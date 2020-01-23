الهروب المثير لكارلوس غصن من اليابان أثناء عطلة نهاية العام، إلقاء القبض على مشرع بالحزب الليبرالي الديمقراطي بتهم تشمل تلقي رشى من شركة 500.Com الصينية، من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة في اليابان خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2019.

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منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنشر نتائج برنامجها الدولي لتقييم الطلاب (PISA) لعام 2018. ويشمل البرنامج الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما في 79 دولة حول العالم. وقد شهد التقرير تراجع اليابان من المركز الثامن إلى الخامس عشر فيما يخص القراءة. وهي أدنى مرتبة سجلتها اليابان على الإطلاق.

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مقتل الطبيب الياباني ناكامورا تيتسو في منطقة نانغارهار شرقي أفغانستان، وكان ناكامورا يعمل لدى منظمة بيشاور كاي وهي منظمة يابانية غير حكومية تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية. أقيمت مراسم الجنازة بمسقط رأس ناكامورا بمحافظة فوكوؤكا في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

ناكامورا تيتسو "في الوسط من جهة اليسار" خلال حضوره حفل افتتاح إحدى قنوات الري التي تم إنشاؤها بدعم من مجموعة بيشاوركاي في شرق أفغانستان في 19 يناير/ كانون الثاني 2017. جيجي برس.

البرلمان الياباني يصادق على اتفاقية تجارية جديدة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، يذكر أن الاتفاقية سوف تدخل حيز التنفيذ بدايةً من الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2020.

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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن عن رغبته القوية في تعديل الدستور الياباني قبل نهاية فترة ولايته كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في سبتمبر/أيلول2021، وقد جاء ذلك الإعلان في أعقاب انتهاء الدورة الاستثنائية للمجلس التشريعي.

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العالم الياباني يوشينو أكيرا يتسلم جائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 مناصفة مع عالمين آخرين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ستوكهولم.

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المنتخب الوطني الياباني الذي شارك في بطولة كأس العالم للرغبي يخرج إلى وسط طوكيو لتحية الجماهير. ويذكر أن المنتخب الوطني تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ اليابان.

مايكل ليتش قائد منتخب اليابان "في الوسط إلى اليمين" يترأس أعضاء منتخب الرغبي الوطني أثناء خروجهم في جولة استعراضية بوسط طوكيو في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019. جيجي برس.

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نحو 60 ألف متفرج يحضرون حفل افتتاح الإستاد الوطني الجديد في شينجوكو بوسط طوكيو. حيث من المقرر أن يكون هو الإستاد الرئيسي الذي سيحتضن دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية 2020 بطوكيو. أقيم الحفل في 21 ديسمبر/ كانون الأول

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محكمة طوكيو الجزئية تحكم على كومازاوا هيدياكي بالسجن ست سنوات لقتله ابنه في منزله في طوكيو. تم إطلاق سراح نائب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك السابق بكفالة في 20 ديسمبر/ كانون الأول.

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وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا هاغيودا كويتشي أنه تخلى عن خطط لإدخال اختبار كتابي للغة اليابانية والرياضيات في الاختبار المشترك الجديد للقبول الجامعي خلال السنة المالية 2020.

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لجنة خاصة من المحامين المستقلين تصدر تقريرها الخاص بقضية المبيعات المشبوهة لشركة بريد اليابان للتأمين.حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى تحديد 670 عقدًا شهد انتهاكًا للقوانين واللوائح الداخلية من إجمالي 12،836 عقدًا تم فحصه.

محكمة طوكيو تأمر مراسل تي بي إس السابق ياماغوتشي نورييوكي بدفع تعويضات للصحفية إيتو شيوري قدرها 3.3 مليون ين في قضية اغتصاب شهيرة.

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وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات تاكائيتشي سانائي تقيل نائبها سوزوكي شيغيكي على خلفية تسريب الأخير معلومات لصالح مجموعة بريد اليابان فيما يتعلق بالعقوبات المقترحة حيال المخالفات الخاصة بمبيعات التأمين.

الحكومة اليابانية تعتمد خطة الموازنة العامة لعام 2020 في اجتماع لمجلس الوزراء، حيث سيتم إنفاق ما قيمته 102.7 تريليون ين ياباني، بزيادة 1.2% مقارنة بالعام السابق، لتفوق بذلك 100 تريليون ين للعام الثاني على التوالي.

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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى يجتمع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية مون جي- إن في مدينو تشنغدو بالصين. حيث أكد القادة الثلاثة دعمهم للمحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. كما أجرى رئيس الوزراء آبي محادثات على هامش القمة مع رئيس كوريا الجنوبية، واتفقا على ضرورة حل القضايا العالقة بين البلدين عن طريق الحوار.

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن تسجيل ولادة 864 ألف طفل ياباني خلال عام 2019، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا الرقم عن 900 ألف طفل منذ بدء جمع البيانات لأول مرة.

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الادعاء العام في طوكيو يلقي القبض على المشرع بالحزب الليبرالي الديمقراطي تسوكاسا أكيموتو بشبهة أخذ رشاوى من شركة صينية تسعى للاستثمار في مشروع منتجعات متكامل. وكان أكيموتو مسؤولا عن مثل هذه المشاريع بصفته وزير دولة عندما تلقى الرشاوى المزعومة. وتقول مصادر إنه حصل على أموال نقدية من الشركة 500.com. وقد ألقى الادعاء العام القبض أيضا على ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم مستشار للشركة الصينية يُشتبه في إحضاره الأموال النقدية إلى اليابان بصورة غير قانونية.

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مجلس الوزراء الياباني يوافق على خطة لإرسال طائرة وسفينة تابعتين لقوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط. وتأمل الحكومة في جمع المعلومات لتأمين سلامة السفن التجارية ذات الصلة باليابان التي تمر بمياه المنطقة. وتندرج هذه المهمة تحت الأنشطة الدراسية والبحثية التي يُسمح لوزارة الدفاع بإجازتها. وسيتم نشر السفينة والطائرة في خليج عمان شمالي بحر العرب، وكذلك في المياه قبالة سواحل مطلة على خليج عدن.

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الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة نيسان موتورز اليابانية كارلوس غصن يصل إلى لبنان بعد فراره من اليابان بصورة غير قانونية. يذكر أن غصن كان يواجه اتهامات تتعلق بالفساد المالي وخيانة الثقة. وكان غصن قد خرج بكفالة على ذمة القضية تحت العديد من الشروط الصارمة منها مصادرة جوازات سفره ومنعه من السفر للخارج لحين الانتهاء من القضية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: هيروناكا جونئيتشيرو محامي كارلوس غصن أثناء الإدلاء بتصريحات للصحفيين بطوكيو يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 عقب فرار كارلوس غصن إلى لبنان. جيجي برس)