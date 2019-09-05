Решение Южной Кореи о разрыве соглашения об обмене разведданными с Японией, первая победа Сибуно Хинако в женском Открытом чемпионате Великобритании по гольфу, достижение базовой договоренности по новому соглашению о торговле между Японией и США и другие события августа 2019 года в Японии.

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Созвана 199-я внеочередная сессии Парламента Японии – первая, на открытии которой присутствовал вступивший на престол новый император.

В связи с неоднократными случаями несанкционированного пользования компания Seven&i Holdings была вынуждена объявить о прекращении использования в период до конца сентября услуги по расчету с помощью смартфонов «Сэбун пэй».

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Решением кабинета министров правительство Японии утвердило распоряжение об исключении Южной Кореи из так называемого «белого списка» стран, в отношении которых применяется привилегированный режим экспортного контроля (исключение вступило в силу 28 августа). Исключение страны из списка привилегированных торговых партнёров произошло впервые. Южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов 12 августа объявило об исключении Японии из числа стран, в отношении которых применяется привилегированный режим экспортного контроля.

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Оргкомитет проходящего в префектуре Айти фестиваля искусств «Айти триеннале 2019» объявил о прекращении тематической «Выставки несвободы слова и последствий» в центре искусства и культуры Айти (расположен в городе Нагоя). Отмена вызвана шквалом протестов по поводу одного из экспонатов выставки – статуи «Мирная девушка», символизирующей так называемых «женщин для утешения».

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На Открытом чемпионате Великобритании по гольфу среди женщин участвовавшая впервые японская гольфистка-любительница 20-летняя Сибуно Хинако одержала победу с общим счётом -18. Победа японки в одном из главных зарубежных состязаний в этом виде спорта стала второй в истории и первой за 42 года со времени, когда Хигути Хисако стала чемпионкой Профессионального чемпионата США среди женщин в 1977 году.

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Семьдесят четвёртая годовщина атомной бомбардировки города Хиросима. В городском Мемориальном парке мира состоялась Мемориальная церемония мира и поминовения памяти жертв атомной бомбардировки, на которой присутствовали пережившие атомный взрыв хибакуся и родственники погибших. Девятого августа Мемориальная церемония мира прошла в Парке мира города Нагасаки.

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Депутат Палаты представителей Парламента Японии от Либерально-демократической партии Коидзуми Синдзиро (38 лет) и телевизионная ведущая Такигава Кристел (41 год) объявили о своей свадьбе.

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Особый следственный отдел Осакской окружной прокуратуры вновь отказался от предъявления обвинений в связи со скандалом по поводу фальсификации документации Министерства финансов и продажей государственного земельного участка организации-оператору школы «Моритомо гакуэн» в отношении бывшего руководителя Налогового управления Сагавы Нобухисы и служащих Министерства финансов – в общей сложности 10 лиц, от предъявления обвинений которым ранее отказался комитет прокурорского надзора.

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В Токио в спорткомплексе единоборств «Ниппон Будокан» состоялась Общенациональная церемония памяти погибших в войне с участием около 7 тысяч родственников павших со всей страны. В своём выступлении новый император Японии повторил слова своего отца о «глубоком сожалении».

Мощный тайфун, десятый в текущем сезоне, пересёк регион Тюгоку. Тайфун вызвал перебои движения транспорта, главным образом, в западной части Японии, сильно повлияв на планы японцев, отправившихся в родные места на период буддийского праздника О-Бон. На побережье Японского моря в регионах Хокурику и Тохоку под воздействием тайфуна возникли фёновые ветры, вызвавшие сильное повышение температуры воздуха. В городе Тайнай префектуры Ниигата температура достигла 40,7 градуса Цельсия, а в городе Итоигава впервые за всю историю наблюдений в Японии зарегистрирована минимальная суточная температура воздуха в 31,3 градуса.

