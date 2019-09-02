韓国が日韓軍事情報包括保護協定の破棄決定、ゴルフの全英女子オープンで渋野日向子が初優勝、新たな貿易協定で日米が基本合意など、2019年8月の日本の出来事を振り返る。

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第199臨時国会が召集され、天皇陛下は即位後初めて開会式に臨んだ。

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セブン＆アイ・ホールディングスは、不正利用が相次ぎ、対策を検討してきたスマートフォン決済サービス「セブンペイ」を9月末で廃止すると発表した。

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政府は、輸出管理上の優遇措置を適用する「ホワイト国」から韓国を除外する政令改正を閣議決定した（28日に発動）。優遇対象国の指定取り消しは初めて。韓国産業通商資源省も12日、輸出管理上の優遇対象国から日本を除外する措置を発表した。

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愛知県で開催中の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会は、愛知芸術文化センター（名古屋市）での企画展「表現の不自由展・その後」を中止すると発表した。同展には、従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」が展示され、抗議が殺到していた。

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ゴルフの全英女子オープンで、初出場の渋野日向子（20）が通算18アンダーで優勝した。日本選手の海外メジャー制覇は、1977年の樋口久子（全米女子プロ）以来、42年ぶり2人目の快挙。

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74回目の原爆の日。広島市の平和記念公園で「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」が開かれ、被爆者や遺族ら約5万人が参列した。9日には長崎市の平和公園で、平和祈念式典が営まれた。

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自民党の小泉進次郎衆院議員（38）とフリーアナウンサーの滝川クリステルさん（41）が、結婚を発表した。

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学校法人「森友学園」への国有地売却や財務省の決裁文書改ざん問題で、検察審査会が不起訴不当と議決した佐川宣寿・元国税庁長官や財務省職員ら計10人について、大阪地検特捜部は、再び不起訴処分とした。

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全国戦没者追悼式が東京の日本武道館で開かれ、全国の遺族ら約7000人が参列。天皇陛下はお言葉で、上皇さまが使った「深い反省」との表現を踏襲した。

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大型の台風10号が中国地方を縦断。西日本を中心に交通の乱れが続き、お盆の帰省に影響が出た。北陸や東北地方の日本海側では台風の影響で「フェーン現象」が発生し、気温が大幅に上がった。新潟県胎内市で40.7度を観測したほか、糸魚川市では日本歴代1位の日最低気温31.3度を記録した。

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茨城県守谷市の常磐自動車道で「あおり運転」をして車を停車させ、運転手の男性を殴るなどしたとして、同県警は傷害容疑で全国に指名手配していた宮崎文夫容疑者（43）＝大阪市＝を逮捕した。

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立憲民主党の枝野幸男、国民民主党の玉木雄一郎両代表は国会内で会談し、衆参両院での統一会派結成に向け、速やかに党内の了解を得ることで合意した。

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韓国政府は、日韓防衛当局間で軍事機密のやりとりを可能にする軍事情報包括保護協定（GSOMIA）を破棄すると発表した。

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横浜市は、カジノを含む統合型リゾート（IR）誘致に乗り出すと正式に発表した。観光地として知られる山下公園に近い横浜港の山下ふ頭を候補地とし、2020年代後半の開業を目指す。

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日米両政府は、新たな貿易協定締結交渉で基本合意した。日本は牛肉や豚肉など米国産農産物に対し、昨年末に発効した環太平洋連携協定（TPP）の水準まで市場開放する。米国が検討する日本車への追加関税について、回避の確約は得られなかった。

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2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会は、パラリンピックのメダルデザインを発表した。東京大会独自となる裏面は「扇」をモチーフにした直線的な模様が施された。

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政府の個人情報保護委員会は、就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア（東京）に対し、同社が就職活動中の学生から同意を得ずに内定辞退率の予測を企業に販売したのは個人情報保護法に違反するなどとして、是正を求める勧告・指導を行った。

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安倍晋三首相は、先進7カ国首脳会議（G7サミット）閉幕を受けて記者会見し、9月に内閣改造・自民党役員人事を行うと明言した。

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上野宏史厚生労働政務官（48）が辞任した。外国人労働者の在留資格取得をめぐり口利きした疑惑が浮上し、野党から批判が上がっていた。

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気象庁は福岡、佐賀、長崎の各県に大雨特別警報を発表。九州北部は記録的大雨で、河川の氾濫や道路の冠水など被害が相次ぎ、29日までに3人が死亡した。

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横浜市で開かれていた第7回アフリカ開発会議（TICAD7）は、アフリカ諸国が抱える過剰債務問題への対処などを柱とする横浜宣言を採択し、閉幕した。宣言には、日米が進める「自由で開かれたインド太平洋」構想についても初めて明記した。

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バナー写真：女子ゴルフの全英オープンで優勝し、トロフィーにキスする渋野日向子＝2019年8月4日、英国・ミルトンキーンズ（時事）