تدهور العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة في شهر أغسطس/ أب.

1

الإمبراطور ناروهيتو يحضر الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الأولى له منذ توليه العرش في مايو/ آيار الماضي.

شركة (سيفين أند آي) القابضة المحدودة التي تدير متاجر الكومبيني الشهيرة (سفن إليفن) تعلن أنها ستنهي التعامل بخاصية الدفع (7pay- سفن باي) التي تتم باستخدام الرمز الشريطي (الباركود) في نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي بعد سلسلة من الانتهاكات الأمنية.

2

الحكومة اليابانية تقرر حذف كوريا الجنوبية من ”القائمة البيضاء“ للشركاء التجاريين الذين يتمتعون بضوابط تصديرية ميسرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين. وقد دخلت هذه الخطوة حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من أغسطس/ آب الماضي. وفي الثاني عشر من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية عن إجراء تدابير مماثلة.

3

أعلن منظمو المهرجان الثقافي الدولي (آيتشي ترينالي) الذي تقام فاعلياته كل ثلاث سنوات في محافظة (آيتشي) عن إلغاء العرض الخاص بمعرض (”After “Freedom of Expression?) والذي كان من المقرر إقامة فاعلياته في مدينة ناغويا. حيث تضمن تمثال يعبر عن ”نساء المتعة“ في زمن الحرب، الأمر الذي أثار العديد من الشكاوى والتهديدات.

4

لاعبة الغولف (شيبونو هيناكو) تفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات لعام 2019 في أول ظهور لها في البطولة، وهي أول فائزة يابانية في بطولة كبرى للغولف منذ أن فازت (هيغوتشي هيساكو) ببطولة LPGA في عام 1977، والثانية في المجمل العام.

6

محافظة هيروشيما تحي الذكرى الرابعة والسبعين للقصف الذري الذي ضرب المدينة في عام 1945، حيث أقامت حفلًا حضره 50,000 شخصًا من المتضررين من وقع الانفجار وأقاربهم. وفي التاسع من أغسطس/ آب الماضي، أقامت مدينة ناغازاكي حفلًا في ذكرى التفجير الذي وقع على أرضها في نفس العام.

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السياسي (كويزومي شينجرو) بالحزب الليبرالي الديمقراطي يعلن أنه سيتزوج من مذيعة الأخبار التلفزيونية (تاكيغاوا كريستل).

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المدعي العام يؤكد عزمه مرة أخرى على عدم توجيه تهم لعشرة من موظفي الحكومة في وزارة المالية، بما فيهم المفوض السابق لمصلحة الضرائب الوطنية (ساغاوا نوبوهيسا)، على خلفية التزوير وغيرها من المزاعم المتعلقة بفضيحة الوساطة في مشروع إنشاء مدرسة موريتومو الخاصة.

15

طوكيو تقيم احتفالًا رسميًا في في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية لإحياء ذكرى من لقوا حتفهم أثناءالحرب. وقد سار الإمبراطور ناروهيتو على خطى والده في الأعوام السابقة الامبرطور المتقاعد أكيهيتو، حيث عبر عن خالص مشاعر ”الحزن والآسى“

إعصار (كروسا) يؤدي إلى تعطيل جداول مواعيد حركة المواصلات المتمركزة في غرب اليابان، حيث يرتحل العديد من الأشخاص خلال فترة احتفالات (الأوبون). كما تسبب في هبوب ”رياح الفون“ – رياح جافة ودافئة تهب قادمة من قمم الجبال على الوديان المجاورة لها -، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة على ساحل بحر اليابان. وفي محافظة نيغاتا، وصلت درجة الحرارة في مدينة (تايناي) إلى 40,7 درجة مئوية، بينما لم تنخفض درجة الحرارة على مدينة (إتويغاوا) مطلقًا عن 31,1 درجة مئوية طوال يوم الخامس عشر من أغسطس /آب، وهي أعلى درجة حرارة صغرى مسجلة على الصعيد الوطني على الإطلاق خلال يوم واحد.

