Shinjirō, político del Partido Liberal Democrático, anuncia su compromiso matrimonial con la presentadora de informativos de televisión Takigawa Christel.

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La fiscalía decide de nuevo que no imputará a diez burócratas del Ministerio de Finanzas, incluyendo al excomisario de la Agencia Nacional de Impuestos Sagawa Nobuhisa, por manipulación y otras alegaciones relacionadas con el escándalo de tráfico de influencias con la empresa gestora de centros educativos Moritomo Gakuen.

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Durante el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, se celebra en Tokio una ceremonia oficial en memoria de las personas que murieron en el conflicto. El Emperador Naruhito repite la expresión de “profundo arrepentimiento” que su padre, el Emperador Emérito Akihito, utilizó en los últimos años.

El tifón Krosa altera los horarios del transporte en el oeste de Japón en un período en el que un gran número de personas viajan durante las vacaciones del Obon. También provoca un efecto Föhn que trae altas temperaturas a la costa del mar del Japón. En la prefectura de Niigata, la ciudad de Tainai alcanza los 40,7ºC, mientras que Itoigawa no baja de los 31,3ºC durante todo el 15 de agosto, una cifra histórica nacional para la mayor temperatura mínima registrada durante un día.

Un cartel advierte del riesgo de sufrir un golpe de calor y muestra una temperatura récord de 40,8ºC en Tainai, en la prefectura de Niigata, alcanzada en agosto de 2018. La temperatura de 40,7ºC del 15 de agosto de 2019 es la más alta registrada durante el presente año. La fotografía fue tomada en la estación de Nakajō ese mismo día. (© Jiji)

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La policía detiene a Miyazaki Fumio, sospechoso en un caso de conducción temeraria en el que obligó a otro hombre a detener su vehículo en una autopista de Moriya, en la prefectura de Ibaraki, y le golpeó en repetidas ocasiones.

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Los líderes del Partido Demócrata Constitucional de Japón y el Partido Democrático, Edano Yukio y Tamaki Yūichirō, acuerdan establecer grupos unificados con sus partidos en la oposición en ambas cámaras de la Dieta.

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El Gobierno surcoreano anuncia que no renovará el pacto del Acuerdo General de Seguridad de la Información Militar (GSOMIA) por el que compartía inteligencia militar con Japón.

Yokohama anuncia su proyecto para albergar un complejo turístico con casino. El lugar elegido como candidato es el muelle de Yamashita, y la apertura de las instalaciones está planeada para la segunda mitad de la década de 2020.

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Los Gobiernos de Japón y los Estados Unidos alcanzan un acuerdo básico para un nuevo pacto de comercio bilateral. Japón reducirá sus aranceles a la carne de vacuno, cerdo y otros productos agrícolas al mismo nivel que aquellos contemplados por el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, que entró en vigor a finales de 2018. No se garantiza que Estados Unidos vaya a renunciar a aplicar nuevos aranceles a los vehículos japoneses.

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 revela el diseño de las medallas paralímpicas, que muestran un motivo tradicional.

El anverso (arriba) y el reverso de las medallas de los Juegos Paralímpicos de 2020. (© Jiji)

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La Comisión gubernamental para la Protección de la Información Personal exige a la empresa de recursos humanos Recruit Career que tome medidas disciplinarias después de conocer que esta vendió información a otras empresas, sin recibir permiso para ello, sobre la probabilidad de que los candidatos rechazasen ofertas.

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Durante una rueda de prensa al finalizar la cumbre del Grupo de los Siete, el primer ministro Abe Shinzō asegura que renovará su gabinete y su equipo en la dirección del PLD en septiembre.

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El secretario parlamentario de Salud, Trabajo y Bienestar Ueno Hiroshi dimite tras ser acusado de haber influido en los procedimientos para la obtención de visados para los trabajadores extranjeros.

La Agencia Meteorológica de Japón publica advertencias sobre las fuertes lluvias que caerán en las prefecturas de Fukuoka, Saga y Nagasaki. El norte de Kyūshū experimenta un volumen histórico de precipitaciones, lo que provoca el desborde de ríos y la inundación de carreteras, dejando tres víctimas mortales a 29 de agosto.

La estación de Kitagata (delante), los arrozales y las áreas residenciales de Takeo de la prefectura de Saga quedaron inundadas el 28 de agosto de 2019. (© Jiji)

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La séptima Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD VII, por sus siglas en inglés), celebrada en Yokohama, adopta en su día de clausura una declaración que llama a la resolución de la pesada carga que supone la deuda de los países de dicho continente. La declaración de la TICAD también hace referencia por primera vez a una iniciativa para fomentar un Indo-Pacífico libre y abierto promovida por Japón y los Estados Unidos.

(Fotografía del encabezado: Shibuno Hinako besa el trofeo del Abierto femenino del Reino Unido celebrado en Milton Keynes, Gran Bretaña, tras alzarse con la victoria en esta competición el 4 de agosto de 2019. © Jiji.)