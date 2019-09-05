Решение Южной Кореи о разрыве соглашения об обмене разведданными с Японией, первая победа Сибуно Хинако в женском Открытом чемпионате Великобритании по гольфу, достижение базовой договоренности по новому соглашению о торговле между Японией и США и другие события августа 2019 года в Японии.

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Созвана 199-я внеочередная сессии Парламента Японии – первая, на открытии которой присутствовал вступивший на престол новый император.

В связи с неоднократными случаями несанкционированного пользования компания Seven&i Holdings была вынуждена объявить о прекращении использования в период до конца сентября услуги по расчету с помощью смартфонов «Сэбун пэй».

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Решением кабинета министров правительство Японии утвердило распоряжение об исключении Южной Кореи из так называемого «белого списка» стран, в отношении которых применяется привилегированный режим экспортного контроля (исключение вступило в силу 28 августа). Исключение страны из списка привилегированных торговых партнёров произошло впервые. Южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов 12 августа объявило об исключении Японии из числа стран, в отношении которых применяется привилегированный режим экспортного контроля.

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Оргкомитет проходящего в префектуре Айти фестиваля искусств «Айти триеннале 2019» объявил о прекращении тематической «Выставки несвободы слова и последствий» в центре искусства и культуры Айти (расположен в городе Нагоя). Отмена вызвана шквалом протестов по поводу одного из экспонатов выставки – статуи «Мирная девушка», символизирующей так называемых «женщин для утешения».

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На Открытом чемпионате Великобритании по гольфу среди женщин участвовавшая впервые японская гольфистка-любительница 20-летняя Сибуно Хинако одержала победу с общим счётом -18. Победа японки в одном из главных зарубежных состязаний в этом виде спорта стала второй в истории и первой за 42 года со времени, когда Хигути Хисако стала чемпионкой Профессионального чемпионата США среди женщин в 1977 году.

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Семьдесят четвёртая годовщина атомной бомбардировки города Хиросима. В городском Мемориальном парке мира состоялась Мемориальная церемония мира и поминовения памяти жертв атомной бомбардировки, на которой присутствовали пережившие атомный взрыв хибакуся и родственники погибших. Девятого августа Мемориальная церемония мира прошла в Парке мира города Нагасаки.

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Депутат Палаты представителей Парламента Японии от Либерально-демократической партии Коидзуми Синдзиро (38 лет) и телевизионная ведущая Такигава Кристел (41 год) объявили о своей свадьбе.

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Особый следственный отдел Осакской окружной прокуратуры вновь отказался от предъявления обвинений в связи со скандалом по поводу фальсификации документации Министерства финансов и продажей государственного земельного участка организации-оператору школы «Моритомо гакуэн» в отношении бывшего руководителя Налогового управления Сагавы Нобухисы и служащих Министерства финансов – в общей сложности 10 лиц, от предъявления обвинений которым ранее отказался комитет прокурорского надзора.

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В Токио в спорткомплексе единоборств «Ниппон Будокан» состоялась Общенациональная церемония памяти погибших в войне с участием около 7 тысяч родственников павших со всей страны. В своём выступлении новый император Японии повторил слова своего отца о «глубоком сожалении».

Мощный тайфун, десятый в текущем сезоне, пересёк регион Тюгоку. Тайфун вызвал перебои движения транспорта, главным образом, в западной части Японии, сильно повлияв на планы японцев, отправившихся в родные места на период буддийского праздника О-Бон. На побережье Японского моря в регионах Хокурику и Тохоку под воздействием тайфуна возникли фёновые ветры, вызвавшие сильное повышение температуры воздуха. В городе Тайнай префектуры Ниигата температура достигла 40,7 градуса Цельсия, а в городе Итоигава впервые за всю историю наблюдений в Японии зарегистрирована минимальная суточная температура воздуха в 31,3 градуса.

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Город Тайнай префектуры Ниигата, где зарегистрирована самая высокая температура воздуха в Японии в нынешнем году. На установленном перед железнодорожной станцией JR Накадзё информационном щите с призывом беречься от теплового удара от руки вписана текущая температура воздуха 40,7 градуса
Город Тайнай префектуры Ниигата, где зарегистрирована самая высокая температура воздуха в Японии в нынешнем году. На установленном перед железнодорожной станцией JR Накадзё информационном щите с призывом беречься от теплового удара от руки вписана текущая температура воздуха 40,7 градуса

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В городе Осака был арестован 43-летний подозреваемый Миядзаки Фумио, объявленный в общенациональный розыск по подозрению в нанесении телесных повреждений полицией префектуры Ибараки после того, как на скоростной автомагистрали Дзёбан путём грубого вождения он остановил другой автомобиль и нанёс побои его водителю.

