La sorprendente huida de Carlos Ghosn del país y el arresto del miembro del PLD Akimoto Tsukasa bajo la sospecha de haber recibido sobornos se situaron entre las principales noticias del mes de diciembre de 2019 en Japón.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó los resultados de su Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Japón descendió de la octava a la decimoquinta posición en comprensión lectora, su nivel más bajo de la historia en esta clasificación. Este programa evalúa las aptitudes de los estudiantes de 15 años en 79 países y regiones.

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Nakamura Tetsu, un médico que trabaja con el grupo de ayuda humanitaria Peshawar-kai, es asesinado de un disparo en Nangarhar, en el este de Afganistán. El 11 de diciembre se celebra su funeral en Fukuoka, en la prefectura homónima.

Nakamura Tetsu (a la izquierda, en el centro) asiste a una ceremonia para celebrar la apertura de un canal de irrigación construido con la ayuda de Peshawar-kai en el este de Afganistán el 19 de enero de 2017. (Por cortesía de Peshawar-kai; © Jiji)

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La Dieta aprueba un acuerdo de comercio entre Japón y los Estados Unidos. Este acuerdo entra en vigor el 1 de enero de 2020.

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Coincidiendo con el final de la sesión extraordinaria de la Dieta, el primer ministro Abe Shinzō declara su firme deseo de revisar la Constitución de Japón antes del final de su mandato como presidente del Partido Liberal Democrático en el poder en septiembre de 2021.

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Yoshino Akira participa como uno de los tres receptores del Premio Nobel de Química 2019 en la ceremonia de entrega de galardones en Estocolmo.

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Los miembros de la selección japonesa de rugby que participó en la Copa Mundial participan en un desfile por el centro de Tokio. El equipo alcanzó la fase de los cuartos de final por primera vez en la historia.

Michael Leitch (en el centro, a la derecha, encabezando el desfile), el capitán de la selección nipona, conduce al resto de miembros del equipo nacional de rugby durante el desfile celebrado el 11 de diciembre de 2019 en Tokio. (© Jiji)

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Se celebra una ceremonia para conmemorar el final de las obras del nuevo Estadio Nacional, el principal escenario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. El 21 de diciembre, un evento para celebrar su apertura atrae a 60.000 espectadores.

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El Tribunal del Distrito de Tokio sentencia a Kumazawa Hideaki a seis años de cárcel por asesinar a su hijo en su casa de Tokio. El exviceministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca es puesto en libertad bajo fianza el 20 de diciembre.

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El ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología Hagiuda Kōichi anuncia que ha retirado el plan para incluir secciones escritas de lengua japonesa y matemáticas en el nuevo Examen Común de Ingreso a la Universidad para el año fiscal 2020.

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Un grupo externo de abogados publica un informe sobre las irregularidades en la venta de seguros por parte de Japan Post Insurance, revelando que 12.836 contratos podrían haber infringido la ley o el reglamento interno de la empresa durante el proceso de venta. El grupo identifica infracciones del reglamento en 670 contratos.

El Tribunal del Distrito de Tokio ordena al exreportero de la TBS Yamaguchi Noriyuki a pagar a la periodista Itō Shiori 3,3 millones de yenes en daños en un juicio por violación.

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La ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones Takaichi Sanae sustituye al viceministro Suzuki Shigeki después de que este filtrara información al grupo Japan Post en referencia a su castigo por las irregularidades en la venta de seguros.

Durante una reunión del gabinete, el Gobierno adopta un plan presupuestario para el año fiscal 2020 en el que se estipula un gasto por cuenta general que alcanza un récord de 102,7 billones de yenes. La cifra aumenta un 1,2 % respecto al año anterior, superando los 100 billones de yenes por segundo año consecutivo.

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El primer ministro Abe se reúne con el premier chino Li Keqiang y el presidente surcoreano Moon Jae-in en Chengdu, China. Los tres líderes confirman su apoyo a las conversaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte con el objetivo de la desnuclearización de la península coreana. El primer ministro Abe habla también a solas con el presidente Moon, y ambos acuerdan que deben resolver las disputas entre los dos países a través del diálogo.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que se estima que en 2019 nacieron alrededor de 864.000 bebés en Japón, lo que significa que es la primera vez que esta cifra cae por debajo de los 900.000 desde que comenzase a elaborarse esta estadística.

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La fiscalía de Tokio arresta al político Akimoto Tsukasa bajo la sospecha de haber aceptado sobornos de una empresa china que planeaba abrir un casino en Japón. En el pasado, Akimoto había ejercido como viceministro de estado a cargo de los complejos turísticos con casino en la Oficina del Gabinete.

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El Gobierno decide desplegar un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa y una patrulla aérea en Oriente Próximo para garantizar la seguridad de la navegación. Esta decisión hace uso de una cláusula que permite el envío de tropas sin el permiso de la Dieta si es con el objetivo de investigar y estudiar, incluso si la misión es proteger a las embarcaciones comerciales japonesas.

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El expresidente de Nissan Carlos Ghosn entra en El Líbano después de huir de Japón, donde se enfrentaba a cargos como la violación de la Ley de Instrumentos Financieros y Cambiarios. Ghosn no tenía permitido abandonar el país bajo las condiciones de su fianza.

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(Fotografía del encabezado: el abogado de Carlos Ghosn, Hironaka Jun’ichirō, en el centro, habla con la prensa en Tokio el 31 de diciembre de 2019 tras la huida de su cliente de Japón. © Jiji.)