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Город Тайнай префектуры Ниигата, где зарегистрирована самая высокая температура воздуха в Японии в нынешнем году. На установленном перед железнодорожной станцией JR Накадзё информационном щите с призывом беречься от теплового удара от руки вписана текущая температура воздуха 40,7 градуса

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В городе Осака был арестован 43-летний подозреваемый Миядзаки Фумио, объявленный в общенациональный розыск по подозрению в нанесении телесных повреждений полицией префектуры Ибараки после того, как на скоростной автомагистрали Дзёбан путём грубого вождения он остановил другой автомобиль и нанёс побои его водителю.

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Юкио Эдано со стороны Конституционно-демократической партии и Тамаки Юитиро со стороны Демократической партии для народа провели совещание в парламенте, на котором договорились стремиться быстро заручиться пониманием своих партий для формирования коалиции как в Палате представителей, так и в Палате советников.

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Правительство Южной Кореи объявило о намерении разорвать Соглашение об обмене информацией военного характера (GSOMIA), позволявшего взаимный обмен военными секретами между японским и южнокорейским оборонными ведомствами.

Объявлено об официальном решении, согласно которому город Йокогама намерен участвовать в создании интегрированных курортных комплексов, в состав которых войдут казино. В качестве возможного места строительства предлагается зона причала Ямасита, расположенного в порту поблизости от известной туристической достопримечательности - Парка Ямасита. Ориентировочный срок начала работы комплекса – вторая половина 2020-х годов.

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Правительства Японии и Соединённых Штатов Америки пришли к базовой договорённости на переговорах о заключении нового торгового соглашения. Япония откроет доступ на свой рынок произведённой в США говядине и свинине на уровне, аналогичном условиям Транс-тихоокеанского партнёрства, вступившего в силу в прошлом году. При этом твёрдого обещания, что Соединённые Штаты откажутся от рассматриваемого введения дополнительных таможенных пошлин на японские автомобили, получено не было.

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио представил дизайн медалей Паралимпиады. На оборотной стороне, посвящённой Играм в Токио, как и на аверсе, нанесено геометрическое изображение из прямых линий, изображающих веер.

Оборотная (сверху) и лицевая (снизу) стороны медалей летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио (оба снимка предоставлены Jiji Press)

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Правительственный Комитет по защите персональных данных отдал компании «Рикуруто кяриа» (штаб-квартира в Токио), которой принадлежит сайт информации по трудоустройству «Рикунаби», распоряжение скорректировать практику работы, поскольку пришёл к выводу, что действия этой компании по продаже предприятиям прогнозов о проценте вероятности отказа от предварительных договорённостей о трудоустройстве без получения согласия студентов-соискателей работы являются нарушением Закона о защите персональных данных.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл пресс-конференцию по случаю завершения саммита стран «Большой семёрки», на которой объявил о намерении произвести в сентябре перестановки в составе кабинета министров, а также руководства Либерально-демократической партии.

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Заместитель министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Уэно Хироси (48 лет) вышел в отставку. Он навлёк на себя критику оппозиционных партий в связи с подозрениями во влиянии на получение статуса для пребывания в стране иностранных рабочих.

Метеорологическое управление Японии выпустило особые предупреждения о сильных ливнях для префектур Фукуока, Сага и Нагасаки. В северной части острова Кюсю из-за рекордных ливней во многих местах произошли разливы рек и затопление дорог. По состоянию на 29 августа это привело к гибели трёх человек.

Затопленная железнодорожная станция JR Китагата (на переднем плане), заливные поля, жилые кварталы, 28 августа 2019 г., преф. Сага, город Такэоси (фотография предоставлена Jiji Press)

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Проходившая в городе Йокогама 7-я Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD7) завершилась принятием Йокогамской декларации, одним из основных положений которой стал призыв к принятию мер в отношении проблемы чрезмерного долга африканских государств. В декларацию впервые вошло упоминание идеи «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», выдвигаемой Японией.

Фотография к заголовку: Сибуно Хинако с кубком после победы в женском Открытом чемпионате Великобритании по гольфу, 4 августа 2019 г., Великобритания, Милтон-кинс (предоставлена Jiji Press)