Убийство в результате обстрела в Афганистане доктора Накамуры Тэцу, долгое время занимавшегося гуманитарной работой, арест по подозрению во взяточничестве, связанном с комплексными курортами, Акимото Цукасы, депутата Палаты педставителей от Либерально-демократической партии, бегство из страны обвиняемого в нарушениях закона Карлоса Гона и другие события декабря 2012 года в Японии.

3

Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты проведённого среди 15-летних учащихся в 2018 году Международного обследования образовательных достижений (PISA). По способности понимать текст из 79 стран и регионов Япония отошла на 15-е место с занятого по итогам прошлого обследования в 2015 году восьмого, продемонстрировав самый низкий результат за всё время проведения таких тестов.

4

В провинции Нангархар в восточной части Афганистана 73-летний врач Накамура Тэцу – местный представитель неправительственной организации «Пешавар-кай», долгое время занимавшийся оказанием гуманитарной помощи в этой стране, скончался после того, как машина, в которой он ехал, подверглась обстрелу. Похоронная церемония состоялась 11 декабря в Фукуоке – родном городе Накамуры.

Доктор Накамура Тэцу (в середине слева) на праздничном собрании по случаю пуска воды в каналы, налаженные с его помощью, 19 января 2019 г., восточная часть Афганистана; фотография предоставлена НПО «Пешавар-кай» (© Jiji Press)

Статья по теме

В Афганистане убит японский врач Накамура Тэцу, занимавшийся гуманитарной деятельностью

Парламент утвердил и тем самым окончательно принял Соглашение о торговле между Японией и США. Оно начало действовать 1 января 2020 года.

9

Завершилась 67-дневная 200-я внеочередная сессия Парламента Японии. На пресс-конференции после закрытия сессии премьер-министр Абэ Синдзо продемонстрировал сильную решимость реализовать внесение поправок в Конституцию Японии до сентября 2021 года, когда истечёт срок его пребывания на посту председателя Либерально-демократической партии.

Статьи по теме

10

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2019 года, на которой медаль и грамоту лауреата получил почётный научный сотрудник компании «Асахи касэй» Ёсино Акира, удостоенный этой награды в области химии.

Статья по теме

11

В Токио в районе Маруноути состоялся парад участников сборной Японии по регби, впервые вышедшей в плей-офф на проходившем в стране Чемпионате мира.

Капитан Майкл Литч (справа в центре) и его товарищи по команде перед началом парада сборной Японии, впервые вышедшей в плей-офф Чемпионата мира по регби, и зрители, собравшиеся поприветствовать спортсменов, 11 декабря 2019 г., Токио, столичный район Тиёда (© Jiji Press)

Статьи по теме

15

На новом Национальном стадионе (расположен в Токио, район Синдзюку), который станет главной ареной летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, состоялась церемония завершения строительных работ. Церемонию открытия с участием около 60 тыс. зрителей на стадионе провели 21 декабря.

Статьи по теме

16

Токийский окружной суд вынес приговор, предусматривающий отбывание тюремного заключения сроком 6 лет (обвинение запрашивало 8-летний срок), бывшему заместителю министра сельского, лесного и рыбного хозяйства 76-летнему Кумадзаве Хидэаки, признав его виновным в убийстве в собственном доме в токийском районе Нэрима 44-летнего старшего сына. Двадцатого декабря Токийский арбитражный суд принял решение, утверждающее выпуск Кумадзавы под поручительство, и он был выпущен под залог в этот же день.

Статьи по теме

«Дочь наложила на себя руки от безысходности»: почему бывший заместитель министра убил своего сына?

Бывший заместитель министра сельского, лесного и рыбного хозяйства арестован за убийство собственного сына

Кумадзава Хидэаки, бывший вице-министр Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, зарезавший 44-летнего сына: «Мой старший сын мог причинить людям боль»

17

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хагиуда Коити объявил об отсрочке намеченного на 2020 год введения на вступительных экзаменах в вузы единых тестов по национальному языку и математике, предусматривающих письменное изложение ответов на вопросы.

