Assassinat du médecin et figure de l'humanitaire Nakamura Tetsu en Afghanistan, achèvement des travaux du Stade Olympique et évasion de Carlos Ghosn : retour sur les évènements marquants du mois de décembre 2019 au Japon.

Mardi 3

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié les résultats de son enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), qui porte sur l’évaluation de la qualité de l'éducation des élèves de 15 ans dans le monde. Dans les compétences en lecture, le Japon a régressé de la 8e place en 2015 à la 15e place sur 79 pays et régions, soit son score le plus bas depuis le lancement de PISA en 2000.

Mercredi 4

Le médecin Nakamura Tetsu, engagé dans des missions humanitaires et représentant de l'ONG « L’association de Peshawar » depuis 1983, a été tué par balles lors d'un déplacement en voiture dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Il avait 73 ans. Le meurtre de Nakamura Tetsu a été condamné unanimement, et le gouvernement afghan l’a profondément remercié pour son importante contribution à leur nation. Des funérailles ont été tenues dans sa ville natale de Fukuoka le 11 décembre.

Nakamura Tetsu (au centre à gauche) lors d'une cérémonie pour célébrer l'ouverture d'un canal d'irrigation construit avec le soutien de son ONG « L’association de Peshawar » dans l'est de l'Afghanistan, le 19 janvier 2017. (Photo fournie par « L’association de Peshawar », Jiji Press)

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Jeudi 5

Le mangaka Matsumoto Leiji, le « papa » d’Albator, est rentré au Japon le 5 décembre après avoir été hospitalisé en Italie. L’artiste de 81 ans était en visite à Turin pour participer à un événement lorsqu’il s’était effondré.

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Samedi 7

L’hôpital Jikei, à Kumamoto, connu pour « la boîte à bébés », un lieu où les parents qui le souhaitent peuvent venir déposer anonymement leur nouveau-né, a annoncé la mise en place d’un programme permettant aux mères de donner naissance en gardant leur nom secret. Ceci avec l’objectif de réduire le risque pour les mères d’accoucher seules et abandonner leur enfant, ou dans le pire des cas, qu’elles en viennent par désespoir à mettre la vie du bébé en danger.

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Lundi 9

Clôture de la session extraordinaire de la Diète, qui a duré 67 jours. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Abe Shinzô a exprimé sa ferme volonté de réviser la Constitution du Japon avant la fin de son mandat de président du Parti libéral-démocrate en septembre 2021.

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Mardi 10

Yoshino Akira, membre honoraire de l'entreprise Asahi Kasei, s'est vu décerner le prix Nobel de chimie 2019 lors de la cérémonie de remise des prix à Stockholm en Suède. Il a été récompensé pour la création de la batterie lithium-ion.

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Mercredi 11

L'équipe nationale de rugby du Japon a défilé dans le quartier de Marunouchi à Tokyo, célébrant sa performance historique à la Coupe du monde 2019, au cours de laquelle elle s'est qualifié pour la première fois en quarts de finale.

Le capitaine Michael Leitch (au centre) à la tête des membres de l'équipe nationale de rugby du Japon lors de leur défilé à Tokyo, le 11 décembre 2019. (Jiji Press)

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Dimanche 15

Une cérémonie a été organisée pour marquer l'achèvement des travaux de construction du Stade Olympique, qui sera le principal site des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020. L'inauguration du stade, le 21 décembre, a attiré près de 60 000 personnes.

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