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Юкио Эдано со стороны Конституционно-демократической партии и Тамаки Юитиро со стороны Демократической партии для народа провели совещание в парламенте, на котором договорились стремиться быстро заручиться пониманием своих партий для формирования коалиции как в Палате представителей, так и в Палате советников.

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Правительство Южной Кореи объявило о намерении разорвать Соглашение об обмене информацией военного характера (GSOMIA), позволявшего взаимный обмен военными секретами между японским и южнокорейским оборонными ведомствами.

Объявлено об официальном решении, согласно которому город Йокогама намерен участвовать в создании интегрированных курортных комплексов, в состав которых войдут казино. В качестве возможного места строительства предлагается зона причала Ямасита, расположенного в порту поблизости от известной туристической достопримечательности - Парка Ямасита. Ориентировочный срок начала работы комплекса – вторая половина 2020-х годов.

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Правительства Японии и Соединённых Штатов Америки пришли к базовой договорённости на переговорах о заключении нового торгового соглашения. Япония откроет доступ на свой рынок произведённой в США говядине и свинине на уровне, аналогичном условиям Транс-тихоокеанского партнёрства, вступившего в силу в прошлом году. При этом твёрдого обещания, что Соединённые Штаты откажутся от рассматриваемого введения дополнительных таможенных пошлин на японские автомобили, получено не было.

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио представил дизайн медалей Паралимпиады. На оборотной стороне, посвящённой Играм в Токио, как и на аверсе, нанесено геометрическое изображение из прямых линий, изображающих веер.

Оборотная (сверху) и лицевая (снизу) стороны медалей летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио (оба снимка предоставлены Jiji Press)
Оборотная (сверху) и лицевая (снизу) стороны медалей летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио (оба снимка предоставлены Jiji Press)

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Правительственный Комитет по защите персональных данных отдал компании «Рикуруто кяриа» (штаб-квартира в Токио), которой принадлежит сайт информации по трудоустройству «Рикунаби», распоряжение скорректировать практику работы, поскольку пришёл к выводу, что действия этой компании по продаже предприятиям прогнозов о проценте вероятности отказа от предварительных договорённостей о трудоустройстве без получения согласия студентов-соискателей работы являются нарушением Закона о защите персональных данных.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл пресс-конференцию по случаю завершения саммита стран «Большой семёрки», на которой объявил о намерении произвести в сентябре перестановки в составе кабинета министров, а также руководства Либерально-демократической партии.

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Заместитель министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Уэно Хироси (48 лет) вышел в отставку. Он навлёк на себя критику оппозиционных партий в связи с подозрениями во влиянии на получение статуса для пребывания в стране иностранных рабочих.

Метеорологическое управление Японии выпустило особые предупреждения о сильных ливнях для префектур Фукуока, Сага и Нагасаки. В северной части острова Кюсю из-за рекордных ливней во многих местах произошли разливы рек и затопление дорог. По состоянию на 29 августа это привело к гибели трёх человек.

Затопленная железнодорожная станция JR Китагата (на переднем плане), заливные поля, жилые кварталы, 28 августа 2019 г., преф. Сага, город Такэоси (фотография предоставлена Jiji Press)
Затопленная железнодорожная станция JR Китагата (на переднем плане), заливные поля, жилые кварталы, 28 августа 2019 г., преф. Сага, город Такэоси (фотография предоставлена Jiji Press)

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Проходившая в городе Йокогама 7-я Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD7) завершилась принятием Йокогамской декларации, одним из основных положений которой стал призыв к принятию мер в отношении проблемы чрезмерного долга африканских государств. В декларацию впервые вошло упоминание идеи «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», выдвигаемой Японией.

Фотография к заголовку: Сибуно Хинако с кубком после победы в женском Открытом чемпионате Великобритании по гольфу, 4 августа 2019 г., Великобритания, Милтон-кинс (предоставлена Jiji Press)