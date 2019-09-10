Dégradation importante des relations nippo-coréennes, victoire d’une jeune golfeuse japonaise lors du British Open féminin, canicule et pluies torrentielles sur l’Archipel : retour sur les évènements marquants du mois d'août 2019 au Japon.

Jeudi 1er

L’empereur Naruhito a prononcé son premier discours depuis son accession au trône devant la Diète, réunie pour l’ouverture de la 199e session extraordinaire, qui s’est tenu après les élections de la Chambre des conseillers du 21 juillet.

Parmi les députés entrants de cette première session, pour la première fois, deux personnes souffrant d’handicap très sévère faisaient leur entrée dans l’assemblée. Il s’agit de Funago Yasuhiko, 61 ans, atteint de la maladie de Charcot, qui ne peut ni parler ni bouger, et de Kimura Eiko, 54 ans, qui est quant à elle victime de paralysie cérébrale. La Diète essaie alors de s’adapter afin de faciliter leur quotidien du mieux possible.

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Seven & i Holdings Co., Ltd. a annoncé que son service de paiement par smartphone 7Pay serait supprimé à la fin du mois de septembre suite à une série de failles de sécurité.

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Vendredi 2

Le gouvernement a décidé d’exclure à partir du 28 août la Corée du Sud de sa « liste blanche » des pays partenaires de confiance, bénéficiant d’un traitement préférentiel pour les procédures d’exportations. C’est la première fois qu’un pays est retiré de cette liste. Le 12 août, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie de Corée du Sud a annoncé des mesures réciproques.

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Samedi 3

Les organisateurs de la triennale d’art d’Aichi ont annoncé l’annulation de l’exposition Après la liberté d’expression ? du centre d’art d’Aichi, situé à Nagoya. Une statue symbolisant une « femme de réconfort » de la Seconde Guerre mondiale avait suscité de nombreuses plaintes et menaces.

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Dimanche 4

La golfeuse Shibuno Hinako a remporté à seulement 20 ans le British Open féminin 2019 sur le score de -18. C’est sa première participation au tournoi. Elle devient la deuxième japonaise à remporter un grand tournoi de golf, 42 ans après la victoire de Higuchi Hisako au championnat du circuit de la LPGA (Ladies Professional Golf Association).

Mardi 6

Le Japon a commémoré la 74e journée du bombardement nucléaire. Une cérémonie a été tenue au parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima, à laquelle ont assisté près de 50 000 hibakusha (victimes de la bombe) et leurs proches. Le 9 août, une cérémonie a été organisée dans la ville de Nagasaki.

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Mercredi 7

Le politicien membre du Parti libéral-démocrate Koizumi Shinjirô, vu comme un potentiel futur Premier ministre du Japon, et la présentatrice de télévision franco-japonaise Takigawa Christel ont annoncé leur mariage.

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Vendredi 9

Dans le cadre du grand scandale Moritomo Gakuen, concernant entre autres une affaire de vente de terrains publics à prix très réduit à cette entreprise spécialisée dans l’enseignement, les procureurs du district d’Osaka ont à nouveau décidé de ne pas entamer des poursuites judiciaires à l’encontre des fonctionnaires du ministère des Finances, dont l’ancien directeur de l’Agence nationale des impôts Sagawa Nobuhisa.

Jeudi 15

Une cérémonie officielle a eu lieu à Tokyo pour marquer le 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et rendre hommage à la mémoire des victimes. Lors de son discours, le tout premier en tant que souverain pour cette occasion, l’empereur Naruhito a exprimé ses « profonds regrets », comme l’avait fait son père précédemment.

Le typhon Krosa a traversé la région du Chûgoku, perturbant sévèrement la circulation pendant la période d’O-bon. La tempête a également provoqué un effet de foëhn (lors du passage d’une masse d’air sur un relief), résultant en des températures élevées sur les côtes de la mer du Japon. Dans la préfecture de Niigata, la température dans la ville de Tainai a atteint 40,7 degrés, tandis que le record de température minimale la plus élevée a été battu à Itoigawa : 31,3 degrés.