لوحة تحذيرية للوقاية من ضربات الشمس تشير إلى وصول درجات الحرارة إلى معدلات قياسية بلغت 40,8 درجة مئوية في مدينة تايناي بمحافظة نيغاتا، والتي تم تسجيلها في أغسطس/ آب من العام الماضي. درجة الحرارة البالغة 40,7 درجة مئوية المسجلة في يوم الخامس عشر من أغسطس/ آب لعام 2019، هي الأعلى في اليابان في عام 2019 حتى الآن. الصورة التُقطت في محطة ناكاجوو من نفس اليوم. (جيجي برس).

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الشرطة تلقي القبض على (ميازاكي فوميو)، وهو سائق متورط في قضية مشاحنات على الطريق أجبر فيها رجلاً آخر على إيقاف سيارته عنوة في منطقة استراحة في مدينة موريا بمحافظة إباراكي، ووجه إليه ضربات متعددة.

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زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني (إيدانو يوكيو) ورئيس الحزب الديمقراطي الشعبي (تاماكي يووإتشيرو) اتفقا على تأسيس تجمعات حزبية موحدة لأحزاب المعارضة في كل من غرفتي المداولات البرلمانية.

22

حكومة كوريا الجنوبية تعلن أنها سوف تلغي معاهدة اتفاق الأمن العام للمعلومات العسكرية للتبادلات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان.

مدينة يوكوهاما تعلن رسميًا عن عطائها لإقامة منتجع متكامل يضم ملهًا ليلي. والموقع المقترح الإنشاء عليه هو مرسى (ياماشتا)، وستعتزم فتح المنشأة في النصف الثاني من عام 2020.

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توصلت الحكومتان اليابانية والأمريكية إلى اتفاق أساسي بشأن اتفاق تجاري ثنائي جديد. وستقوم اليابان بتخفيض تعريفاتها الجمركية على لحوم البقر ولحوم الخنزير والمنتجات الزراعية الأخرى إلى نفس مستويات شراكة عبر المحيط الهادئ، والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2018. وليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة لن تضيف المزيد من التعريفات الجمركية على السيارات اليابانية.

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 تكشف النقاب عن تصميم ميداليات الألعاب البارالمبية، والتي تتميز بتصميم تقليدي للمروحة اليابانية

الوجه الأمامي في الصورة العلوية، والوجه الخلفي للميداليات البارالمبية لدورة ألعاب طوكيو 2020. جيجي برس.

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لجنة حماية المعلومات الشخصية الحكومية تطلب من شركة المعلومات الوظيفية (Recruit Career) (ركروت كاريير) أن تتخذ خطوات تصحيحية على خلفية بيع بيانات الشركات دون الحصول على إذن منها في حالة رفض الباحثين عن عروض العمل المرشحين من جهتها.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يعرب عن عزمه إعادة تشكيل مجلس الوزراء وفريق قيادته للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول، وذلك في إحدى المؤتمرات الصحفية التي عُقدت في ختام نهاية قمة مجموعة السبع.

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نائب وزير وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (أوينو هيروشي) يستقيل من منصبه على خلفية مزاعم التأثير على الإجراءات المتبعة لاستخراج التأشيرات الخاصة بالعمالة الأجنبية.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تصدر تحذيرات بهطول أمطار غزيرة في محافظات فوكوكا وساغا وناغازاكي. حيث تعرضت المناطق الشمالية لجزيرة كيوشو للأمطار الغزيرة، الأمر الذي أدى إلى حدوث فيضانات بالأنهار وغمر الطرق بالمياه، مما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص حتي يوم التاسع والعشرين من أغسطس/ آب الماضي.

جانب من الفيضانات التي ضربت محطة كيتاغاتا، وغطت حقول الأرز، والمناطق السكنية في مدينة تاكيؤو بمحافظة ساغا، في يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس/ آب 2019. (جيجي برس)

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اعتماد قرار يدعو إلى حل أعباء الديون الثقيلة المستحقة على البلدان الأفريقية في نهاية مؤتمر طوكيو الدولي السابع المعني بالتنمية الأفريقية تيكاد. ويلقي القرار أيضًا الضوء على المبادرة الهندية الحرة والمفتوحة التي تروج لها اليابان والولايات المتحدة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعبة الغولف (شيبونو هيناكو) تقبل كأس بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات في ضاحية (ميلتون كينز) بإنكلترا عقب تحقيقها للقب البطولة في الرابع من أغسطس/ آب 2019. جيجي برس)