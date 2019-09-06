韩国决定废除日韩军事情报保护协定、涩野日向子首次夺得高尔夫英国女子公开赛冠军、日美就新贸易协定达成原则性共识……，请看2019年8月日本要闻回顾。

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日本召开第199届临时国会，德仁天皇即位后首次出席开幕式。

Seven&I控股公司宣布，经商讨后决定，此前屡遭非法操作的“Seven Pay”智能手机支付服务，将于9月末全面停止。

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政府召开内阁会议，决定修改政令（28日生效），将韩国剔除出适用出口管制优待措施的“白名单”。这是日本首次剔除优待对象国。韩国产业通商资源部也在12日宣布，将把日本排除出出口管制优待国之列。

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“爱知三年展2019”国际艺术节执行委员会宣布，将中止正在爱知县爱知艺术文化中心（名古屋市）举办的“表达的不自由展・那之后”特别展。该展展出了象征从军慰安妇的“和平少女像”，令很多人感到不满，并对此进行了强烈抗议。

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首次出征高尔夫英国女子公开赛的涩野日向子（20岁），以低于标准杆18杆的成绩夺得冠军，成为继1977年樋口久子（美国女子职业高尔夫巡回赛）之后，42年来第二位在世界级网球赛事中获胜的日本选手。

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第74个原子弹轰炸纪念日。“原子弹轰炸死难者悼念仪式暨和平祈愿仪式”在广岛市和平纪念公园举行，原子弹轰炸受害者及死难者遗属等共约5万人参加了活动。9日在长崎市的和平公园也举行了和平祈愿仪式。

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自民党众议员小泉进次郎（38岁）与自由女主播泷川克里斯汀（泷川雅美，41岁）宣布了婚讯。

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在涉嫌向学校法人“森友学园”贱卖国有土地和篡改财务省审批文件的案件中，此前检察审查会认定，针对前国税厅长官佐川宣寿和其他九名财务省职员的“不起诉处理不当”，但大阪地方检察厅专案调查部再次做出了不起诉处理的决定。

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全国战争死难者追悼仪式在东京市内的日本武道馆举行，全国各地战争死难者遗属等共约7000人参加了活动。德仁天皇在致辞中沿用了上皇过去使用的“深刻反省”这一措辞。

今年第10号强台风“罗莎”纵贯日本的“中国地区（位于日本本州岛西部，鸟取、岛根、冈山、广岛和山口5县——译注）”。以西日本为中心的广大地区交通状况持续混乱，对人们返乡过盂兰盆节造成了影响。北陆和东北地区日本海一侧受台风影响，出现“焚风效应”，气温大幅上升。除新潟县胎内市高达40.7度外，糸鱼川市测得了日本历史上排名第一的最低气温31.3度。

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茨城县警方在大阪市逮捕了因涉嫌人身伤害而在全国通缉的宫崎文夫（43岁），嫌疑人曾在茨城县守谷市常磐公路上“路怒驾驶”，逼停其他车辆并殴打驾车男性。

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立宪民主党党首枝野幸男和国民民主党党首玉木雄一郎在国会内举行会谈，双方一致同意尽快征得党内理解，合并众参两院党团。

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韩国政府宣布，废除日韩防卫部门交换军事机密的《军事情报保护协定》（GSOMIA）。

横滨市正式宣布，将申请建设包含赌场在内的综合度假区（IR）。候选地是毗邻著名旅游景点山下公园的横滨港山下埠头，横滨市力争在2025-2030年期间建成营业。

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日美两国政府就签署新的贸易协定达成原则性共识。日本同意将牛肉和猪肉等美国农产品的关税税率，降至去年末生效的跨太平洋伙伴关系协定同等水平。而是否不对日本汽车加征关税，美国没有给出明确承诺。

2020年东京奥运及残奥会组委会发布残奥会奖牌设计样式。反映东京奥运会个性色彩的背面图案，采用了以“扇子”为意象的直线纹饰。

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政府下设的个人信息保护委员会认定，运营就业信息网站“Rikunabi”的Recruit Career公司（东京）在未征得求职学生同意的情况下，向企业销售内定辞退率预测数据的行为，违反《个人信息保护法》，为此对其进行了警告和指导，要求纠正违法行为。

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安倍晋三首相在G7峰会闭幕后举行新闻发布会，明确表示将于9月实施内阁改组和自民党高层人事调整。

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厚生劳动省政务官上野宏史（48岁）辞职。此前因被曝出涉嫌在外国劳动力申请获取居留资格问题上居间斡旋，遭到了在野党的抨击。

气象厅向福冈、佐贺、长崎各县发布大雨特别警报。九州北部遭遇创纪录的暴雨，接连出现河水泛滥和道路被淹等灾情，截至29日共计造成3人死亡。

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在横滨市召开的第7届非洲开发会议（TICAD7）通过横滨宣言后闭幕。该宣言中提出了应对非洲国家面临的债务危机问题等目标，还首次明确写入了由日美倡导的的“自由开放的印太”构想。

标题图片：夺得高尔夫英国女子公开赛冠军后亲吻奖杯的涩野日向子，2019年8月4日，英国米尔顿凯恩斯（时事社）