Статьи по теме

18

Специальная независимая комиссия по расследованию проблемы ненадлежащей практики продажи страховых услуг компании по страхованию жизни «Кампо сэймэй» опубликовала доклад о проделанной работе. Согласно докладу, в 12 836 случаев имеются подозрения о заключении контрактов с нарушением закона и внутрикорпоративных правил, из них в 670 случаях был подтвержден факт нарушения законов и внутренних правил компании.

Токийский окружной суд вынес решение по иску журналистки Ито Сиори, потребовавшей от бывшего журналиста вещательной компании TBS Ямагути Нориюки возмещения в размере 11 млн йен за сексуальное насилие. Суд приказал Ямагути выплатить 3 млн 300 тыс. йен.

Статьи по теме

Бывшего журналиста TBS обязали выплатить возмещение: Токийский окружной суд признал Ито Сиори пострадавшей от изнасилования

ИНТЕРВЬЮ: Журналистка Ито Сиори заявляет о поддержке жертв сексуального насилия

В Японии прошла демонстрация в поддержку жертв сексуального насилия

В 2018 году за защитой от сексуальных домогательств обратилось на 35% больше людей

Сексуальные домогательства: бесчувственность мужчин и нерешительность женщин

20

Из-за утечки проекта распоряжения о принятии административных мер в отношении группы предприятий «Нихон юсэй» (Japan Post) за ненадлежащую практику продаж страховых продуктов компании по страхованию жизни «Кампо сэймэй» министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Такаити Санаэ освободила от занимаемой должности своего заместителя Судзуки Сигэки.

Решением кабинета министров правительство Японии утвердило проект бюджета на 2020 финансовый год, который начинается с 1 апреля. Величина общего счёта бюджета достигла рекордных 102 трлн 658 млрд йен, превысив показатель 2019 финансового года на 1,2% (на 1 трлн 200 млрд 900 млн йен) На протяжении двух лет подряд бюджет существенно превышает 100-миллиардную отметку.

24

В китайском городе Чэнду состоялась трёхсторонняя встреча на высшем уровне с участием премьер-министра Японии Абэ Синдзо, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В отношении ситуации вокруг Северной Кореи стороны пришли к единому мнению о необходимости способствовать продолжению американо-северокорейского диалога, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова. После этого состоялась 45-минутная беседа премьер-министра Абэ с президентом Муном. Стороны подтвердили необходимость решать путём диалога вопросы, затрагивающие двусторонние межгосударственные отношения.

Статьи по теме

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения (расчётным годовым показателям), число родившихся в стране в 2019 году детей-японцев составляет 864 тысячи. Впервые этот показатель оказался ниже 900-тысячной отметки.

25

В связи с подозрением в получении наличных денег и других подношений в обмен на особое расположение к участию одного из китайских предприятий в комплексных курортах (включающих казино) следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению во взяточничестве 48-летнего Акимото Цукасу, бывшего замминистра по делам курортных комплексов в составе кабмина, депутата Палаты представителей от Либерально-демократической партии от 15-го токийского избирательного округа.

27

В целях обеспечения безопасности навигации в ближневосточных водах, правительство Японии решением кабинета министров утвердило план отправки в регион эсминца и патрульных самолётов Морских сил самообороны. Основанием для отправки за рубеж указана необходимость «наблюдения и исследований», но в случае непредвиденных обстоятельств на направляемые силы предположительно будут возложены задачи по защите японского судоходства.

31

Стало известно, что бывший председатель совета директоров автомобилестроительной компании «Ниссан» Карлос Гон (65 лет), который был выпущен под залог с запретом покидать пределы Японии, обвиняемый в нарушении Закона о компаниях (особо тяжкое злоупотребление доверием), выехал из Японии и прибыл в Ливан.

Статьи по теме

Карлос Гон будет говорить на пресс-конференции об ущемлении прав человека в Японии

Жена Карлоса Гона выступила с критикой японской судебной системы «заложнического уголовного права»

Карлос Гон содержится в одиночной камере Токийской тюрьмы

Фотография к заголовку: Адвокат Хиронака Дзюнъитиро (в центре) отвечает на вопросы СМИ после сообщения о том, что обвиняемый Карлос Гон выехал за пределы Японии, 31 декабря 2019 г., Токио, столичный район Тиёда (© Jiji Press)